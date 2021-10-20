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Конгрессмена обвинили в иностранном спонсорстве его предвыборной кампании

Конгрессмена обвинили в иностранном спонсорстве его предвыборной кампании - РИА Новости, 20.10.2021

Конгрессмена обвинили в иностранном спонсорстве его предвыборной кампании

Большое жюри в США предъявило обвинение конгрессмену-республиканцу от Небраски Джеффу Фортенберри в сокрытии фактов и предоставлении ложных сведений в рамках... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T01:33

2021-10-20T01:33

2021-10-20T01:33

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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Большое жюри в США предъявило обвинение конгрессмену-республиканцу от Небраски Джеффу Фортенберри в сокрытии фактов и предоставлении ложных сведений в рамках расследования финансирования его предвыборной кампании 2016 года, сообщает во вторник американский минюст.Как отмечается в письменном заявлении ведомства, Фортенберри работает в конгрессе США с 2005 года. В обвинительном заключении утверждается, что 60-летний республиканец "неоднократно лгал властям и вводил их в заблуждение в ходе федерального расследования незаконных пожертвования в его избирательную кампанию в начале 2016 года".В ведомстве подчеркнули, что такие действия являются незаконными. "Незаконным также является сокрытие подлинного источника пожертвования на кампанию путем перенаправления средств через сторонние каналы", - указал американский минюст.В случае, если вина конгрессмена будет полностью доказана, ему грозит наказание до 15 лет тюрьмы. Фортенберри согласился явиться в окружной суд Лос-Анджелеса 20 октября, где, как ожидается, ему будут официально предъявлены обвинения.

https://ria.ru/20211019/vzyatka-1755131628.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша