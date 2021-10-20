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Российский МИД назвал теракт в Сирии наглым вызовом
Российский МИД назвал теракт в Сирии наглым вызовом - РИА Новости, 20.10.2021
Российский МИД назвал теракт в Сирии наглым вызовом
Москва считает неслучайным, что теракт против военных в Дамаске совершен в момент заседания Конституционного комитета Сирии в Женеве, Россия осуждает эту... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T15:32
2021-10-20T15:32
в мире
терроризм
сирия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Москва считает неслучайным, что теракт против военных в Дамаске совершен в момент заседания Конституционного комитета Сирии в Женеве, Россия осуждает эту дерзкую террористическую вылазку, заявили в МИД РФ.Ранее источник в национальной службе безопасности сообщил РИА Новости, что террористы установили взрывные устройства в автобус в Дамаске, принадлежавший вооруженным силам. В результате 14 военнослужащих погибли и двое получили ранения."Рассматриваем это кровавое преступление как наглый вызов, имеющий целью поставить под сомнение способность властей САР обеспечить безопасность столицы, спровоцировать новый виток насилия и воспрепятствовать усилиям по политическому урегулированию в Сирии. Полагаем неслучайным, что акция была проведена в тот момент, когда в Женеве возобновились заседания межсирийского Конституционного комитета", - говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.В МИД РФ подчеркнули, что Москва решительно осуждает "эту дерзкую террористическую вылазку", а также выражает искренние соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.В МИД России отметили важность объединения международных усилий в борьбе с глобальной террористической угрозой на существующей международно-правовой основе, в том числе налаживания взаимодействия в этой области с правительством САР.Шестое заседание малой группы конституционного комитета Сирии стартовало в Женеве в понедельник. В нем участвуют, в том числе сопредседатели от правительства Сирии Ахмед Кузбари и от оппозиции Хади аль-Бахра.
https://ria.ru/20211020/terakty-1755347344.html
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в мире, терроризм, сирия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
15:32 20.10.2021
 
Российский МИД назвал теракт в Сирии наглым вызовом

МИД России: атака на военных в Дамаске совершена не случайно

© Фото : SANAМесто взрыва автобуса с военными в Дамаске
Место взрыва автобуса с военными в Дамаске - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© Фото : SANA
Место взрыва автобуса с военными в Дамаске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Москва считает неслучайным, что теракт против военных в Дамаске совершен в момент заседания Конституционного комитета Сирии в Женеве, Россия осуждает эту дерзкую террористическую вылазку, заявили в МИД РФ.
Ранее источник в национальной службе безопасности сообщил РИА Новости, что террористы установили взрывные устройства в автобус в Дамаске, принадлежавший вооруженным силам. В результате 14 военнослужащих погибли и двое получили ранения.
Место взрыва автобуса с военными в Дамаске - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
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"Рассматриваем это кровавое преступление как наглый вызов, имеющий целью поставить под сомнение способность властей САР обеспечить безопасность столицы, спровоцировать новый виток насилия и воспрепятствовать усилиям по политическому урегулированию в Сирии. Полагаем неслучайным, что акция была проведена в тот момент, когда в Женеве возобновились заседания межсирийского Конституционного комитета", - говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В МИД РФ подчеркнули, что Москва решительно осуждает "эту дерзкую террористическую вылазку", а также выражает искренние соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.
В МИД России отметили важность объединения международных усилий в борьбе с глобальной террористической угрозой на существующей международно-правовой основе, в том числе налаживания взаимодействия в этой области с правительством САР.
Шестое заседание малой группы конституционного комитета Сирии стартовало в Женеве в понедельник. В нем участвуют, в том числе сопредседатели от правительства Сирии Ахмед Кузбари и от оппозиции Хади аль-Бахра.
 
В миреТерроризмСирияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Россия
 
 
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