https://ria.ru/20211020/siriya-1755417361.html

Российский МИД назвал теракт в Сирии наглым вызовом

Российский МИД назвал теракт в Сирии наглым вызовом - РИА Новости, 20.10.2021

Российский МИД назвал теракт в Сирии наглым вызовом

Москва считает неслучайным, что теракт против военных в Дамаске совершен в момент заседания Конституционного комитета Сирии в Женеве, Россия осуждает эту... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T15:32

2021-10-20T15:32

2021-10-20T15:32

в мире

терроризм

сирия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Москва считает неслучайным, что теракт против военных в Дамаске совершен в момент заседания Конституционного комитета Сирии в Женеве, Россия осуждает эту дерзкую террористическую вылазку, заявили в МИД РФ.Ранее источник в национальной службе безопасности сообщил РИА Новости, что террористы установили взрывные устройства в автобус в Дамаске, принадлежавший вооруженным силам. В результате 14 военнослужащих погибли и двое получили ранения."Рассматриваем это кровавое преступление как наглый вызов, имеющий целью поставить под сомнение способность властей САР обеспечить безопасность столицы, спровоцировать новый виток насилия и воспрепятствовать усилиям по политическому урегулированию в Сирии. Полагаем неслучайным, что акция была проведена в тот момент, когда в Женеве возобновились заседания межсирийского Конституционного комитета", - говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.В МИД РФ подчеркнули, что Москва решительно осуждает "эту дерзкую террористическую вылазку", а также выражает искренние соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.В МИД России отметили важность объединения международных усилий в борьбе с глобальной террористической угрозой на существующей международно-правовой основе, в том числе налаживания взаимодействия в этой области с правительством САР.Шестое заседание малой группы конституционного комитета Сирии стартовало в Женеве в понедельник. В нем участвуют, в том числе сопредседатели от правительства Сирии Ахмед Кузбари и от оппозиции Хади аль-Бахра.

https://ria.ru/20211020/terakty-1755347344.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, терроризм, сирия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия