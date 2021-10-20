https://ria.ru/20211020/sovfed-1755350174.html

Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Селезнева

Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Селезнева - РИА Новости, 20.10.2021

Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Селезнева

Совет Федерации на заседании в среду прекратил досрочно полномочия сенатора от Адыгеи Олега Селезнева, скончавшегося 6 октября от последствий коронавируса. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T11:23

2021-10-20T11:23

2021-10-20T11:23

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду прекратил досрочно полномочия сенатора от Адыгеи Олега Селезнева, скончавшегося 6 октября от последствий коронавируса.Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным и близким Селезнева и отметила, что сенатор был ответственным и принципиальным парламентарием.Селезнев родился в 1959 году, возглавлял управление ФСБ по Адыгее. В 2017 году был делегирован в Совфед.

https://ria.ru/20211006/covid-19-1753382772.html

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политика, совет федерации рф, коронавирус covid-19