https://ria.ru/20211020/puteshestviya-1755329218.html

Названы бюджетные направления для путешествий на поезде осенью

Названы бюджетные направления для путешествий на поезде осенью - РИА Новости, 20.10.2021

Названы бюджетные направления для путешествий на поезде осенью

Определены самые выгодные для туристов направления и цены для железнодорожного путешествия осенью, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T11:52

2021-10-20T11:52

2021-10-20T11:52

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Определены самые выгодные для туристов направления и цены для железнодорожного путешествия осенью, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализированы данные поисковых запросов пользователей на октябрь и ноябрь и выяснили, что чаще всего пассажиры интересуются билетами на поезд до Москвы (доля запросов 27 процентов). Чуть меньше четверти (22 процента) броней путешественники делают в Санкт-Петербург. Поездка в Сочи интересует 5,7 процента клиентов. Три процента пользователей искали проездные документы в Краснодар, почти два процента — в Казань, Минеральные Воды и Нижний Новгород.Из Москвы дешевле всего отправиться на поезде осенью в Нижний Новгород (билеты — от 660 рублей), в Санкт-Петербург (от 820 рублей) и Белгород (от 870 рублей). Чуть дороже доехать до Чебоксар — за 880 рублей и до Казани — за 930 рублей.Жителям Санкт-Петербурга выгоднее всего отправиться в Тверь (цена билета — от 700 рублей), Петрозаводск (от 750 рублей) и Москву (от 830 рублей). Поездка до Нижнего Новгорода обойдется минимум в 1180 рублей, до Белгорода — в 1480 рублей.

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