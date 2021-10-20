https://ria.ru/20211020/premiya-1755432081.html

Европарламент присудил премию Сахарова Навальному

Европарламент присудил премию Сахарова Навальному - РИА Новости, 20.10.2021

Европарламент присудил премию Сахарова Навальному

Европарламент присудил премию имени Сахарова за 2021 год Алексею Навальному, сообщила крупнейшая в ЕП фракция Европейская народная партия ЕРР (ЕНП). РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T16:17

2021-10-20T16:17

2021-10-20T16:17

в мире

европейская народная партия

евросоюз

алексей навальный

европарламент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598283655_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_44af4760836d07ae40e1a48d03f4f145.jpg

БРЮССЕЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Европарламент присудил премию имени Сахарова за 2021 год Алексею Навальному, сообщила крупнейшая в ЕП фракция Европейская народная партия ЕРР (ЕНП)."Российский оппозиционер Алексей Навальный – лауреат премии Сахарова за 2021 год", - сообщила фракция в Twitter.В шорт-листе на премию Сахарова помимо Навального фигурировали, афганские женщины и правозащитница из Боливии. Церемония вручения премии назначена на пленарную сессию ЕП в Страсбурге 15 декабря.Европейская народная партия поддерживала кандидатуру Навального.Европарламент ежегодно присуждает премию имени академика Андрея Сахарова выдающимся людям и организациям, которые, по мнению европейских парламентариев, вносят значимый вклад в защиту прав человека и фундаментальных европейских ценностей. Премия была учреждена в 1988 году. Премию за 2020 год получили женщины Белоруссии.

https://ria.ru/20211020/otvety-1755413274.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, европейская народная партия, евросоюз, алексей навальный, европарламент