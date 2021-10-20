https://ria.ru/20211020/predpriyatiya-1755323068.html

На Колыме закроют предприятия, где привиты менее 60% работников

На Колыме закроют предприятия, где привиты менее 60% работников - РИА Новости, 20.10.2021

На Колыме закроют предприятия, где привиты менее 60% работников

Предприятия, не выполнившие постановление главного санитарного врача Магаданской области об обязательной вакцинации от COVID-19, временно приостановят работу,... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T09:16

2021-10-20T09:16

2021-10-20T09:16

распространение коронавируса

общество

магаданская область

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коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МАГАДАН, 20 окт - РИА Новости, Людмила Щербакова. Предприятия, не выполнившие постановление главного санитарного врача Магаданской области об обязательной вакцинации от COVID-19, временно приостановят работу, рассказал РИА Новости в среду губернатор Сергей Носов.Согласно постановлению главного санитарного врача по Магаданской области в обязательном порядке должны быть вакцинированы от COVID-19 до 60% работников торговли, салонов красоты, бытовых услуг, общепита, клиентских подразделений финансовых организаций, транспорта, многофункциональных центров, образования, здравоохранения, ЖКХ, досуговых и спортивных центров, государственные служащие. Сотрудники этих предприятий должны были привиться первым компонентом вакцины до 20 августа, а в срок до 15 сентября – вторым компонентом."Соответствующее распоряжение я подпишу сегодня. Предприятия, которые не выполнили постановление главного санитарного врача об обязательной вакцинации, временно приостановят работу. Это не отрасли, это отдельные учреждения, и они будут приостановлены до выполнения предписания санитарного врача в полном объеме. Мы планируем также вводить QR-коды, это современнейшая мера, основанная на цифровых технологиях, у большинства сейчас есть возможность их демонстрировать. В конечном итоге предусматривается, что можно иметь с собой бумажную справку о вакцинации, перенесенной недавно болезни или противопоказаниях. И я думаю, что это очень правильно, это нужно делать своевременно, можно сказать по-другому – аж бегом. Потому что не хотелось бы доводить ситуацию до критической", - сказал Носов.

магаданская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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