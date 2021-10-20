https://ria.ru/20211020/strategiya-1755432233.html
Тюменская область готова к участию в реализации транспортной стратегии
Тюменская область готова к участию в реализации транспортной стратегии - РИА Новости, 20.10.2021
Тюменская область готова к участию в реализации транспортной стратегии
Тюменская область готова к активному участию в реализации транспортной стратегии, которая рассматривалась на заседании президиума Госсовета, заявил губернатор... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T16:17
2021-10-20T16:17
2021-10-20T16:17
тюменская область
тюмень
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 20 окт – РИА Новости. Тюменская область готова к активному участию в реализации транспортной стратегии, которая рассматривалась на заседании президиума Госсовета, заявил губернатор области Александр Моор."Тюменская область поддерживает обновленную транспортную стратегию Российской Федерации до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Изменения важнейшего для страны документа отражают уже реализующиеся проекты, они призваны воплотить замыслы, каждый из которых ранее обсуждался и получил одобрение", – заявил губернатор.Он отметил, что ведется работа по реконструкции автомобильных дорог федерального значения Р-402 (Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск) и Р-404 (Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск). В соответствии с достигнутым соглашением между правительством региона и Федеральным дорожным агентством вместо двух полос на данных трассах будет четыре.По словам Моора, показатель нормативного состояния региональных и местных дорог в Тюменской агломерации по итогам года составит 82%. Их ремонт ведется в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Правительство региона ежегодно субсидирует перевозки автомобильным, железнодорожным, воздушным и водным видами транспорта. Это позволяет удерживать размер тарифа для населения на социально доступном уровне. Стимулируется обновление подвижного состава перевозчиков. Расширяется маршрутная сеть.
https://ria.ru/20211018/tyumen-1755061560.html
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тюмень, тюменская область, александр моор