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При стрельбе в американском штате Висконсин погибли три человека

При стрельбе в американском штате Висконсин погибли три человека - РИА Новости, 20.10.2021

При стрельбе в американском штате Висконсин погибли три человека

Три человека погибли и двое получили тяжелые ранения в результате стрельбы в американском городе Кеноша, штат Висконсин, сообщает местная полиция. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T11:31

2021-10-20T11:31

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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Три человека погибли и двое получили тяжелые ранения в результате стрельбы в американском городе Кеноша, штат Висконсин, сообщает местная полиция."Полиция города Кеноша находится на месте стрельбы... Подтверждаем гибель троих человек. Еще двое были госпитализированы... Оба находятся в критическом состоянии", - говорится в сообщении полиции в Twitter.По мнению полиции, стрельба была отдельным инцидентом, угрозы обществу сейчас нет. Идет расследование.

https://ria.ru/20211017/luiziana-1754945316.html

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в мире, висконсин