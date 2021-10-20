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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211020/predpriyatiya-1755323068.html
На Колыме закроют предприятия, где привиты менее 60% работников
На Колыме закроют предприятия, где привиты менее 60% работников - РИА Новости, 20.10.2021
На Колыме закроют предприятия, где привиты менее 60% работников
Предприятия, не выполнившие постановление главного санитарного врача Магаданской области об обязательной вакцинации от COVID-19, временно приостановят работу,... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T09:16
2021-10-20T09:16
распространение коронавируса
общество
магаданская область
здоровье - общество
сергей носов
коронавирусы
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коронавирус в россии
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МАГАДАН, 20 окт - РИА Новости, Людмила Щербакова. Предприятия, не выполнившие постановление главного санитарного врача Магаданской области об обязательной вакцинации от COVID-19, временно приостановят работу, рассказал РИА Новости в среду губернатор Сергей Носов.Согласно постановлению главного санитарного врача по Магаданской области в обязательном порядке должны быть вакцинированы от COVID-19 до 60% работников торговли, салонов красоты, бытовых услуг, общепита, клиентских подразделений финансовых организаций, транспорта, многофункциональных центров, образования, здравоохранения, ЖКХ, досуговых и спортивных центров, государственные служащие. Сотрудники этих предприятий должны были привиться первым компонентом вакцины до 20 августа, а в срок до 15 сентября – вторым компонентом."Соответствующее распоряжение я подпишу сегодня. Предприятия, которые не выполнили постановление главного санитарного врача об обязательной вакцинации, временно приостановят работу. Это не отрасли, это отдельные учреждения, и они будут приостановлены до выполнения предписания санитарного врача в полном объеме. Мы планируем также вводить QR-коды, это современнейшая мера, основанная на цифровых технологиях, у большинства сейчас есть возможность их демонстрировать.&nbsp; В конечном итоге предусматривается, что можно иметь с собой бумажную справку о вакцинации, перенесенной недавно болезни или противопоказаниях. И я думаю, что это очень правильно, это нужно делать своевременно, можно сказать по-другому – аж бегом. Потому что не хотелось бы доводить ситуацию до критической", - сказал Носов.
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общество, магаданская область, здоровье - общество, сергей носов, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
09:16 20.10.2021
 
На Колыме закроют предприятия, где привиты менее 60% работников

Власти Колымы закроют предприятия, где от коронавируса привиты менее 60% работников

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19)
Сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МАГАДАН, 20 окт - РИА Новости, Людмила Щербакова. Предприятия, не выполнившие постановление главного санитарного врача Магаданской области об обязательной вакцинации от COVID-19, временно приостановят работу, рассказал РИА Новости в среду губернатор Сергей Носов.
Согласно постановлению главного санитарного врача по Магаданской области в обязательном порядке должны быть вакцинированы от COVID-19 до 60% работников торговли, салонов красоты, бытовых услуг, общепита, клиентских подразделений финансовых организаций, транспорта, многофункциональных центров, образования, здравоохранения, ЖКХ, досуговых и спортивных центров, государственные служащие. Сотрудники этих предприятий должны были привиться первым компонентом вакцины до 20 августа, а в срок до 15 сентября – вторым компонентом.
"Соответствующее распоряжение я подпишу сегодня. Предприятия, которые не выполнили постановление главного санитарного врача об обязательной вакцинации, временно приостановят работу. Это не отрасли, это отдельные учреждения, и они будут приостановлены до выполнения предписания санитарного врача в полном объеме. Мы планируем также вводить QR-коды, это современнейшая мера, основанная на цифровых технологиях, у большинства сейчас есть возможность их демонстрировать.  В конечном итоге предусматривается, что можно иметь с собой бумажную справку о вакцинации, перенесенной недавно болезни или противопоказаниях. И я думаю, что это очень правильно, это нужно делать своевременно, можно сказать по-другому – аж бегом. Потому что не хотелось бы доводить ситуацию до критической", - сказал Носов.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
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Распространение коронавирусаОбществоМагаданская областьЗдоровье - ОбществоСергей НосовКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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