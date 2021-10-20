https://ria.ru/20211020/ukaz-1755446991.html
Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября
Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября - РИА Новости, 20.10.2021
Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября
Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T17:24
2021-10-20T17:24
2021-10-20T17:38
распространение коронавируса
владимир путин
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября, сообщается на сайте Кремля."Президент подписал Указ "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 года", - сообщается на сайте.В документе подчеркивается, что данное решение принято в целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции и укрепления здоровья россиян."Установить с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы", - подчеркивается в указе.
https://ria.ru/20211020/vaktsinatsiya-1755409291.html
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владимир путин, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:24 20.10.2021 (обновлено: 17:38 20.10.2021)
Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября
Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября