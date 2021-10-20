https://ria.ru/20211020/skoraya-1755440410.html

На Кубани проверят информацию о смерти ребенка из-за отказа скорой приехать

На Кубани проверят информацию о смерти ребенка из-за отказа скорой приехать - РИА Новости, 20.10.2021

На Кубани проверят информацию о смерти ребенка из-за отказа скорой приехать

Следователи на Кубани после публикаций в СМИ проверяют историю о смерти мальчика в больнице от стремительно развившегося заболевания, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T16:56

2021-10-20T16:56

2021-10-20T17:19

происшествия

краснодарский край

скорая помощь

россия

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КРАСНОДАР, 20 окт – РИА Новости. Следователи на Кубани после публикаций в СМИ проверяют историю о смерти мальчика в больнице от стремительно развившегося заболевания, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.Местные СМИ со ссылкой на слова родственников 10-летнего мальчика из Горячего Ключа сообщили, что 22 сентября ребёнок проснулся и сказал родителям, что ему трудно дышать. Вызвали скорую, но та якобы отказалась приезжать, так как работает только с ковидными пациентами, а семье было предложено отвезти ребёнка в поликлинику. В поликлинике ребёнку стало хуже, и врач вызвала скорую, а к утру мальчик умер в реанимации от отёка лёгких. После этого, по данным СМИ, оказалось, что у мальчика был коронавирус."Сегодня в средствах массовой информации были опубликованы сведения о смерти 23 сентября 2021 года в одном из лечебных учреждений Горячего Ключа 10-летнего мальчика. По данному факту Горячеключевским межрайонным следственным отделом СКР по краю незамедлительно организована доследственная проверка… Изымается медицинская документация. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755406728.html

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происшествия, краснодарский край, скорая помощь, россия