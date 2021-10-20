https://ria.ru/20211020/qr-kod-1755341057.html

В Саратовской области введут QR-коды для посещения общественных мест

В Саратовской области введут QR-коды для посещения общественных мест - РИА Новости, 20.10.2021

В Саратовской области введут QR-коды для посещения общественных мест

Правительство Саратовской области с 25 октября вводит QR-коды для входа на объекты культуры, а с 29 октября - в бассейны, фитнес-центры, кальянные, предприятия... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T10:52

2021-10-20T10:52

2021-10-20T11:11

распространение коронавируса

саратовская область

общество

здоровье - общество

валерий радаев

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150250/38/1502503814_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_b4cec16f8fffccc6b09f7c0a70d86032.jpg

САРАТОВ, 20 окт - РИА Новости. Правительство Саратовской области с 25 октября вводит QR-коды для входа на объекты культуры, а с 29 октября - в бассейны, фитнес-центры, кальянные, предприятия общественного питания и на спортивные мероприятия, сообщил вице-губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.Ранее губернатор Валерий Радаев заявил, что в связи с крайне напряженной эпидемиологической ситуацией в регионе необходимо внедрить QR-коды для входа в заведения общественного питания, торговые центры, учреждения культуры и спорта, а также для посещения массовых мероприятий. Зампред правительства региона Роман Грибов в понедельник отмечал, что QR-коды будут поэтапно вводиться в области с 25 октября."При посещении массовых мероприятий и общественных мест гражданам необходимо предъявить: либо QR-код, подтверждающий получение второго компонента вакцины от коронавирусной инфекции, либо QR-код, подтверждающий перенесенную инфекцию, либо справку о наличии медицинского отвода от вакцинации. Данные меры будут действовать для посещения объектов культуры с 25 октября по 11 ноября", - говорится в сообщении.Бусаргин отметил, что с 29 октября по 11 ноября аналогичные ограничения будут распространяться на посещение спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, фитнес-центров, плавательных бассейнов и аквапарков, кальянных и предприятий общепита за исключением организаций, осуществляющих оказание услуг на вынос.Правительство области в марте прошлого года ввело в регионе режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Всех жителей обязали носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию.В области запрещено проведение публичных и иных массовых мероприятий на открытом воздухе численностью более 50 человек, на 30% могут заполняться трибуны стадионов, а на 50% - зрительные залы в театрах, концертных организациях и кинотеатрах. В регионе запрещены спортивные и основная часть физкультурно-массовых мероприятий, разрешена работа музеев, объектов розничной торговли и многофункциональных центров.Власти региона с 24 июня по 4 сентября на фоне роста заболеваемости коронавирусом запретили работу кафе и ресторанов с 23.00 (22.00 мск) до 6.00 (5.00 мск), за исключением обслуживания посетителей на вынос, и проведения в предприятиях общепита зрелищно-развлекательных мероприятий. В регионе с 11 октября введена обязательная вакцинация от коронавируса для чиновников, работников социальной сферы и сферы услуг.Всего в Саратовской области лабораторно подтверждено 96 006 случаев заражения коронавирусом, в том числе рекордные 419 за последние сутки, скончались 3 523 пациента с COVID-19, выздоровели 85 955.

https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html

https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755209741.html

https://ria.ru/20211019/proverka-1755213181.html

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратовская область, общество, здоровье - общество, валерий радаев, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19