https://ria.ru/20211020/slovar-1755371373.html

На Украине разработали словарь терминов из-за "оккупации Крыма и Донбасса"

На Украине разработали словарь терминов из-за "оккупации Крыма и Донбасса" - РИА Новости, 20.10.2021

На Украине разработали словарь терминов из-за "оккупации Крыма и Донбасса"

Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) разработал словарь названий и терминов "в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса", которые... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T12:26

2021-10-20T12:26

2021-10-20T12:26

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КИЕВ, 20 окт - РИА Новости. Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) разработал словарь названий и терминов "в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса", которые рекомендует использовать властям, дипломатам и СМИ, сообщила в среду пресс-служба СНБО."Для противодействия российским агрессивным внешнеполитическим информационным стратегиям аппарат СНБО Украины в сотрудничестве с Национальной академией наук Украины с привлечением профильных органов государственной власти разработал "Глоссарий названий, терминов и словосочетаний, которые рекомендуется использовать в связи с временной оккупацией Российской Федерацией Автономной Республики Крым, города Севастополь и отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.Разработчики словаря настаивают на использовании словосочетания "в Украине", вместо принятого правилами русского языка "на Украине", аналогично - на/в Донбассе. Также они предлагают называть "государственный переворот (мятеж, цветная революция) 2014 года на Украине" "революцией достоинства" или "евромайданом"."Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, "присоединение Крыма "," возвращение Крыма " - временная оккупация (Россией) Автономной Республики Крым и города Севастополя (Крымского полуострова), российское вторжение в Крым, захвата Россией Крыма… Украинско-российский конфликт - вооруженная агрессия России против Украины, российско-украинский (военный) конфликт", - предлагает словарь. Его рекомендуется для использования "органами государственной власти и местного самоуправления, дипломатическими представительствами Украины, средствами массовой информации, организациями общественного сектора".

https://ria.ru/20211020/ucheniya-1755327205.html

https://ria.ru/20211018/flag-1754962824.html

украина

севастополь

республика крым

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в мире, украина, севастополь, республика крым, донбасс, россия