https://ria.ru/20211020/ukaz-1755448407.html
Указ Путина о нерабочих днях вступает в силу со дня опубликования
Указ Путина о нерабочих днях вступает в силу со дня опубликования - РИА Новости, 20.10.2021
Указ Путина о нерабочих днях вступает в силу со дня опубликования
Президент России Владимир Путин подписал указ "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 года", он опубликован... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T17:28
2021-10-20T17:28
2021-10-20T17:53
владимир путин
распространение коронавируса
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755216842_0:211:2888:1835_1920x0_80_0_0_2eee9cade007d90e3d6c1277ed9c31a0.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 года", он опубликован на сайте Кремля.В указе говорится, что он вступает в силу со дня официального опубликования.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755216842_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_af64156e71da7d53f3a99846ad2bebb4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, россия
17:28 20.10.2021 (обновлено: 17:53 20.10.2021)
Указ Путина о нерабочих днях вступает в силу со дня опубликования
Указ Путина о нерабочих днях из-за коронавируса вступает в силу со дня опубликования