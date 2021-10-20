https://ria.ru/20211020/teologiya-1755269347.html

К общему благу. Теологи и журналисты разобрали ошибки совместной работы

К общему благу. Теологи и журналисты разобрали ошибки совместной работы - РИА Новости, 20.10.2021

К общему благу. Теологи и журналисты разобрали ошибки совместной работы

Мастер-класс "Эксперты теологии: как и кого выбирать, как работать при подготовке материалов для публикаций в медиа", посвященный разбору ключевых... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T09:00

2021-10-20T09:00

2021-10-20T09:00

религия

общество

алексей ситников

социальный навигатор

российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)

россия

сн_образование

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Мастер-класс "Эксперты теологии: как и кого выбирать, как работать при подготовке материалов для публикаций в медиа", посвященный разбору ключевых профессиональных кейсов в этой сфере, состоялся на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).Освещение теологии и религии – одна из наиболее трудных тем для СМИ. Взаимопонимание эксперта и журналиста играет ключевую роль при создании актуальных материалов, отвечающих просветительским задачам теологии.Экспертная позиция в этой сфере требует не только высокой научной квалификации, уверены участники встречи.По мнению участников дискуссии, сегодня правильная подача теологического знания в СМИ может выступать своего рода проповедью, адаптированной к реалиям современной культуры. Обращаясь к любознательности даже нерелигиозных читателей, можно добиться значительного успеха в прояснении ценностей традиционных конфессий.Комментарий эксперта и, в частности, теолога – ядро качественного новостного материала. Поэтому корректный выбор специалиста является фундаментом любого успешного журналистского проекта, уверены участники дискуссии."Теология, как и любая дисциплина, имеет широкий охват, в нее входят самые разные области – право, история, богослужение и другие. Человек, занимающийся чем-то одним, не является экспертом в другой сфере. Поэтому когда мы выбираем эксперта, мы смотрим на то, чем он занимается, в чем он компетентен", – отметил профессор кафедры государственно-конфессиональных отношений Института государственной службы и управления РАНХиГС Алексей Ситников.Однако просто найти осведомленного и готового к общению эксперта мало – необходимо уметь выстроить с ним правильную коммуникацию. Представители экспертного сообщества, как отметили участники дискуссии, зачастую не знакомы с принципами подачи информации в современных СМИ, что может служить причиной шероховатостей или даже конфликтов.Чтобы избежать этого, специалисты рекомендуют глубже вникать в профессиональные правила общения, учиться правильно задавать вопросы и расставлять акценты. Это поможет организовать информацию наиболее эффективным образом, отвечающим и особенностям теологического знания, и специфике медиа-продукции.Хотя успех новостных материалов по теологии определяется совместной работой эксперта и медийщика, журналист, по мнению участников дискуссии, не должен забывать, что именно он выступает его инициатором. Строгие формулировки и четкое обозначение приоритетов в обсуждаемой теме позволят получить от эксперта именно тот комментарий, который требуется.В ходе дискуссии участники предложили вузам, в составе которых есть кафедры и факультеты теологии, создать перечень своих сотрудников, готовых выступить в качестве экспертов по тому или иному направлению этой дисциплины. Такой шаг позволит резко упростить контакты со СМИ и поднять их качество.Встреча стала седьмым мероприятием Всероссийского просветительского проекта "Теология как направление информационной политики вуза". В рамках проекта специалисты ведущих отечественных СМИ и эксперты в области теологии проводят семинары, посвященные конфессиональной проблематике в современных медиа. Организаторами проекта выступают МИА "Россия сегодня" и Научно-образовательная теологическая ассоциация.

https://ria.ru/20210903/teologiya-1748586523.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, алексей ситников, социальный навигатор, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), россия, сн_образование