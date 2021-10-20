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Следователи Новосибирска проверяют конфликт подростка и охранника магазина
Следователи Новосибирска проверяют конфликт подростка и охранника магазина - РИА Новости, 20.10.2021
Следователи Новосибирска проверяют конфликт подростка и охранника магазина
Следователи СК в Новосибирске организовали проверку конфликта охранника супермаркета с 13-летним мальчиком, которого мужчина ударил в спину, сообщает в среду... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T20:37
2021-10-20T20:41
происшествия
новосибирская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 20 окт – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске организовали проверку конфликта охранника супермаркета с 13-летним мальчиком, которого мужчина ударил в спину, сообщает в среду СУСК по Новосибирской области."Следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирск… проводится доследственная проверка по факту причинения 13-летнему мальчику телесных повреждений охранником магазина", - говорится в сообщении.Предварительно следователи установили, что днем 19 октября в магазине по проспекту Дзержинского охранник подошел к подростку, который в это время выбирал товар, стал его оскорблять, хватать за одежду, заламывать руки, после чего мужчина ударил мальчика рукой в область спины. Сейчас ребенок проходит медицинское обследование."Следователем территориального следственного органа в рамках проверки проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются причины и условия инцидента", - говорится в сообщении.Некоторые СМИ со ссылкой на мать ребенка сообщили, что мальчик долго искал в магазине определенный лимонад, чем разозлил охранника, который в итоге ударил его в место недавнего компрессионного перелома позвоночника.
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происшествия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)
20:37 20.10.2021 (обновлено: 20:41 20.10.2021)
 
Следователи Новосибирска проверяют конфликт подростка и охранника магазина

В Новосибирске начали проверку конфликта между охранником супермаркета и подростком

© РИА Новости / Николай Гернет / Перейти в фотобанкСотрудник Следственного комитета РФ
Сотрудник Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Николай Гернет
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НОВОСИБИРСК, 20 окт – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске организовали проверку конфликта охранника супермаркета с 13-летним мальчиком, которого мужчина ударил в спину, сообщает в среду СУСК по Новосибирской области.
"Следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирск… проводится доследственная проверка по факту причинения 13-летнему мальчику телесных повреждений охранником магазина", - говорится в сообщении.
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В Костроме охранники магазина избили посетителя
Предварительно следователи установили, что днем 19 октября в магазине по проспекту Дзержинского охранник подошел к подростку, который в это время выбирал товар, стал его оскорблять, хватать за одежду, заламывать руки, после чего мужчина ударил мальчика рукой в область спины. Сейчас ребенок проходит медицинское обследование.
"Следователем территориального следственного органа в рамках проверки проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются причины и условия инцидента", - говорится в сообщении.
Некоторые СМИ со ссылкой на мать ребенка сообщили, что мальчик долго искал в магазине определенный лимонад, чем разозлил охранника, который в итоге ударил его в место недавнего компрессионного перелома позвоночника.
 
ПроисшествияНовосибирская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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