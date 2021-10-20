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При стрельбе в американском штате Висконсин погибли три человека
При стрельбе в американском штате Висконсин погибли три человека - РИА Новости, 20.10.2021
При стрельбе в американском штате Висконсин погибли три человека
Три человека погибли и двое получили тяжелые ранения в результате стрельбы в американском городе Кеноша, штат Висконсин, сообщает местная полиция. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T11:31
2021-10-20T11:31
2021-10-20T11:31
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Три человека погибли и двое получили тяжелые ранения в результате стрельбы в американском городе Кеноша, штат Висконсин, сообщает местная полиция."Полиция города Кеноша находится на месте стрельбы... Подтверждаем гибель троих человек. Еще двое были госпитализированы... Оба находятся в критическом состоянии", - говорится в сообщении полиции в Twitter.По мнению полиции, стрельба была отдельным инцидентом, угрозы обществу сейчас нет. Идет расследование.
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в мире, висконсин
При стрельбе в американском штате Висконсин погибли три человека
При стрельбе в американском штате Висконсин три человека погибли и двое получили ранения