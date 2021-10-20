22:07 20.10.2021 (обновлено: 01:00 21.10.2021)
Собчак отказалась подписывать документ о неразглашении по ДТП в Сочи
Собчак отказалась подписывать документ о неразглашении данных по делу о ДТП в Сочи
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак на допросе в сочинской полиции отказалась от подписания документа о неразглашении данных предварительного расследования по делу о ДТП, сообщили в пресс-центре МВД.
В среду следователи в Сочи провели с телеведущей, проходящей по уголовному делу свидетелем, следственные действия: в ходе допроса ее предупредили о недопустимости разглашения данных предварительного расследования без разрешения.
"Однако Ксения Собчак от подписания соответствующего процессуального документа отказалась, а адвокат свидетеля в служебном кабинете пыталась несанкционированно вести фотосъемку, в том числе имеющихся на рабочем столе документов", - говорится в сообщении пресс-центра.
Кроме того, Собчак не смогла предоставить следователям документы, подтверждающие травмы после ДТП. Телеведущая также заявила, что в случае вынесения постановления о назначении судебно-медицинской экспертизы она откажется с ним знакомиться.
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Собчак предупредили, что в случае уклонения от дальнейшей явки к следователю в отношении нее примут меры процессуального принуждения.
Авария произошла 9 октября. По предварительным данным, Mercedes, в котором ехала Собчак, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Его пассажирка скончалась на месте, еще два человека попали в больницу.
Как писали СМИ, Собчак спешно покинула место происшествия. На следующий день она заявила, что во время аварии потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов.
Водитель Mercedes Олег Цой признал вину. Против него возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, и взяли подписку о невыезде.
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