https://ria.ru/20211020/sotrudniki-1755451429.html

Организации определят необходимое число сотрудников в нерабочие дни

Организации определят необходимое число сотрудников в нерабочие дни - РИА Новости, 20.10.2021

Организации определят необходимое число сотрудников в нерабочие дни

Органам власти и организациям поручено определить численность служащих и работников, обеспечивающих их функционирование в нерабочие дни, соответствующий указ... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T17:42

2021-10-20T17:42

2021-10-20T17:42

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Органам власти и организациям поручено определить численность служащих и работников, обеспечивающих их функционирование в нерабочие дни, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.Российский лидер подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы."Органам публичной власти, иным органам и организациям определить численность служащих и работников, обеспечивающих в нерабочие дни, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего Указа, функционирование этих органов и организаций", - говорится в документе.

https://ria.ru/20211020/nerabochie-1755447742.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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