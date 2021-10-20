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Лавров заявил об угрозе распространения терроризма за пределы Афганистана
Лавров заявил об угрозе распространения терроризма за пределы Афганистана - РИА Новости, 20.10.2021
Лавров заявил об угрозе распространения терроризма за пределы Афганистана
Есть реальная угроза "перелива" террористической и наркоактивности на территорию соседних с Афганистаном стран, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T11:53
2021-10-20T11:53
2021-10-20T12:53
захват власти в афганистане талибами
афганистан
политика
талибан
сергей лавров
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Есть реальная угроза "перелива" террористической и наркоактивности на территорию соседних с Афганистаном стран, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров."К сожалению, не теряет остроты проблема наркопроизводства в Афганистане. Сегодня существует реальная угроза перелива террористической и наркоактивности, в том числе маскирующейся под миграционные потоки, на территорию стран-соседей. В этом контексте по понятным причинам нас особо беспокоит центральноазиатское направление", - сказал Лавров, выступая на встрече "московского формата" по афганскому урегулированию.Заседание московского формата по Афганистану проходит в среду в Москве. В многосторонних консультациях принимают участие представители из десяти стран региона, а также высокопоставленная делегация талибов (движение "Талибан"*).В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Шестого сентября талибы заявили, что под их контроль с боями перешел Панджшер, последняя из 34 афганских провинций.* Запрещенная в России террористическая организация.
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афганистан, политика, талибан, сергей лавров
11:53 20.10.2021 (обновлено: 12:53 20.10.2021)
Лавров заявил об угрозе распространения терроризма за пределы Афганистана
Глава МИД Лавров заявил об угрозе распространения терроризма за пределы Афганистана