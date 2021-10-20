Крупные теракты в Сирии в 2017-2021 годах
2021
7 марта при взрыве двух мин, заложенных террористами на востоке сирийской провинции Хама, погибли 18 человек, еще трое пострадали. По сообщению агентства SANA, взрыв произошел в районе Вади аль-Азиб около города ас-Саламия.
2020
28 апреля в центре города Африн на северо-западе страны на многолюдной улице произошел взрыв заминированной автоцистерны с мазутом.
2019
23 ноября в районе города Телль-Абъяд на севере Сирии взорвался заминированный автомобиль. Жертвами теракта стали 16 человек, более 20 человек получили ранения.
16 ноября в городе Эль-Баб на севере Сирии взорвался заминированный автомобиль. В результате погибли 13 человек, еще 30 человек получили ранения.
2 ноября в центре сирийского города Телль-Абъяд взорвался автомобиль. Жертвами теракта стали 19 человек, 29 мирных граждан получили ранения.
15 сентября в городе Эр-Раи на севере Сирии, расположенном на границе с Турцией, у местной больницы взорвался заминированный автомобиль. В результате теракта погибли 12 человек.
11 июля в Африне на северо-западе Сирии взорвался заминированный автомобиль. В результате взрыва 11 человек погибли, еще 38 человек получили ранения.
24 февраля в сирийской деревне Вади аль-Азиб провинции Хама на севере страны автобус подорвался на мине, заложенной террористами "Исламского государства"*. В результате взрыва погибли более 20 человек.
21 февраля в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии взорвался начиненный взрывчаткой автомобиля. В результате погибли 15 мирных жителей. Автомобиль, перевозивший рабочих нефтяного месторождения аль-Омар, подконтрольного "Сирийским демократическим силам" (SDF), был припаркован у больницы деревни аш-Шхиль.
16 января в Манбидже рядом с маршрутом патруля международной коалиции во главе с США прогремел взрыв. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*. В результате теракта погибли 27 человек, из них пять американских военнослужащих.
2018
25 июля утром несколько смертников совершили теракт в городе Эс-Сувейда на юге Сирии. Один из них привел в действие взрывное устройство на овощном рынке города, другого поймал местный житель, однако боевик подорвал себя. Жертвами теракта стали 215 человек, еще 153 мирных жителя были ранены.
12 мая в провинции Идлиб на севере Сирии были взорваны два автомобиля, начиненные взрывчаткой. В результате погибли девять человек, 28 мирных граждан получили ранения.
2017
2 октября рядом с полицейским участком в районе Аль-Мидан Дамаска произошел теракт, который совершили четыре смертника со взрывчаткой на поясе, гранатами и оружием. В результате погибли 15 человек – пять полицейских и десять мирных граждан.
Ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.
Ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.
2 июля службы безопасности Сирии обнаружили три заминированных транспортных средства, которые пытались въехать в Дамаск. Два автомобиля были обезврежены, однако третьей автомашине удалось прорваться в центр города, где она была подорвана террористом-смертником. В результате 18 человек погибли, десятки мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.
15 апреля под Алеппо заминированная машина со смертником за рулем взорвалась рядом с автобусами, перевозившими в Алеппо эвакуированных жителей шиитских поселений Фуа и Кефрая под Идлибом. Эвакуация проводилась по договоренности Дамаска с осаждавшими поселения боевиками. Теракт унес жизни 70 человек, более 130 человек получили ранения.
15 марта в Дамаске произошел двойной теракт. Террорист-смертник подорвал себя у входа во Дворец правосудия при попытке охраны остановить его. Погибли 35 человек, еще от 45 до 60 получили ранения. Позже еще один террорист-смертник подорвал себя в ресторане в трех километрах от места первого теракта. В результате по меньшей мере 20 человек получили ранения. Ответственность за теракты взяла террористическая группировка "Исламское государство"*.
11 марта утром в районе Баб Мусалла Дамаска в результате двух взрывов автобусов погибли около 40 граждан Ирака, еще 120 получили ранения. Иракцы посещали священные гробницы в районе Баб ас-Сагир. Два самодельных взрывных устройства были активированы в тот момент, когда шиитские паломники выходили из автобусов возле кладбища Баб ас-Сагир. Впоследствии службы безопасности обезвредили еще одну бомбу, которая была прикреплена к стоявшему неподалеку мотоциклу. Ответственность за двойной теракт взял на себя Союз джихадистских группировок "Организация освобождения Леванта" (запрещена в РФ).
24 февраля в восьми километрах от сирийского города эль-Баб у контрольно-пропускного пункта группировки Свободной сирийской армии и группой силовиков взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, погибли 60 человек, десятки получили ранения. Позже прогремел второй взрыв, жертвами стали восемь человек, среди них двое турецких военнослужащих. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за теракт.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников