https://ria.ru/20211020/puteshestviya-1755225212.html
Эксперты назвали самые популярные туры за рубеж на ноябрьские праздники
Эксперты назвали самые популярные туры за рубеж на ноябрьские праздники - РИА Новости, 20.10.2021
Эксперты назвали самые популярные туры за рубеж на ноябрьские праздники
Туроператоры назвали пять самых востребованных зарубежных маршрутов для поездок в ноябрьские праздники, сообщает АТОР. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T10:40
2021-10-20T10:40
2021-10-20T10:40
туризм
египет
венгрия
мальдивы
оаэ
мексика
турция
греция
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Туроператоры назвали пять самых востребованных зарубежных маршрутов для поездок в ноябрьские праздники, сообщает АТОР.Больше всего туристов интересуют путевки в Египет. На долю красноморских курортов приходится до 40 процентов продаж всех зарубежных туров, отмечают участники рынка.Не менее трети путешественников отправятся на ноябрьские каникулы в Турцию: рейсов становится больше, отели стоят дешевле, чем в высокий сезон.На третьем месте в зарубежных предпочтениях россиян — ОАЭ. Примерно каждый пятый организованный турист в ноябре отправится в Эмираты. Наиболее высок спрос на это направление в среднем и премиальном сегменте.Также россияне часто приобретают туры в Доминикану и Мексику. В число самых востребованных маршрутов вошли Куба, Кипр, Венгрия и Мальдивы.Спрос на выездной туризм заметно вырос по сравнению с прошлой осенью: введение QR-кодов в регионах стало поводом для россиян провести длинные выходные на заграничных курортах. Кроме того, в текущем году на ноябрьские праздники в большинстве субъектов РФ накладываются осенние школьные каникулы, можно отдохнуть с детьми.А еще интерес на поездки за границу вырос благодаря расширению списка доступных стран по сравнению с ноябрем прошлого года. Открылись такие зимние направления, как Египет, Доминикана, Мексика, стало больше авиаперевозки в ОАЭ, на Мальдивы и Кубу. Есть возможность отправиться и в Европу: россиян принимают в Греции, Венгрии, Болгарии, Хорватии и на Кипре.
https://ria.ru/20211019/seyshely-1755063632.html
https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html
египет
венгрия
мальдивы
оаэ
мексика
турция
греция
куба
кипр
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египет, венгрия, мальдивы, оаэ, мексика, турция, греция, куба, кипр, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туризм, куда поехать в выходные
Эксперты назвали самые популярные туры за рубеж на ноябрьские праздники
Египет стал лидеров спроса организованных туристов на ноябрьские праздники
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости.
Туроператоры назвали пять самых востребованных зарубежных маршрутов для поездок в ноябрьские праздники, сообщает
АТОР.
Больше всего туристов интересуют путевки в Египет. На долю красноморских курортов приходится до 40 процентов продаж всех зарубежных туров, отмечают участники рынка.
Не менее трети путешественников отправятся на ноябрьские каникулы в Турцию: рейсов становится больше, отели стоят дешевле, чем в высокий сезон.
На третьем месте в зарубежных предпочтениях россиян — ОАЭ. Примерно каждый пятый организованный турист в ноябре отправится в Эмираты. Наиболее высок спрос на это направление в среднем и премиальном сегменте.
Также россияне часто приобретают туры в Доминикану и Мексику. В число самых востребованных маршрутов вошли Куба, Кипр, Венгрия и Мальдивы.
Спрос на выездной туризм заметно вырос по сравнению с прошлой осенью: введение QR-кодов в регионах стало поводом для россиян провести длинные выходные на заграничных курортах. Кроме того, в текущем году на ноябрьские праздники в большинстве субъектов РФ накладываются осенние школьные каникулы, можно отдохнуть с детьми.
А еще интерес на поездки за границу вырос благодаря расширению списка доступных стран по сравнению с ноябрем прошлого года. Открылись такие зимние направления, как Египет, Доминикана, Мексика, стало больше авиаперевозки в ОАЭ, на Мальдивы и Кубу. Есть возможность отправиться и в Европу: россиян принимают в Греции, Венгрии, Болгарии, Хорватии и на Кипре.