https://ria.ru/20211020/prestupniki-1755356209.html
В СК рассказали, как изменился типичный преступник
В СК рассказали, как изменился типичный преступник - РИА Новости, 20.10.2021
В СК рассказали, как изменился типичный преступник
Преступники за последние годы стали более образованными, а маньяки стали более активно использовать интернет, в частности социальные сети, рассказал в интервью... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T11:41
2021-10-20T11:41
2021-10-20T13:04
технологии
следственный комитет россии (ск рф)
анатолий сазонов (заместитель руководителя гу криминалистики скр, генерал-майор юстиции)
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Преступники за последние годы стали более образованными, а маньяки стали более активно использовать интернет, в частности социальные сети, рассказал в интервью РИА Новости заместитель руководителя ГУ криминалистики СКР Анатолий Сазонов."В настоящее время помимо общеуголовных преступников, то есть тех, кто совершает их на бытовом уровне, у нас возрастает интеллектуальная преступность. У нас растет количество преступлений, совершенных с помощью IT. Но это не бестолковые преступники с начальным уровнем образования: часто это великолепные программисты, технари. В этом плане преступники изменились: стали более образованными", - сказал Сазонов в ответ на соответствующий вопрос корреспондента.Он подчеркнул, что если говорить о маньяках, то они в целом не изменились, за исключением использования информационных технологий: в частности, они начали искать своих жертв в социальных сетях. "У нас много появилось маньяков, использующих социальные сети... Совершают половые преступления, развращают молодое поколение через переписки, игры", - добавил он.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>>
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РИА Новости
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технологии, следственный комитет россии (ск рф), анатолий сазонов (заместитель руководителя гу криминалистики скр, генерал-майор юстиции)
11:41 20.10.2021 (обновлено: 13:04 20.10.2021)
В СК рассказали, как изменился типичный преступник
Криминалист СК Сазонов: преступники стали образованнее и чаще используют интернет