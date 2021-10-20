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Указ Путина о нерабочих днях вступает в силу со дня опубликования

Указ Путина о нерабочих днях вступает в силу со дня опубликования - РИА Новости, 20.10.2021

Указ Путина о нерабочих днях вступает в силу со дня опубликования

Президент России Владимир Путин подписал указ "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 года", он опубликован... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T17:28

2021-10-20T17:28

2021-10-20T17:53

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 года", он опубликован на сайте Кремля.В указе говорится, что он вступает в силу со дня официального опубликования.

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