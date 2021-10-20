https://ria.ru/20211020/sertifikatsiya-1755306686.html

"Идиотская политика клоуна": как болгары отнеслись к новым планам Украины

Болгары высмеяли план Киева вмешаться в сертификацию "Северного потока — 2" - РИА Новости, 20.10.2021

"Идиотская политика клоуна": как болгары отнеслись к новым планам Украины

Читатели болгарской газеты "Факти" высмеяли желание Украины участвовать в сертификации оператора газопровода "Северный поток — 2". Свое мнение они выразили в... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T01:06

2021-10-20T01:06

2021-10-20T01:06

в мире

украина

болгария

нафтогаз украины

северный поток — 2

nord stream 2 ag

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753048617_0:266:3072:1994_1920x0_80_0_0_b0ab4d7d631d4a383d60db9eb3a3a99a.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факти" высмеяли желание Украины участвовать в сертификации оператора газопровода "Северный поток — 2". Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье."Если европейцы хотят зимой стучать зубами, пусть дадут украинцам участвовать в сертификации потока!" - написал 898."Если будет задействована Европейская комиссия, то газ в Европе станет еще дороже", - выразил уверенность Да се знае."Украина не использует российский газ. Какая сертификация?", - задался вопросом Хохохо."С президентом-клоуном и политика у них идиотская", - отметил 3,14К."Да, странную дурь курят украинские политики", - резюмировала Костова.Ранее глава украинского "Нафтогаза" Юрий Витриенко сообщил, что компания подала заявку на участие в сертификации оператора "Северного потока – 2". Решение должно быть вынесено в течение месяца."Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство завершилось 10 сентября.Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211018/gaz-1754979586.html

украина

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, болгария, нафтогаз украины, северный поток — 2, nord stream 2 ag