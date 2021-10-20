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Дуда призвал строить дороги в противовес "угрозам" от России
Дуда призвал строить дороги в противовес "угрозам" от России - РИА Новости, 20.10.2021
Дуда призвал строить дороги в противовес "угрозам" от России
Президент Польши Анджей Дуда призвал к строительству дорог и иной инфраструктуры на восточном фланге НАТО в противовес "угрозе" со стороны России. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T12:30
2021-10-20T12:30
в мире
польша
нато
анджей дуда
россия
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ВАРШАВА, 20 окт – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда призвал к строительству дорог и иной инфраструктуры на восточном фланге НАТО в противовес "угрозе" со стороны России.Выступая в среду в Вильнюсе на конференции "Безопасность 2021", Дуда указал на аспект "развития коммуникационной инфраструктуры", которая в случае необходимости будет служить не только перемещению товаров, туристов, "но может также служить перемещению войск, если их релокация будет нам необходима для того, чтобы успешнее защищать восточный фланг Североатлантического союза, чтобы успешнее поддерживать друг друга в различного рода трудных ситуациях".При этом он настаивает на том, что основным вероятным противником НАТО является Россия. "Россия по-прежнему регулярно демонстрирует силу и увеличивает напряженность в регионе, как это было в этом году во время учений "Запад – 2021", когда военные маневры российской армии проводились в том числе на белорусских полигонах вблизи польской и литовской границы", - сказал он.Россия неоднократно отвергала обвинения Запада в "агрессивном поведении" и заявляла, что не представляет ни для кого угрозы и не будет ни на кого нападать, о чем Западу известно, но Москва не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. РФ не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.По мнению Дуды, "ответ на рост угрозы со стороны восточного соседа должен сосредоточиться на дальнейшем развитии союзных структур и институтов, на сохранении на восточном фланге общего присутствия войск стран НАТО и выполнения финансовых обязательств каждым союзником".Ранее в РФ заявили, что обратили внимание на "срежисированную" на Западе тему несоответствия российских стратегических военных учений России и Белоруссии "Запад-2021" критериям Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Россия неоднократно подтверждала, что в полном объеме исполняет свои обязательства по Венскому документу и обеспечивает необходимый уровень транспарентности военной деятельности как на своей территории, так и в ходе мероприятий с союзниками, и давно стала самой проверяемой страной по смыслу венского документа 2011 года.Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" прошла с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти - в Белоруссии. Цель учений - проверка уровня готовности и способности органов военного управления сил Белоруссии и России к совместным действиям при решении задач обеспечения военной безопасности и территориальной целостности Союзного государства и их взаимодействия в ходе боевых действий.
https://ria.ru/20211016/sanktsii-1754838737.html
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в мире, польша, нато, анджей дуда, россия
12:30 20.10.2021
 
Дуда призвал строить дороги в противовес "угрозам" от России

Дуда призвал строить дороги на восточном фланге НАТО против "угроз" от России

© REUTERS / Mary Altaffer/Pool Президент Польши Анджей Дуда во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке
Президент Польши Анджей Дуда во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© REUTERS / Mary Altaffer/Pool
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ВАРШАВА, 20 окт – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда призвал к строительству дорог и иной инфраструктуры на восточном фланге НАТО в противовес "угрозе" со стороны России.
Выступая в среду в Вильнюсе на конференции "Безопасность 2021", Дуда указал на аспект "развития коммуникационной инфраструктуры", которая в случае необходимости будет служить не только перемещению товаров, туристов, "но может также служить перемещению войск, если их релокация будет нам необходима для того, чтобы успешнее защищать восточный фланг Североатлантического союза, чтобы успешнее поддерживать друг друга в различного рода трудных ситуациях".
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза на здании Министерства иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 16.10.2021
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В Польше захотели ввести новые санкции против России
При этом он настаивает на том, что основным вероятным противником НАТО является Россия. "Россия по-прежнему регулярно демонстрирует силу и увеличивает напряженность в регионе, как это было в этом году во время учений "Запад – 2021", когда военные маневры российской армии проводились в том числе на белорусских полигонах вблизи польской и литовской границы", - сказал он.
Россия неоднократно отвергала обвинения Запада в "агрессивном поведении" и заявляла, что не представляет ни для кого угрозы и не будет ни на кого нападать, о чем Западу известно, но Москва не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. РФ не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
По мнению Дуды, "ответ на рост угрозы со стороны восточного соседа должен сосредоточиться на дальнейшем развитии союзных структур и институтов, на сохранении на восточном фланге общего присутствия войск стран НАТО и выполнения финансовых обязательств каждым союзником".
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В США заявили о риске войны с Россией из-за Белоруссии
Ранее в РФ заявили, что обратили внимание на "срежисированную" на Западе тему несоответствия российских стратегических военных учений России и Белоруссии "Запад-2021" критериям Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Россия неоднократно подтверждала, что в полном объеме исполняет свои обязательства по Венскому документу и обеспечивает необходимый уровень транспарентности военной деятельности как на своей территории, так и в ходе мероприятий с союзниками, и давно стала самой проверяемой страной по смыслу венского документа 2011 года.
Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" прошла с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти - в Белоруссии. Цель учений - проверка уровня готовности и способности органов военного управления сил Белоруссии и России к совместным действиям при решении задач обеспечения военной безопасности и территориальной целостности Союзного государства и их взаимодействия в ходе боевых действий.
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В США предупредили о резком откате НАТО на Запад из-за России
 
В миреПольшаНАТОАнджей ДудаРоссия
 
 
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