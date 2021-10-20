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Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Селезнева
Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Селезнева - РИА Новости, 20.10.2021
Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Селезнева
Совет Федерации на заседании в среду прекратил досрочно полномочия сенатора от Адыгеи Олега Селезнева, скончавшегося 6 октября от последствий коронавируса. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T11:23
2021-10-20T11:23
2021-10-20T11:23
политика
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Совет Федерации на заседании в среду прекратил досрочно полномочия сенатора от Адыгеи Олега Селезнева, скончавшегося 6 октября от последствий коронавируса.Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным и близким Селезнева и отметила, что сенатор был ответственным и принципиальным парламентарием.Селезнев родился в 1959 году, возглавлял управление ФСБ по Адыгее. В 2017 году был делегирован в Совфед.
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политика, совет федерации рф, коронавирус covid-19
Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Селезнева
Совет Федерации досрочно прекратил полномочия умершего 6 октября сенатора Селезнева