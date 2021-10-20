Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211020/prestupniki-1755356209.html
В СК рассказали, как изменился типичный преступник
В СК рассказали, как изменился типичный преступник - РИА Новости, 20.10.2021
В СК рассказали, как изменился типичный преступник
Преступники за последние годы стали более образованными, а маньяки стали более активно использовать интернет, в частности социальные сети, рассказал в интервью... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T11:41
2021-10-20T13:04
технологии
следственный комитет россии (ск рф)
анатолий сазонов (заместитель руководителя гу криминалистики скр, генерал-майор юстиции)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749218768_0:669:2451:2048_1920x0_80_0_0_9424e89247379d14144f479180716cf6.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Преступники за последние годы стали более образованными, а маньяки стали более активно использовать интернет, в частности социальные сети, рассказал в интервью РИА Новости заместитель руководителя ГУ криминалистики СКР Анатолий Сазонов."В настоящее время помимо общеуголовных преступников, то есть тех, кто совершает их на бытовом уровне, у нас возрастает интеллектуальная преступность. У нас растет количество преступлений, совершенных с помощью IT. Но это не бестолковые преступники с начальным уровнем образования: часто это великолепные программисты, технари. В этом плане преступники изменились: стали более образованными", - сказал Сазонов в ответ на соответствующий вопрос корреспондента.Он подчеркнул, что если говорить о маньяках, то они в целом не изменились, за исключением использования информационных технологий: в частности, они начали искать своих жертв в социальных сетях. "У нас много появилось маньяков, использующих социальные сети... Совершают половые преступления, развращают молодое поколение через переписки, игры", - добавил он.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201019/prestupnik-1580446040.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749218768_0:621:1902:2048_1920x0_80_0_0_0c2d8e096ef1c4da5beea79c01cd4322.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, следственный комитет россии (ск рф), анатолий сазонов (заместитель руководителя гу криминалистики скр, генерал-майор юстиции)
11:41 20.10.2021 (обновлено: 13:04 20.10.2021)
 
В СК рассказали, как изменился типичный преступник

Криминалист СК Сазонов: преступники стали образованнее и чаще используют интернет

© РИА Новости / Рамиль СитдиковМашина следственного комитета
Машина следственного комитета - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Преступники за последние годы стали более образованными, а маньяки стали более активно использовать интернет, в частности социальные сети, рассказал в интервью РИА Новости заместитель руководителя ГУ криминалистики СКР Анатолий Сазонов.
"В настоящее время помимо общеуголовных преступников, то есть тех, кто совершает их на бытовом уровне, у нас возрастает интеллектуальная преступность. У нас растет количество преступлений, совершенных с помощью IT. Но это не бестолковые преступники с начальным уровнем образования: часто это великолепные программисты, технари. В этом плане преступники изменились: стали более образованными", - сказал Сазонов в ответ на соответствующий вопрос корреспондента.
Он подчеркнул, что если говорить о маньяках, то они в целом не изменились, за исключением использования информационных технологий: в частности, они начали искать своих жертв в социальных сетях. "У нас много появилось маньяков, использующих социальные сети... Совершают половые преступления, развращают молодое поколение через переписки, игры", - добавил он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>>
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября 2020, 11:39
Криминалист рассказал, как распознать лицо стоящего спиной преступника
 
ТехнологииСледственный комитет России (СК РФ)Анатолий Сазонов (заместитель руководителя ГУ криминалистики СКР, генерал-майор юстиции)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44В Киеве заявили о превосходстве Украины над Германией
04:36МИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против США
04:22В Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстера
04:15Российские и египетские десантники провели совместные учения
04:09Вирусолог назвал возможные пути эволюции коронавируса
03:55Компания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH Social
03:50Мошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинации
03:43Врач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местах
03:34Times: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракет
03:24Space Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризм
03:18Эксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсию
03:05Глава АСВ назвал самый безопасный способ накоплений
03:00СМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодок
03:00В России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищи
03:00В России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист
02:55"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"
02:53Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войне
02:47Немцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"
02:17Автолюбителям рассказали, кого чаще всего останавливает ГИБДД
02:08Врач рассказала, кому нельзя есть чеснок
Лента новостейМолния
В Киеве заявили о превосходстве Украины над ГерманиейМИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против СШАВ Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстераРоссийские и египетские десантники провели совместные ученияВирусолог назвал возможные пути эволюции коронавирусаКомпания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH SocialМошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинацииВрач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местахTimes: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракетSpace Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризмЭксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсиюГлава АСВ назвал самый безопасный способ накопленийСМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодокВ России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищиВ России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войнеНемцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"Автолюбителям рассказали, кого чаще всего останавливает ГИБДДВрач рассказала, кому нельзя есть чеснок