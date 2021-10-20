https://ria.ru/20211020/proisshestviya-1755481974.html
Следователи Новосибирска проверяют конфликт подростка и охранника магазина
Следователи Новосибирска проверяют конфликт подростка и охранника магазина - РИА Новости, 20.10.2021
Следователи Новосибирска проверяют конфликт подростка и охранника магазина
Следователи СК в Новосибирске организовали проверку конфликта охранника супермаркета с 13-летним мальчиком, которого мужчина ударил в спину, сообщает в среду... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T20:37
2021-10-20T20:37
2021-10-20T20:41
происшествия
новосибирская область
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729339430_0:146:1190:815_1920x0_80_0_0_27a6096503f2dc5060b84f8ee4f6aaf6.jpg
НОВОСИБИРСК, 20 окт – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирске организовали проверку конфликта охранника супермаркета с 13-летним мальчиком, которого мужчина ударил в спину, сообщает в среду СУСК по Новосибирской области."Следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирск… проводится доследственная проверка по факту причинения 13-летнему мальчику телесных повреждений охранником магазина", - говорится в сообщении.Предварительно следователи установили, что днем 19 октября в магазине по проспекту Дзержинского охранник подошел к подростку, который в это время выбирал товар, стал его оскорблять, хватать за одежду, заламывать руки, после чего мужчина ударил мальчика рукой в область спины. Сейчас ребенок проходит медицинское обследование."Следователем территориального следственного органа в рамках проверки проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются причины и условия инцидента", - говорится в сообщении.Некоторые СМИ со ссылкой на мать ребенка сообщили, что мальчик долго искал в магазине определенный лимонад, чем разозлил охранника, который в итоге ударил его в место недавнего компрессионного перелома позвоночника.
https://ria.ru/20211018/izbienie-1755019250.html
новосибирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/15/1729339430_103:0:1190:815_1920x0_80_0_0_c8dfec8862bb400c5255ff951ef9331f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирская область, следственный комитет россии (ск рф)
20:37 20.10.2021 (обновлено: 20:41 20.10.2021)
Следователи Новосибирска проверяют конфликт подростка и охранника магазина
В Новосибирске начали проверку конфликта между охранником супермаркета и подростком