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Британский генерал накинулся на Россию
Британский генерал назвал Россию "серьезной угрозой" - РИА Новости, 20.10.2021
Британский генерал накинулся на Россию
Начальник штаба обороны Великобритании генерал Николас Картер заявил в ходе выступления в Центре за новую американскую безопасность, что Россия является... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T02:55
2021-10-20T02:55
2021-10-20T02:55
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Начальник штаба обороны Великобритании генерал Николас Картер заявил в ходе выступления в Центре за новую американскую безопасность, что Россия является "серьезной угрозой" для королевства. Запись опубликована на сайте организации.По словам генерала, после распада биполярной мировой системы наступила эпоха однополярного мира, когда фокус внимания был смещен на борьбу с терроризмом. Однако теперь, считает он, наступает время многополярности и "эра постоянной конкуренции"."Здесь я бы упомянул Россию, которая, с нашей точки зрения, представляет серьезную угрозу, и Китай, который является для нас хроническим системным вызовом", - сказал Картер.Он обратил внимание на разработку Россией новых подводных лодок, что, по его словам, вынуждает Лондон реагировать на возникающие угрозы. "Северная Атлантика — это регион, которым нам необходимо очень внимательно заниматься, учитывая подводные разработки России. Нет сомнений в том, что нам следует проводить курс на сдерживание", - выразил мнение генерал.В марте была опубликована новая оборонная стратегия Великобритании, в которой Россия была названа серьезной угрозой. "Россия является наиболее острой угрозой… Великобритания будет активно отражать и защищать себя против всего спектра угроз, исходящих от России", - говорилось в соответствующем докладе.Глава МИД России Сергей Лавров в начале марта заявлял, что градус отношений между Москвой и Лондоном находится на точке замерзания. Министр напомнил, что на протяжении последних лет правительство Великобритании сохраняет жесткий антироссийский курс, сопровождающийся последовательным наращиванием санкционного давления.
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в мире, великобритания, сергей лавров, николас картер, россия
Британский генерал назвал Россию "серьезной угрозой"
Начальник штаба обороны Великобритании Картер назвал Россию "серьезной угрозой"
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости.
Начальник штаба обороны Великобритании
генерал Николас Картер
заявил в ходе выступления в Центре за новую американскую безопасность, что Россия
является "серьезной угрозой" для королевства. Запись опубликована на сайте
организации.
По словам генерала, после распада биполярной мировой системы наступила эпоха однополярного мира, когда фокус внимания был смещен на борьбу с терроризмом. Однако теперь, считает он, наступает время многополярности и "эра постоянной конкуренции".
"Здесь я бы упомянул Россию, которая, с нашей точки зрения, представляет серьезную угрозу, и Китай
, который является для нас хроническим системным вызовом", - сказал Картер.
Он обратил внимание на разработку Россией новых подводных лодок, что, по его словам, вынуждает Лондон реагировать на возникающие угрозы. "Северная Атлантика — это регион, которым нам необходимо очень внимательно заниматься, учитывая подводные разработки России. Нет сомнений в том, что нам следует проводить курс на сдерживание", - выразил мнение генерал.
В марте была опубликована новая оборонная стратегия Великобритании, в которой Россия была названа серьезной угрозой. "Россия является наиболее острой угрозой… Великобритания будет активно отражать и защищать себя против всего спектра угроз, исходящих от России", - говорилось в соответствующем докладе.
Глава МИД России Сергей Лавров
в начале марта заявлял, что градус отношений между Москвой и Лондоном находится на точке замерзания. Министр напомнил, что на протяжении последних лет правительство Великобритании сохраняет жесткий антироссийский курс, сопровождающийся последовательным наращиванием санкционного давления.