https://ria.ru/20211020/sistema-1755409130.html
Необходимо обеспечить бесперебойную работу здравоохранения, заявил Путин
Необходимо обеспечить бесперебойную работу здравоохранения, заявил Путин - РИА Новости, 20.10.2021
Необходимо обеспечить бесперебойную работу здравоохранения, заявил Путин
Ситуация с коронавирусом в России является непростой, важно, чтобы в этих условиях система здравоохранения страны работала без сбоев, заявил президент РФ... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T15:07
2021-10-20T15:07
2021-10-20T16:15
россия
распространение коронавируса
владимир путин
коронавирус в россии
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в России является непростой, важно, чтобы в этих условиях система здравоохранения страны работала без сбоев, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции в среду."Важно, чтобы вся система здравоохранения страны работала в этой непростой ситуации без сбоев", - сказал Путин.
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россия, владимир путин, коронавирус в россии
15:07 20.10.2021 (обновлено: 16:15 20.10.2021)
Необходимо обеспечить бесперебойную работу здравоохранения, заявил Путин
Путин: необходимо обеспечить в стране бесперебойную работу системы здравоохранения