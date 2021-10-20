https://ria.ru/20211020/puteshestviya-1755225212.html

Эксперты назвали самые популярные туры за рубеж на ноябрьские праздники

Эксперты назвали самые популярные туры за рубеж на ноябрьские праздники - РИА Новости, 20.10.2021

Эксперты назвали самые популярные туры за рубеж на ноябрьские праздники

Туроператоры назвали пять самых востребованных зарубежных маршрутов для поездок в ноябрьские праздники, сообщает АТОР. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T10:40

2021-10-20T10:40

2021-10-20T10:40

туризм

египет

венгрия

мальдивы

оаэ

мексика

турция

греция

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Туроператоры назвали пять самых востребованных зарубежных маршрутов для поездок в ноябрьские праздники, сообщает АТОР.Больше всего туристов интересуют путевки в Египет. На долю красноморских курортов приходится до 40 процентов продаж всех зарубежных туров, отмечают участники рынка.Не менее трети путешественников отправятся на ноябрьские каникулы в Турцию: рейсов становится больше, отели стоят дешевле, чем в высокий сезон.На третьем месте в зарубежных предпочтениях россиян — ОАЭ. Примерно каждый пятый организованный турист в ноябре отправится в Эмираты. Наиболее высок спрос на это направление в среднем и премиальном сегменте.Также россияне часто приобретают туры в Доминикану и Мексику. В число самых востребованных маршрутов вошли Куба, Кипр, Венгрия и Мальдивы.Спрос на выездной туризм заметно вырос по сравнению с прошлой осенью: введение QR-кодов в регионах стало поводом для россиян провести длинные выходные на заграничных курортах. Кроме того, в текущем году на ноябрьские праздники в большинстве субъектов РФ накладываются осенние школьные каникулы, можно отдохнуть с детьми.А еще интерес на поездки за границу вырос благодаря расширению списка доступных стран по сравнению с ноябрем прошлого года. Открылись такие зимние направления, как Египет, Доминикана, Мексика, стало больше авиаперевозки в ОАЭ, на Мальдивы и Кубу. Есть возможность отправиться и в Европу: россиян принимают в Греции, Венгрии, Болгарии, Хорватии и на Кипре.

https://ria.ru/20211019/seyshely-1755063632.html

https://ria.ru/20211018/egipet-1754778006.html

египет

венгрия

мальдивы

оаэ

мексика

турция

греция

куба

кипр

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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