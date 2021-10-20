https://ria.ru/20211020/sobchak-1755490358.html
В Сочи провели следственные действия с Собчак
В Сочи провели следственные действия с Собчак - РИА Новости, 20.10.2021
В Сочи провели следственные действия с Собчак
В УВД Сочи провели следственные действия с телеведущей Ксенией Собчак, которая является свидетелем по уголовному делу о ДТП, сообщили в пресс-центре МВД РФ. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T22:06
2021-10-20T22:06
2021-10-20T22:24
происшествия
сочи
краснодарский край
ксения собчак
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
volkswagen group
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. В УВД Сочи провели следственные действия с телеведущей Ксенией Собчак, которая является свидетелем по уголовному делу о ДТП, сообщили в пресс-центре МВД РФ.Авария произошла 9 октября. По предварительным данным, Mercedes, в котором ехала Собчак, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Его пассажирка скончалась на месте, еще два человека попали в больницу.Как писали СМИ, Собчак спешно покинула место происшествия. На следующий день она заявила, что во время аварии потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов.Водитель Mercedes Олег Цой признал вину. Против него возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, и взяли подписку о невыезде.
https://ria.ru/20211014/dtp-1754653629.html
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происшествия, сочи, краснодарский край, ксения собчак, министерство внутренних дел рф (мвд россии), volkswagen group
22:06 20.10.2021 (обновлено: 22:24 20.10.2021)
В Сочи провели следственные действия с Собчак
В Сочи провели следственные действия с Собчак, которая является свидетелем по делу о ДТП