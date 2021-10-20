https://ria.ru/20211020/terakt-1755327915.html

В Сирии подтвердили гибель 14 военнослужащих во время теракта в Дамаске

В Сирии подтвердили гибель 14 военнослужащих во время теракта в Дамаске - РИА Новости, 20.10.2021

В Сирии подтвердили гибель 14 военнослужащих во время теракта в Дамаске

Жертвами теракта при подрыве армейского автобуса в центре Дамаска стали 14 военных, несколько человек получили ранения, сообщает командование сирийской армии. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T09:50

2021-10-20T09:50

2021-10-20T10:15

в мире

дамаск (город)

сирия

война в сирии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/14/1755331711_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bdf809dae398a46209b4965e980ab35b.jpg

БЕЙРУТ, 20 окт - РИА Новости. Жертвами теракта при подрыве армейского автобуса в центре Дамаска стали 14 военных, несколько человек получили ранения, сообщает командование сирийской армии.Ранее источник в национальной службе безопасности сообщил РИА Новости, что террористы установили взрывные устройства в автобус, принадлежавший вооруженным силам. В результате 14 военнослужащих погибли и двое получили ранения."В районе 6.45 (совпадает с московским) во время проезда армейского автобуса в Дамаске рядом с мостом Раис было совершено террористическое нападение. Сработали два взрывных устройства, которые были заранее прикреплены к транспорту. В результате погибли 14 военнослужащих и несколько получили ранения. Саперы обезвредили третье взрывное устройство установленное также на упомянутом автобусе", - говорится в сообщении.Мост Раис ("Президентский") пересекает реку Барада, он находится в центральной части сирийской столицы на оживленной магистрали недалеко от Национального музея Дамаска и известных отелей Dama Rose и Four Seasons.

https://ria.ru/20211011/terpenie-1754094044.html

дамаск (город)

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры с места теракта в центре Дамаска Саперы обезвредили взрывное устройство на месте теракта в центре Дамаска. 2021-10-20T09:50 true PT0M09S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, дамаск (город), сирия