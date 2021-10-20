https://ria.ru/20211020/proisshestviya-1755481974.html

Следователи Новосибирска проверяют конфликт подростка и охранника магазина

Следователи Новосибирска проверяют конфликт подростка и охранника магазина - РИА Новости, 20.10.2021

Следователи Новосибирска проверяют конфликт подростка и охранника магазина

Следователи СК в Новосибирске организовали проверку конфликта охранника супермаркета с 13-летним мальчиком, которого мужчина ударил в спину, сообщает в среду... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T20:37

2021-10-20T20:37

2021-10-20T20:41

происшествия

новосибирская область

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 20 окт – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске организовали проверку конфликта охранника супермаркета с 13-летним мальчиком, которого мужчина ударил в спину, сообщает в среду СУСК по Новосибирской области."Следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирск… проводится доследственная проверка по факту причинения 13-летнему мальчику телесных повреждений охранником магазина", - говорится в сообщении.Предварительно следователи установили, что днем 19 октября в магазине по проспекту Дзержинского охранник подошел к подростку, который в это время выбирал товар, стал его оскорблять, хватать за одежду, заламывать руки, после чего мужчина ударил мальчика рукой в область спины. Сейчас ребенок проходит медицинское обследование."Следователем территориального следственного органа в рамках проверки проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются причины и условия инцидента", - говорится в сообщении.Некоторые СМИ со ссылкой на мать ребенка сообщили, что мальчик долго искал в магазине определенный лимонад, чем разозлил охранника, который в итоге ударил его в место недавнего компрессионного перелома позвоночника.

https://ria.ru/20211018/izbienie-1755019250.html

новосибирская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)