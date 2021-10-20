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Крупные теракты в Сирии в 2017-2021 годах

Крупные теракты в Сирии в 2017-2021 годах - РИА Новости, 20.10.2021

Крупные теракты в Сирии в 2017-2021 годах

утром в районе моста Раис через реку Барада, недалеко от отеля "Дама Роуз" и Национального музея Дамаска, террористы привели в действие два взрывных устройства. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T11:17

2021-10-20T11:17

2021-10-20T11:17

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202120 октября утром в районе моста Раис через реку Барада, недалеко от отеля "Дама Роуз" и Национального музея Дамаска, террористы привели в действие два взрывных устройства. В результате был уничтожен проезжавший автобус сирийской армии. По предварительным данным, 14 военнослужащих погибли.7 марта при взрыве двух мин, заложенных террористами на востоке сирийской провинции Хама, погибли 18 человек, еще трое пострадали. По сообщению агентства SANA, взрыв произошел в районе Вади аль-Азиб около города ас-Саламия. 202030 декабря на трассе Дейр-эз-Зор – Пальмира в районе поселения Кабажеб автобус с мирными гражданами подвергся террористической атаке. В результате взрыва автобуса погибли 28 человек, 13 получили ранения. Ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.28 апреля в центре города Африн на северо-западе страны на многолюдной улице произошел взрыв заминированной автоцистерны с мазутом. 201923 ноября в районе города Телль-Абъяд на севере Сирии взорвался заминированный автомобиль. Жертвами теракта стали 16 человек, более 20 человек получили ранения. 16 ноября в городе Эль-Баб на севере Сирии взорвался заминированный автомобиль. В результате погибли 13 человек, еще 30 человек получили ранения. 2 ноября в центре сирийского города Телль-Абъяд взорвался автомобиль. Жертвами теракта стали 19 человек, 29 мирных граждан получили ранения. 15 сентября в городе Эр-Раи на севере Сирии, расположенном на границе с Турцией, у местной больницы взорвался заминированный автомобиль. В результате теракта погибли 12 человек.11 июля в Африне на северо-западе Сирии взорвался заминированный автомобиль. В результате взрыва 11 человек погибли, еще 38 человек получили ранения. 24 февраля в сирийской деревне Вади аль-Азиб провинции Хама на севере страны автобус подорвался на мине, заложенной террористами "Исламского государства"*. В результате взрыва погибли более 20 человек. 21 февраля в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии взорвался начиненный взрывчаткой автомобиля. В результате погибли 15 мирных жителей. Автомобиль, перевозивший рабочих нефтяного месторождения аль-Омар, подконтрольного "Сирийским демократическим силам" (SDF), был припаркован у больницы деревни аш-Шхиль. 16 января в Манбидже рядом с маршрутом патруля международной коалиции во главе с США прогремел взрыв. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*. В результате теракта погибли 27 человек, из них пять американских военнослужащих. 201825 июля утром несколько смертников совершили теракт в городе Эс-Сувейда на юге Сирии. Один из них привел в действие взрывное устройство на овощном рынке города, другого поймал местный житель, однако боевик подорвал себя. Жертвами теракта стали 215 человек, еще 153 мирных жителя были ранены.12 мая в провинции Идлиб на севере Сирии были взорваны два автомобиля, начиненные взрывчаткой. В результате погибли девять человек, 28 мирных граждан получили ранения.20172 октября рядом с полицейским участком в районе Аль-Мидан Дамаска произошел теракт, который совершили четыре смертника со взрывчаткой на поясе, гранатами и оружием. В результате погибли 15 человек – пять полицейских и десять мирных граждан.Ответственность взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.2 июля службы безопасности Сирии обнаружили три заминированных транспортных средства, которые пытались въехать в Дамаск. Два автомобиля были обезврежены, однако третьей автомашине удалось прорваться в центр города, где она была подорвана террористом-смертником. В результате 18 человек погибли, десятки мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. 15 апреля под Алеппо заминированная машина со смертником за рулем взорвалась рядом с автобусами, перевозившими в Алеппо эвакуированных жителей шиитских поселений Фуа и Кефрая под Идлибом. Эвакуация проводилась по договоренности Дамаска с осаждавшими поселения боевиками. Теракт унес жизни 70 человек, более 130 человек получили ранения.15 марта в Дамаске произошел двойной теракт. Террорист-смертник подорвал себя у входа во Дворец правосудия при попытке охраны остановить его. Погибли 35 человек, еще от 45 до 60 получили ранения. Позже еще один террорист-смертник подорвал себя в ресторане в трех километрах от места первого теракта. В результате по меньшей мере 20 человек получили ранения. Ответственность за теракты взяла террористическая группировка "Исламское государство"*. 11 марта утром в районе Баб Мусалла Дамаска в результате двух взрывов автобусов погибли около 40 граждан Ирака, еще 120 получили ранения. Иракцы посещали священные гробницы в районе Баб ас-Сагир. Два самодельных взрывных устройства были активированы в тот момент, когда шиитские паломники выходили из автобусов возле кладбища Баб ас-Сагир. Впоследствии службы безопасности обезвредили еще одну бомбу, которая была прикреплена к стоявшему неподалеку мотоциклу. Ответственность за двойной теракт взял на себя Союз джихадистских группировок "Организация освобождения Леванта" (запрещена в РФ). 24 февраля в восьми километрах от сирийского города эль-Баб у контрольно-пропускного пункта группировки Свободной сирийской армии и группой силовиков взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль, погибли 60 человек, десятки получили ранения. Позже прогремел второй взрыв, жертвами стали восемь человек, среди них двое турецких военнослужащих. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за теракт.* Террористическая организация, запрещенная в России.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, сирия, свободная сирийская армия, сирийские демократические силы