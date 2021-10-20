https://ria.ru/20211020/razglashenie-1755490466.html

Собчак отказалась подписывать документ о неразглашении по ДТП в Сочи

Собчак отказалась подписывать документ о неразглашении по ДТП в Сочи - РИА Новости, 21.10.2021

Собчак отказалась подписывать документ о неразглашении по ДТП в Сочи

Телеведущая Ксения Собчак на допросе в сочинской полиции отказалась от подписания документа о неразглашении данных предварительного расследования по делу о ДТП, РИА Новости, 21.10.2021

2021-10-20T22:07

2021-10-20T22:07

2021-10-21T01:00

ксения собчак

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

происшествия

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак на допросе в сочинской полиции отказалась от подписания документа о неразглашении данных предварительного расследования по делу о ДТП, сообщили в пресс-центре МВД.В среду следователи в Сочи провели с телеведущей, проходящей по уголовному делу свидетелем, следственные действия: в ходе допроса ее предупредили о недопустимости разглашения данных предварительного расследования без разрешения.Кроме того, Собчак не смогла предоставить следователям документы, подтверждающие травмы после ДТП. Телеведущая также заявила, что в случае вынесения постановления о назначении судебно-медицинской экспертизы она откажется с ним знакомиться.Собчак предупредили, что в случае уклонения от дальнейшей явки к следователю в отношении нее примут меры процессуального принуждения.Авария произошла 9 октября. По предварительным данным, Mercedes, в котором ехала Собчак, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Его пассажирка скончалась на месте, еще два человека попали в больницу.Как писали СМИ, Собчак спешно покинула место происшествия. На следующий день она заявила, что во время аварии потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов.Водитель Mercedes Олег Цой признал вину. Против него возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, и взяли подписку о невыезде.

https://ria.ru/20211013/sobchak-1754341451.html

https://ria.ru/20211014/sobchak-1754509477.html

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ксения собчак, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, происшествия