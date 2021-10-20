Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211020/sponsorstsvo-1755307931.html
Конгрессмена обвинили в иностранном спонсорстве его предвыборной кампании
Конгрессмена обвинили в иностранном спонсорстве его предвыборной кампании - РИА Новости, 20.10.2021
Конгрессмена обвинили в иностранном спонсорстве его предвыборной кампании
Большое жюри в США предъявило обвинение конгрессмену-республиканцу от Небраски Джеффу Фортенберри в сокрытии фактов и предоставлении ложных сведений в рамках... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T01:33
2021-10-20T01:33
в мире
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147233/82/1472338274_0:285:5472:3363_1920x0_80_0_0_27700aa46ea231ed419dd6163eb5839a.jpg
ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Большое жюри в США предъявило обвинение конгрессмену-республиканцу от Небраски Джеффу Фортенберри в сокрытии фактов и предоставлении ложных сведений в рамках расследования финансирования его предвыборной кампании 2016 года, сообщает во вторник американский минюст.Как отмечается в письменном заявлении ведомства, Фортенберри работает в конгрессе США с 2005 года. В обвинительном заключении утверждается, что 60-летний республиканец "неоднократно лгал властям и вводил их в заблуждение в ходе федерального расследования незаконных пожертвования в его избирательную кампанию в начале 2016 года".В ведомстве подчеркнули, что такие действия являются незаконными. "Незаконным также является сокрытие подлинного источника пожертвования на кампанию путем перенаправления средств через сторонние каналы", - указал американский минюст.В случае, если вина конгрессмена будет полностью доказана, ему грозит наказание до 15 лет тюрьмы. Фортенберри согласился явиться в окружной суд Лос-Анджелеса 20 октября, где, как ожидается, ему будут официально предъявлены обвинения.
https://ria.ru/20211019/vzyatka-1755131628.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147233/82/1472338274_304:0:5168:3648_1920x0_80_0_0_3b876a359652032dede9f8c2dddc436d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша
01:33 20.10.2021
 
Конгрессмена обвинили в иностранном спонсорстве его предвыборной кампании

Конгрессмена-республиканца обвинили в иностранном финансировании его предвыборной кампании

© AP Photo / Matt RourkeПредвыборная кампания
Предвыборная кампания - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© AP Photo / Matt Rourke
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Большое жюри в США предъявило обвинение конгрессмену-республиканцу от Небраски Джеффу Фортенберри в сокрытии фактов и предоставлении ложных сведений в рамках расследования финансирования его предвыборной кампании 2016 года, сообщает во вторник американский минюст.
Как отмечается в письменном заявлении ведомства, Фортенберри работает в конгрессе США с 2005 года. В обвинительном заключении утверждается, что 60-летний республиканец "неоднократно лгал властям и вводил их в заблуждение в ходе федерального расследования незаконных пожертвования в его избирательную кампанию в начале 2016 года".
"Гилберт Чагури, иностранный гражданин, которому в рамках федерального законодательства запрещено как-либо влиять на выборы в США, организовал перечисление своих 30 тысяч долларов через других лиц для кампании Фортенберри во время сбора средств, который проводился в Лос-Анджелесе", - утверждает минюст США.
В ведомстве подчеркнули, что такие действия являются незаконными. "Незаконным также является сокрытие подлинного источника пожертвования на кампанию путем перенаправления средств через сторонние каналы", - указал американский минюст.
В случае, если вина конгрессмена будет полностью доказана, ему грозит наказание до 15 лет тюрьмы. Фортенберри согласился явиться в окружной суд Лос-Анджелеса 20 октября, где, как ожидается, ему будут официально предъявлены обвинения.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
Вчера, 04:14
Директору подрядчика ВМС США грозит 15 лет тюрьмы за взятку
 
В миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:12Огонь зимних Олимпийских игр прибыл в Пекин
05:04Эксперты выяснили, на что россияне чаще всего берут кредиты
04:47Глава МАГАТЭ раскритиковал сделку AUKUS
04:33Назван "самый отвратительный" способ приготовления пельменей
04:26ФБР завершило обыск в доме семьи Дерипаски в Вашингтоне
04:19Комитет конгресса проголосовал за предъявление обвинений помощнику Трампа
04:19Эксперт рассказал, насколько опасно сказать "да" мошенникам
04:16На Иводзиме всплыли "корабли-призраки"
04:13Шлейф от вулкана Карымский на Камчатке растянулся на 89 километров
04:12Россияне назвали самые надежные способы разбогатеть
04:09Россиянам объяснили, почему опасно делиться скриншотами
03:57Торговый центр под Воронежем, где произошел взрыв, не был газифицирован
03:55Диетолог назвала идеальные продукты для завтрака
03:42МВД приняло на вооружение пистолет Лебедева, сообщил источник
03:36Ряд государств предоставили России информацию о геноциде народов СССР
03:30Российские космонавты протестировали управление в одиночку кораблем "Союз"
03:24Сосед семьи Дерипаски в Вашингтоне рассказал, что их дом давно необитаем
03:18Эксперт посоветовала, как обезопасить себя от кражи данных со смартфона
03:15Диетолог рассказала о вреде и пользе тыквы
03:14Опрос показал, сколько россиян поддерживают создание автономного Рунета
Лента новостейМолния
Огонь зимних Олимпийских игр прибыл в ПекинЭксперты выяснили, на что россияне чаще всего берут кредитыГлава МАГАТЭ раскритиковал сделку AUKUSНазван "самый отвратительный" способ приготовления пельменейФБР завершило обыск в доме семьи Дерипаски в ВашингтонеКомитет конгресса проголосовал за предъявление обвинений помощнику ТрампаЭксперт рассказал, насколько опасно сказать "да" мошенникамНа Иводзиме всплыли "корабли-призраки"Шлейф от вулкана Карымский на Камчатке растянулся на 89 километровРоссияне назвали самые надежные способы разбогатетьРоссиянам объяснили, почему опасно делиться скриншотамиТорговый центр под Воронежем, где произошел взрыв, не был газифицированДиетолог назвала идеальные продукты для завтракаМВД приняло на вооружение пистолет Лебедева, сообщил источникРяд государств предоставили России информацию о геноциде народов СССРРоссийские космонавты протестировали управление в одиночку кораблем "Союз"Сосед семьи Дерипаски в Вашингтоне рассказал, что их дом давно необитаемЭксперт посоветовала, как обезопасить себя от кражи данных со смартфонаДиетолог рассказала о вреде и пользе тыквыОпрос показал, сколько россиян поддерживают создание автономного Рунета