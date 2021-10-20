https://ria.ru/20211020/roshen-1755375556.html

В Раде обвинили Roshen в убийстве людей шоколадом

В Раде обвинили Roshen в убийстве людей шоколадом - РИА Новости, 20.10.2021

В Раде обвинили Roshen в убийстве людей шоколадом

Депутат фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Владлен Неклюдов утверждает, что кондитерская корпорация Roshen, принадлежащая... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T12:45

2021-10-20T12:45

2021-10-20T12:45

в мире

украина

roshen

верховная рада украины

петр порошенко

партия "слуга народа"

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КИЕВ, 20 окт - РИА Новости. Депутат фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Владлен Неклюдов утверждает, что кондитерская корпорация Roshen, принадлежащая экс-президенту Петру Порошенко, угрожает безопасности, так как продолжает работу в РФ, а производимый на фабрике шоколад опасен для жизни людей."Уже восьмой год подряд пятый президент (Петр Порошенко – ред.) продолжает вести свой грязный бизнес в стране-агрессоре и зарабатывать в РФ деньги, пополняя бюджет России… действия пятого президента должны быть предметом рассмотрения в СНБО, поскольку деятельность корпорации Roshen угрожает нацбезопасности", - сказал депутат, выступая в Раде в среду.По его словам, при управлении Порошенко фабрика начала выпускать шоколад "с бешеным количеством трансжиров, которые убивали и убивают людей".В конце июля в Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий автоматически лишать украинского гражданства депутатов, вступивших во фракцию или группу, членом которой является лицо, владевшее кондитерским предприятием на территории России в период 2014-2017 годов.Дело по заявлению ЛКФ "Рошен" было возбуждено еще в 2017 году. В том же году оно было приостановлено до рассмотрения другого заявления фабрики, в котором оспаривалось доначисление налогов по тем же основаниям, но за другой период - за 2012 год. В 2019 году суды трех инстанций признали законным доначисление "Рошену" 361,5 миллиона рублей налогов и штрафов. В августе 2020 года суд в Липецке возобновил рассмотрение спора из-за налогов в размере 48 миллионов рублей.Претензии ФНС вызваны правоотношениями фабрики как заказчика с подрядчиком ООО НПФ "Металлимпресс" в ходе строительства объекта "Кондитерская фабрика и распределительный центр АО ЛКФ "Рошен". По мнению ФНС, которую поддержали суды, Roshen получил необоснованную налоговую выгоду, завысив налоговые вычеты по НДС за счет приобретения у "Металлимпресса" услуг по завышенной цене.Украинская Roshen - один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий. Решение остановить ЛКФ c апреля 2017 года было принято корпорацией по политико-экономическим причинам. Производство законсервировано. Активы, оставшиеся в Липецке, корпорация оценивала в 200 миллионов долларов. Российский суд в рамках уголовного дела о хищении из бюджета 180 миллионов рублей за счет незаконного возмещения НДС в декабре 2016 года наложил арест на 14 объектов недвижимости фабрики. Стоимость арестованной недвижимости - почти 1,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20211018/ukraina-1754774260.html

https://ria.ru/20211012/korruptsiya-1754263201.html

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в мире, украина, roshen, верховная рада украины, петр порошенко, партия "слуга народа"