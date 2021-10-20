https://ria.ru/20211020/sertifikatsiya-1755306686.html
"Идиотская политика клоуна": как болгары отнеслись к новым планам Украины
Болгары высмеяли план Киева вмешаться в сертификацию "Северного потока — 2" - РИА Новости, 20.10.2021
"Идиотская политика клоуна": как болгары отнеслись к новым планам Украины
Читатели болгарской газеты "Факти" высмеяли желание Украины участвовать в сертификации оператора газопровода "Северный поток — 2". Свое мнение они выразили в... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T01:06
2021-10-20T01:06
2021-10-20T01:06
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украина
болгария
нафтогаз украины
северный поток — 2
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факти" высмеяли желание Украины участвовать в сертификации оператора газопровода "Северный поток — 2". Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье."Если европейцы хотят зимой стучать зубами, пусть дадут украинцам участвовать в сертификации потока!" - написал 898."Если будет задействована Европейская комиссия, то газ в Европе станет еще дороже", - выразил уверенность Да се знае."Украина не использует российский газ. Какая сертификация?", - задался вопросом Хохохо."С президентом-клоуном и политика у них идиотская", - отметил 3,14К."Да, странную дурь курят украинские политики", - резюмировала Костова.Ранее глава украинского "Нафтогаза" Юрий Витриенко сообщил, что компания подала заявку на участие в сертификации оператора "Северного потока – 2". Решение должно быть вынесено в течение месяца."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось 10 сентября.Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, украина, болгария, нафтогаз украины, северный поток — 2, nord stream 2 ag
Болгары высмеяли план Киева вмешаться в сертификацию "Северного потока — 2"
Читатели "Фактов" высмеяли планы Киева вмешаться в сертификацию "Северного потока — 2"
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.
Читатели болгарской газеты "Факти"
высмеяли желание Украины
участвовать в сертификации оператора газопровода "Северный поток — 2
". Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.
"Если европейцы хотят зимой стучать зубами, пусть дадут украинцам участвовать в сертификации потока!" - написал 898.
"Если будет задействована Европейская комиссия, то газ в Европе
станет еще дороже", - выразил уверенность Да се знае.
"Украина не использует российский газ. Какая сертификация?", - задался вопросом Хохохо.
"С президентом-клоуном и политика у них идиотская", - отметил 3,14К.
"Да, странную дурь курят украинские политики", - резюмировала Костова.
Ранее глава украинского "Нафтогаза
" Юрий Витриенко сообщил, что компания подала заявку на участие в сертификации оператора "Северного потока – 2". Решение должно быть вынесено в течение месяца.
"Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось 10 сентября.
Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG
как независимого оператора газопровода.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>