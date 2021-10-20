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Европарламент присудил премию Сахарова Навальному
Европарламент присудил премию Сахарова Навальному - РИА Новости, 20.10.2021
Европарламент присудил премию Сахарова Навальному
Европарламент присудил премию имени Сахарова за 2021 год Алексею Навальному, сообщила крупнейшая в ЕП фракция Европейская народная партия ЕРР (ЕНП). РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T16:17
2021-10-20T16:17
2021-10-20T16:17
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БРЮССЕЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Европарламент присудил премию имени Сахарова за 2021 год Алексею Навальному, сообщила крупнейшая в ЕП фракция Европейская народная партия ЕРР (ЕНП)."Российский оппозиционер Алексей Навальный – лауреат премии Сахарова за 2021 год", - сообщила фракция в Twitter.В шорт-листе на премию Сахарова помимо Навального фигурировали, афганские женщины и правозащитница из Боливии. Церемония вручения премии назначена на пленарную сессию ЕП в Страсбурге 15 декабря.Европейская народная партия поддерживала кандидатуру Навального.Европарламент ежегодно присуждает премию имени академика Андрея Сахарова выдающимся людям и организациям, которые, по мнению европейских парламентариев, вносят значимый вклад в защиту прав человека и фундаментальных европейских ценностей. Премия была учреждена в 1988 году. Премию за 2020 год получили женщины Белоруссии.
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в мире, европейская народная партия, евросоюз, алексей навальный, европарламент
Европарламент присудил премию Сахарова Навальному
Европарламент присудил премию имени Сахарова за 2021 год Алексею Навальному