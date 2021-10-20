https://ria.ru/20211020/prestupniki-1755356209.html

В СК рассказали, как изменился типичный преступник

В СК рассказали, как изменился типичный преступник - РИА Новости, 20.10.2021

В СК рассказали, как изменился типичный преступник

Преступники за последние годы стали более образованными, а маньяки стали более активно использовать интернет, в частности социальные сети, рассказал в интервью... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T11:41

2021-10-20T11:41

2021-10-20T13:04

технологии

следственный комитет россии (ск рф)

анатолий сазонов (заместитель руководителя гу криминалистики скр, генерал-майор юстиции)

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Преступники за последние годы стали более образованными, а маньяки стали более активно использовать интернет, в частности социальные сети, рассказал в интервью РИА Новости заместитель руководителя ГУ криминалистики СКР Анатолий Сазонов."В настоящее время помимо общеуголовных преступников, то есть тех, кто совершает их на бытовом уровне, у нас возрастает интеллектуальная преступность. У нас растет количество преступлений, совершенных с помощью IT. Но это не бестолковые преступники с начальным уровнем образования: часто это великолепные программисты, технари. В этом плане преступники изменились: стали более образованными", - сказал Сазонов в ответ на соответствующий вопрос корреспондента.Он подчеркнул, что если говорить о маньяках, то они в целом не изменились, за исключением использования информационных технологий: в частности, они начали искать своих жертв в социальных сетях. "У нас много появилось маньяков, использующих социальные сети... Совершают половые преступления, развращают молодое поколение через переписки, игры", - добавил он.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>>

https://ria.ru/20201019/prestupnik-1580446040.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, следственный комитет россии (ск рф), анатолий сазонов (заместитель руководителя гу криминалистики скр, генерал-майор юстиции)