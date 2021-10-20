https://ria.ru/20211020/reys-1755349170.html
Red Wings перенесла вылет пассажиров вернувшегося в Челябинск рейса
Red Wings перенесла вылет пассажиров вернувшегося в Челябинск рейса - РИА Новости, 20.10.2021
Red Wings перенесла вылет пассажиров вернувшегося в Челябинск рейса
Авиакомпания Red Wings перенесла с 20 октября на 21 октября вылет рейса из аэропорта Челябинска в Норильск, который вернулся в среду утром в аэропорт вылета... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T11:21
2021-10-20T11:21
2021-10-20T11:21
происшествия
red wings airlines
норильск
челябинск
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ЧЕЛЯБИНСК, 20 окт – РИА Новости. Авиакомпания Red Wings перенесла с 20 октября на 21 октября вылет рейса из аэропорта Челябинска в Норильск, который вернулся в среду утром в аэропорт вылета из-за технической неисправности, сообщили РИА Новости в пресс-службе челябинского аэропорта.Как сообщала пресс-служба, рейс ИН-1279 авиакомпании Reg Wings в Норильск из Челябинска вылетел в 07.20 (05.20 мск), вернулся в 09.23 (07.23 мск) по техническим причинам в аэропорт вылета. Посадка произведена в штатном режиме, все 90 пассажиров чувствуют себя хорошо. Пассажиры сейчас находятся в здании аэровокзала до принятия решения авиакомпанией о дальнейших действиях. Позже авиакомпания сообщила, что пассажиры вылетят резервным бортом в 12.00 (10.00 мск).Челябинской транспортной прокуратурой организована проверка в связи с возвратом самолета на аэродром вылета."По вновь поступившей информации, рейс WZ 1279 авиакомпании Red Wings в Норильск перенесен на 21 октября на 04.15 (02.15 мск)", - говорится в сообщении.Пассажиры, проживающие в Челябинске, разъехались по домам, иногородним гражданам авиакомпания предоставляет транспорт и гостиницу на время ожидания вылета, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20211020/reys-1755322930.html
https://ria.ru/20210918/samolet-1750639167.html
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происшествия, red wings airlines, норильск, челябинск
Red Wings перенесла вылет пассажиров вернувшегося в Челябинск рейса
Red Wings перенесла на четверг вылет пассажиров вернувшегося в Челябинск рейса в Норильск
ЧЕЛЯБИНСК, 20 окт – РИА Новости.
Авиакомпания Red Wings перенесла с 20 октября на 21 октября вылет рейса из аэропорта Челябинска
в Норильск
, который вернулся в среду утром в аэропорт вылета из-за технической неисправности, сообщили РИА Новости в пресс-службе челябинского аэропорта.
Как сообщала пресс-служба, рейс ИН-1279 авиакомпании Reg Wings в Норильск из Челябинска вылетел в 07.20 (05.20 мск), вернулся в 09.23 (07.23 мск) по техническим причинам в аэропорт вылета. Посадка произведена в штатном режиме, все 90 пассажиров чувствуют себя хорошо. Пассажиры сейчас находятся в здании аэровокзала до принятия решения авиакомпанией о дальнейших действиях. Позже авиакомпания сообщила, что пассажиры вылетят резервным бортом в 12.00 (10.00 мск).Челябинской транспортной прокуратурой организована проверка в связи с возвратом самолета на аэродром вылета.
"По вновь поступившей информации, рейс WZ 1279 авиакомпании Red Wings в Норильск перенесен на 21 октября на 04.15 (02.15 мск)", - говорится в сообщении.
Пассажиры, проживающие в Челябинске, разъехались по домам, иногородним гражданам авиакомпания предоставляет транспорт и гостиницу на время ожидания вылета, уточняется в сообщении.