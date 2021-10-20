https://ria.ru/20211020/strategiya-1755432233.html

Тюменская область готова к участию в реализации транспортной стратегии

Тюменская область готова к участию в реализации транспортной стратегии - РИА Новости, 20.10.2021

Тюменская область готова к участию в реализации транспортной стратегии

Тюменская область готова к активному участию в реализации транспортной стратегии, которая рассматривалась на заседании президиума Госсовета, заявил губернатор... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T16:17

2021-10-20T16:17

2021-10-20T16:17

тюменская область

тюмень

тюменская область

александр моор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152772/72/1527727204_0:207:1365:975_1920x0_80_0_0_434fa128c207de792d7a8fc4254032d8.jpg

ТЮМЕНЬ, 20 окт – РИА Новости. Тюменская область готова к активному участию в реализации транспортной стратегии, которая рассматривалась на заседании президиума Госсовета, заявил губернатор области Александр Моор."Тюменская область поддерживает обновленную транспортную стратегию Российской Федерации до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Изменения важнейшего для страны документа отражают уже реализующиеся проекты, они призваны воплотить замыслы, каждый из которых ранее обсуждался и получил одобрение", – заявил губернатор.Он отметил, что ведется работа по реконструкции автомобильных дорог федерального значения Р-402 (Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск) и Р-404 (Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск). В соответствии с достигнутым соглашением между правительством региона и Федеральным дорожным агентством вместо двух полос на данных трассах будет четыре.По словам Моора, показатель нормативного состояния региональных и местных дорог в Тюменской агломерации по итогам года составит 82%. Их ремонт ведется в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Правительство региона ежегодно субсидирует перевозки автомобильным, железнодорожным, воздушным и водным видами транспорта. Это позволяет удерживать размер тарифа для населения на социально доступном уровне. Стимулируется обновление подвижного состава перевозчиков. Расширяется маршрутная сеть.

https://ria.ru/20211018/tyumen-1755061560.html

тюмень

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюмень, тюменская область, александр моор