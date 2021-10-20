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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20211020/terakt-1755327915.html
В Сирии подтвердили гибель 14 военнослужащих во время теракта в Дамаске
В Сирии подтвердили гибель 14 военнослужащих во время теракта в Дамаске - РИА Новости, 20.10.2021
В Сирии подтвердили гибель 14 военнослужащих во время теракта в Дамаске
Жертвами теракта при подрыве армейского автобуса в центре Дамаска стали 14 военных, несколько человек получили ранения, сообщает командование сирийской армии. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T09:50
2021-10-20T10:15
в мире
дамаск (город)
сирия
война в сирии
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БЕЙРУТ, 20 окт - РИА Новости. Жертвами теракта при подрыве армейского автобуса в центре Дамаска стали 14 военных, несколько человек получили ранения, сообщает командование сирийской армии.Ранее источник в национальной службе безопасности сообщил РИА Новости, что террористы установили взрывные устройства в автобус, принадлежавший вооруженным силам. В результате 14 военнослужащих погибли и двое получили ранения."В районе 6.45 (совпадает с московским) во время проезда армейского автобуса в Дамаске рядом с мостом Раис было совершено террористическое нападение. Сработали два взрывных устройства, которые были заранее прикреплены к транспорту. В результате погибли 14 военнослужащих и несколько получили ранения. Саперы обезвредили третье взрывное устройство установленное также на упомянутом автобусе", - говорится в сообщении.Мост Раис ("Президентский") пересекает реку Барада, он находится в центральной части сирийской столицы на оживленной магистрали недалеко от Национального музея Дамаска и известных отелей Dama Rose и Four Seasons.
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Кадры с места теракта в центре Дамаска
Саперы обезвредили взрывное устройство на месте теракта в центре Дамаска.
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в мире, дамаск (город), сирия
09:50 20.10.2021 (обновлено: 10:15 20.10.2021)
 
В Сирии подтвердили гибель 14 военнослужащих во время теракта в Дамаске

Командование сирийской армии подтвердило гибель 14 военнослужащих при теракте в Дамаске

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БЕЙРУТ, 20 окт - РИА Новости. Жертвами теракта при подрыве армейского автобуса в центре Дамаска стали 14 военных, несколько человек получили ранения, сообщает командование сирийской армии.
Ранее источник в национальной службе безопасности сообщил РИА Новости, что террористы установили взрывные устройства в автобус, принадлежавший вооруженным силам. В результате 14 военнослужащих погибли и двое получили ранения.
"В районе 6.45 (совпадает с московским) во время проезда армейского автобуса в Дамаске рядом с мостом Раис было совершено террористическое нападение. Сработали два взрывных устройства, которые были заранее прикреплены к транспорту. В результате погибли 14 военнослужащих и несколько получили ранения. Саперы обезвредили третье взрывное устройство установленное также на упомянутом автобусе", - говорится в сообщении.
Мост Раис ("Президентский") пересекает реку Барада, он находится в центральной части сирийской столицы на оживленной магистрали недалеко от Национального музея Дамаска и известных отелей Dama Rose и Four Seasons.
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