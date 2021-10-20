https://ria.ru/20211020/sistema-1755409130.html

Необходимо обеспечить бесперебойную работу здравоохранения, заявил Путин

Необходимо обеспечить бесперебойную работу здравоохранения, заявил Путин - РИА Новости, 20.10.2021

Необходимо обеспечить бесперебойную работу здравоохранения, заявил Путин

Ситуация с коронавирусом в России является непростой, важно, чтобы в этих условиях система здравоохранения страны работала без сбоев, заявил президент РФ... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T15:07

2021-10-20T15:07

2021-10-20T16:15

россия

распространение коронавируса

владимир путин

коронавирус в россии

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России является непростой, важно, чтобы в этих условиях система здравоохранения страны работала без сбоев, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции в среду."Важно, чтобы вся система здравоохранения страны работала в этой непростой ситуации без сбоев", - сказал Путин.

https://ria.ru/20211020/zdravookhranenie-1755365841.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, коронавирус в россии