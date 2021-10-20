https://ria.ru/20211020/putin-1755407890.html

Путин призвал отследить ситуацию с больничными родных пациентов с COVID-19

Путин призвал отследить ситуацию с больничными родных пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 20.10.2021

Путин призвал отследить ситуацию с больничными родных пациентов с COVID-19

Президент России Владимир Путин попросил Минздрав постоянно отслеживать ситуацию с выдачей больничных родственникам заболевших коронавирусом, а власти субъектов РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T15:04

2021-10-20T15:04

2021-10-20T15:17

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил Минздрав постоянно отслеживать ситуацию с выдачей больничных родственникам заболевших коронавирусом, а власти субъектов - контролировать самоизоляцию таких граждан."Я прошу Минздрав отслеживать, как идет выдача таких больничных в регионах, а власти субъектов РФ прошу контролировать самоизоляцию таких граждан. Сделать это, естественно, нужно деликатно, с уважением к людям", - сказал Путин на совещании с правительством РФ в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20211020/koronavirus-1755406890.html

россия

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2021

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общество, коронавирус covid-19, владимир путин, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии