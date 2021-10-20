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В Госдуме поддержали проект о возмещении вреда пострадавшим от преступлений
В Госдуме поддержали проект о возмещении вреда пострадавшим от преступлений - РИА Новости, 20.10.2021
В Госдуме поддержали проект о возмещении вреда пострадавшим от преступлений
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в среду рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, которым предлагается... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T11:35
2021-10-20T11:38
общество
госдума рф
преступления
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в среду рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, которым предлагается расширить использование материалов оперативно-розыскной деятельности по расследованию преступлений для поиска имущества, которое необходимо для возмещения материального вреда потерпевшим в случае подачи соответствующих гражданских исков.Изменения предлагаются сенаторами РФ в федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности". Как отмечают авторы проекта, он разработан "в целях повышения эффективности мер, направленных по возмещение ущерба, причиненного преступлением".В пояснительной записке приведены данные о том, что с 2017 по 2019 годы количество преступлений экономической направленности остается стабильно высоким и ежегодно составляет порядка 105 тысяч, при этом "возмещение материального ущерба составило около 60%".Вместе с тем, отмечают авторы, по уголовным делам о преступлениях, причинивших материальный ущерб потерпевшим и государству, "возникают трудности, обусловленные принятием подозреваемыми (обвиняемыми) мер по сокрытию имущества, на которое может быть наложен арест".Как уверены авторы проекта, ускорить обнаружение незаконно приобретенного имущества, а также иного имущества, на которое может быть наложен арест с целью полного возмещения ущерба, можно лишь при наличии своевременных, активных и скоординированных действий органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и органов расследования, в том числе своевременное предоставление последним оперативными подразделениями данных об указанном имуществе.Поясняется, что в соответствии с законом, к задачам оперативно-розыскной деятельности относится "исключительно обнаружение имущества, подлежащего конфискации". Тем самым, говорится в пояснительной записке, "органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, не уполномочены разыскивать иное имущество, на которое налагается взыскание с целью возмещения материального вреда, причиненного преступлением".В связи с этим законопроектом предлагается дополнить статьи закона положением о том, что "результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, проведения оперативно-розыскных мероприятий для розыска имущества, которое необходимо для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий".
https://ria.ru/20211020/gosduma-1755337308.html
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общество, госдума рф, преступления, россия
11:35 20.10.2021 (обновлено: 11:38 20.10.2021)
 
В Госдуме поддержали проект о возмещении вреда пострадавшим от преступлений

Комитет Госдумы поддержал проект о возмещении вреда пострадавшим от преступлений

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в среду рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, которым предлагается расширить использование материалов оперативно-розыскной деятельности по расследованию преступлений для поиска имущества, которое необходимо для возмещения материального вреда потерпевшим в случае подачи соответствующих гражданских исков.
Изменения предлагаются сенаторами РФ в федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности". Как отмечают авторы проекта, он разработан "в целях повышения эффективности мер, направленных по возмещение ущерба, причиненного преступлением".
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В пояснительной записке приведены данные о том, что с 2017 по 2019 годы количество преступлений экономической направленности остается стабильно высоким и ежегодно составляет порядка 105 тысяч, при этом "возмещение материального ущерба составило около 60%".
Вместе с тем, отмечают авторы, по уголовным делам о преступлениях, причинивших материальный ущерб потерпевшим и государству, "возникают трудности, обусловленные принятием подозреваемыми (обвиняемыми) мер по сокрытию имущества, на которое может быть наложен арест".
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Как уверены авторы проекта, ускорить обнаружение незаконно приобретенного имущества, а также иного имущества, на которое может быть наложен арест с целью полного возмещения ущерба, можно лишь при наличии своевременных, активных и скоординированных действий органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и органов расследования, в том числе своевременное предоставление последним оперативными подразделениями данных об указанном имуществе.
Поясняется, что в соответствии с законом, к задачам оперативно-розыскной деятельности относится "исключительно обнаружение имущества, подлежащего конфискации". Тем самым, говорится в пояснительной записке, "органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, не уполномочены разыскивать иное имущество, на которое налагается взыскание с целью возмещения материального вреда, причиненного преступлением".
В связи с этим законопроектом предлагается дополнить статьи закона положением о том, что "результаты оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, проведения оперативно-розыскных мероприятий для розыска имущества, которое необходимо для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий".
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