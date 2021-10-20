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На Украине разработали словарь терминов из-за "оккупации Крыма и Донбасса"
На Украине разработали словарь терминов из-за "оккупации Крыма и Донбасса" - РИА Новости, 20.10.2021
На Украине разработали словарь терминов из-за "оккупации Крыма и Донбасса"
Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) разработал словарь названий и терминов "в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса", которые... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T12:26
2021-10-20T12:26
в мире
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севастополь
республика крым
донбасс
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КИЕВ, 20 окт - РИА Новости. Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) разработал словарь названий и терминов "в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса", которые рекомендует использовать властям, дипломатам и СМИ, сообщила в среду пресс-служба СНБО."Для противодействия российским агрессивным внешнеполитическим информационным стратегиям аппарат СНБО Украины в сотрудничестве с Национальной академией наук Украины с привлечением профильных органов государственной власти разработал "Глоссарий названий, терминов и словосочетаний, которые рекомендуется использовать в связи с временной оккупацией Российской Федерацией Автономной Республики Крым, города Севастополь и отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.Разработчики словаря настаивают на использовании словосочетания "в Украине", вместо принятого правилами русского языка "на Украине", аналогично - на/в Донбассе. Также они предлагают называть "государственный переворот (мятеж, цветная революция) 2014 года на Украине" "революцией достоинства" или "евромайданом"."Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, "присоединение Крыма "," возвращение Крыма " - временная оккупация (Россией) Автономной Республики Крым и города Севастополя (Крымского полуострова), российское вторжение в Крым, захвата Россией Крыма… Украинско-российский конфликт - вооруженная агрессия России против Украины, российско-украинский (военный) конфликт", - предлагает словарь. Его рекомендуется для использования "органами государственной власти и местного самоуправления, дипломатическими представительствами Украины, средствами массовой информации, организациями общественного сектора".
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в мире, украина, севастополь, республика крым, донбасс, россия
12:26 20.10.2021
 
На Украине разработали словарь терминов из-за "оккупации Крыма и Донбасса"

Аппарат СНБО Украины разработал словарь терминов в связи с "оккупацией Крыма и Донбасса"

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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КИЕВ, 20 окт - РИА Новости. Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) разработал словарь названий и терминов "в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса", которые рекомендует использовать властям, дипломатам и СМИ, сообщила в среду пресс-служба СНБО.
"Для противодействия российским агрессивным внешнеполитическим информационным стратегиям аппарат СНБО Украины в сотрудничестве с Национальной академией наук Украины с привлечением профильных органов государственной власти разработал "Глоссарий названий, терминов и словосочетаний, которые рекомендуется использовать в связи с временной оккупацией Российской Федерацией Автономной Республики Крым, города Севастополь и отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.
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Разработчики словаря настаивают на использовании словосочетания "в Украине", вместо принятого правилами русского языка "на Украине", аналогично - на/в Донбассе. Также они предлагают называть "государственный переворот (мятеж, цветная революция) 2014 года на Украине" "революцией достоинства" или "евромайданом".
"Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, "присоединение Крыма "," возвращение Крыма " - временная оккупация (Россией) Автономной Республики Крым и города Севастополя (Крымского полуострова), российское вторжение в Крым, захвата Россией Крыма… Украинско-российский конфликт - вооруженная агрессия России против Украины, российско-украинский (военный) конфликт", - предлагает словарь. Его рекомендуется для использования "органами государственной власти и местного самоуправления, дипломатическими представительствами Украины, средствами массовой информации, организациями общественного сектора".
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