Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211020/roshen-1755375556.html
В Раде обвинили Roshen в убийстве людей шоколадом
В Раде обвинили Roshen в убийстве людей шоколадом - РИА Новости, 20.10.2021
В Раде обвинили Roshen в убийстве людей шоколадом
Депутат фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Владлен Неклюдов утверждает, что кондитерская корпорация Roshen, принадлежащая... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T12:45
2021-10-20T12:45
в мире
украина
roshen
верховная рада украины
петр порошенко
партия "слуга народа"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95458/72/954587257_0:173:2943:1828_1920x0_80_0_0_536986bd88e6f036a401c227484e8754.jpg
КИЕВ, 20 окт - РИА Новости. Депутат фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Владлен Неклюдов утверждает, что кондитерская корпорация Roshen, принадлежащая экс-президенту Петру Порошенко, угрожает безопасности, так как продолжает работу в РФ, а производимый на фабрике шоколад опасен для жизни людей."Уже восьмой год подряд пятый президент (Петр Порошенко – ред.) продолжает вести свой грязный бизнес в стране-агрессоре и зарабатывать в РФ деньги, пополняя бюджет России… действия пятого президента должны быть предметом рассмотрения в СНБО, поскольку деятельность корпорации Roshen угрожает нацбезопасности", - сказал депутат, выступая в Раде в среду.По его словам, при управлении Порошенко фабрика начала выпускать шоколад "с бешеным количеством трансжиров, которые убивали и убивают людей".В конце июля в Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий автоматически лишать украинского гражданства депутатов, вступивших во фракцию или группу, членом которой является лицо, владевшее кондитерским предприятием на территории России в период 2014-2017 годов.Дело по заявлению ЛКФ "Рошен" было возбуждено еще в 2017 году. В том же году оно было приостановлено до рассмотрения другого заявления фабрики, в котором оспаривалось доначисление налогов по тем же основаниям, но за другой период - за 2012 год. В 2019 году суды трех инстанций признали законным доначисление "Рошену" 361,5 миллиона рублей налогов и штрафов. В августе 2020 года суд в Липецке возобновил рассмотрение спора из-за налогов в размере 48 миллионов рублей.Претензии ФНС вызваны правоотношениями фабрики как заказчика с подрядчиком ООО НПФ "Металлимпресс" в ходе строительства объекта "Кондитерская фабрика и распределительный центр АО ЛКФ "Рошен". По мнению ФНС, которую поддержали суды, Roshen получил необоснованную налоговую выгоду, завысив налоговые вычеты по НДС за счет приобретения у "Металлимпресса" услуг по завышенной цене.Украинская Roshen - один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий. Решение остановить ЛКФ c апреля 2017 года было принято корпорацией по политико-экономическим причинам. Производство законсервировано. Активы, оставшиеся в Липецке, корпорация оценивала в 200 миллионов долларов. Российский суд в рамках уголовного дела о хищении из бюджета 180 миллионов рублей за счет незаконного возмещения НДС в декабре 2016 года наложил арест на 14 объектов недвижимости фабрики. Стоимость арестованной недвижимости - почти 1,5 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20211018/ukraina-1754774260.html
https://ria.ru/20211012/korruptsiya-1754263201.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/95458/72/954587257_138:0:2805:2000_1920x0_80_0_0_36c21b92bc39acdbb40e7ed86eb905ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, roshen, верховная рада украины, петр порошенко, партия "слуга народа"
12:45 20.10.2021
 
В Раде обвинили Roshen в убийстве людей шоколадом

Депутат Рады Неклюдов: Roshen угрожает нацбезопасности Украины и убивает людей шоколадом

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУкраинский шоколад "Рошен", архивное фото
Украинский шоколад Рошен, архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 20 окт - РИА Новости. Депутат фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Владлен Неклюдов утверждает, что кондитерская корпорация Roshen, принадлежащая экс-президенту Петру Порошенко, угрожает безопасности, так как продолжает работу в РФ, а производимый на фабрике шоколад опасен для жизни людей.
"Уже восьмой год подряд пятый президент (Петр Порошенко – ред.) продолжает вести свой грязный бизнес в стране-агрессоре и зарабатывать в РФ деньги, пополняя бюджет России… действия пятого президента должны быть предметом рассмотрения в СНБО, поскольку деятельность корпорации Roshen угрожает нацбезопасности", - сказал депутат, выступая в Раде в среду.
По его словам, при управлении Порошенко фабрика начала выпускать шоколад "с бешеным количеством трансжиров, которые убивали и убивают людей".
В конце июля в Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий автоматически лишать украинского гражданства депутатов, вступивших во фракцию или группу, членом которой является лицо, владевшее кондитерским предприятием на территории России в период 2014-2017 годов.
Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов по президентским выборам на Олимпийском стадионе в Киеве 19 апреля 2019 года - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 08:00
Посадить Порошенко. Зеленский готовится к перевыборам
Дело по заявлению ЛКФ "Рошен" было возбуждено еще в 2017 году. В том же году оно было приостановлено до рассмотрения другого заявления фабрики, в котором оспаривалось доначисление налогов по тем же основаниям, но за другой период - за 2012 год. В 2019 году суды трех инстанций признали законным доначисление "Рошену" 361,5 миллиона рублей налогов и штрафов. В августе 2020 года суд в Липецке возобновил рассмотрение спора из-за налогов в размере 48 миллионов рублей.
Претензии ФНС вызваны правоотношениями фабрики как заказчика с подрядчиком ООО НПФ "Металлимпресс" в ходе строительства объекта "Кондитерская фабрика и распределительный центр АО ЛКФ "Рошен". По мнению ФНС, которую поддержали суды, Roshen получил необоснованную налоговую выгоду, завысив налоговые вычеты по НДС за счет приобретения у "Металлимпресса" услуг по завышенной цене.
Украинская Roshen - один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий. Решение остановить ЛКФ c апреля 2017 года было принято корпорацией по политико-экономическим причинам. Производство законсервировано. Активы, оставшиеся в Липецке, корпорация оценивала в 200 миллионов долларов. Российский суд в рамках уголовного дела о хищении из бюджета 180 миллионов рублей за счет незаконного возмещения НДС в декабре 2016 года наложил арест на 14 объектов недвижимости фабрики. Стоимость арестованной недвижимости - почти 1,5 миллиарда рублей.
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 18:41
Порошенко призвал Зеленского бороться с коррупцией
 
В миреУкраинаRoshenВерховная Рада УкраиныПетр ПорошенкоПартия "Слуга народа"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:14Действия Саакашвили не идут на пользу Грузии, сообщил источник
04:44В Киеве заявили о превосходстве Украины над Германией
04:36МИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против США
04:22В Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстера
04:15Российские и египетские десантники провели совместные учения
04:09Вирусолог назвал возможные пути эволюции коронавируса
03:55Компания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH Social
03:50Мошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинации
03:43Врач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местах
03:34Times: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракет
03:24Space Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризм
03:18Эксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсию
03:05Глава АСВ назвал самый безопасный способ накоплений
03:00СМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодок
03:00В России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищи
03:00В России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист
02:55"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"
02:53Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войне
02:47Немцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"
02:17Автолюбителям рассказали, кого чаще всего останавливает ГИБДД
Лента новостейМолния
Действия Саакашвили не идут на пользу Грузии, сообщил источникВ Киеве заявили о превосходстве Украины над ГерманиейМИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против СШАВ Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстераРоссийские и египетские десантники провели совместные ученияВирусолог назвал возможные пути эволюции коронавирусаКомпания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH SocialМошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинацииВрач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местахTimes: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракетSpace Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризмЭксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсиюГлава АСВ назвал самый безопасный способ накопленийСМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодокВ России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищиВ России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войнеНемцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"Автолюбителям рассказали, кого чаще всего останавливает ГИБДД