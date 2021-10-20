https://ria.ru/20211020/sotrudniki-1755451429.html
Организации определят необходимое число сотрудников в нерабочие дни
Организации определят необходимое число сотрудников в нерабочие дни - РИА Новости, 20.10.2021
Организации определят необходимое число сотрудников в нерабочие дни
Органам власти и организациям поручено определить численность служащих и работников, обеспечивающих их функционирование в нерабочие дни, соответствующий указ... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T17:42
2021-10-20T17:42
2021-10-20T17:42
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Органам власти и организациям поручено определить численность служащих и работников, обеспечивающих их функционирование в нерабочие дни, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.Российский лидер подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы."Органам публичной власти, иным органам и организациям определить численность служащих и работников, обеспечивающих в нерабочие дни, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего Указа, функционирование этих органов и организаций", - говорится в документе.
https://ria.ru/20211020/nerabochie-1755447742.html
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Организации определят необходимое число сотрудников в нерабочие дни
Органы власти и организации определят необходимое число сотрудников в нерабочие дни