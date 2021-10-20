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Республика Северная Осетия
Республика Северная Осетия - Алания
https://ria.ru/20211020/pravitelstvo-1755459574.html
В Северной Осетии утверждена новая структура правительства
В Северной Осетии утверждена новая структура правительства - РИА Новости, 20.10.2021
В Северной Осетии утверждена новая структура правительства
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подписал указ о новой структуре органов исполнительной власти РСО-Алании, сообщает пресс-служба главы и правительства... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T18:15
2021-10-20T18:15
республика северная осетия - алания
политика
сергей меняйло
жкх
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ВЛАДИКАВКАЗ, 20 окт – РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подписал указ о новой структуре органов исполнительной власти РСО-Алании, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.Указом установлено, что председатель правительства республики имеет шесть заместителей. Республиканское министерство по вопросам национальных отношений переименовано в министерство по национальной политике и внешним связям, министерство сельского хозяйства и продовольствия - в министерство сельского хозяйства. Комитет по архитектуре и градостроительству Республики Северная Осетия-Алания присоединен к министерству строительства и архитектуры РСО-Алании.Кроме того, Управление по информационным технологиям преобразовано в Комитет цифрового развития республики.Накануне обновленную структуру правительства главе Северной Осетии представил премьер Борис Джанаев.
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политика, сергей меняйло, жкх
18:15 20.10.2021
 

В Северной Осетии утверждена новая структура правительства

© РИА Новости / Максим БлиновПолномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло
Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ВЛАДИКАВКАЗ, 20 окт – РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подписал указ о новой структуре органов исполнительной власти РСО-Алании, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Указом установлено, что председатель правительства республики имеет шесть заместителей. Республиканское министерство по вопросам национальных отношений переименовано в министерство по национальной политике и внешним связям, министерство сельского хозяйства и продовольствия - в министерство сельского хозяйства. Комитет по архитектуре и градостроительству Республики Северная Осетия-Алания присоединен к министерству строительства и архитектуры РСО-Алании.
Помощь в два клика: чему может научить Школа медиа-волонтера - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 15:29Республика Северная Осетия - Алания
В Северной Осетии 202 школы подключены к высокоскоростному интернету
Кроме того, Управление по информационным технологиям преобразовано в Комитет цифрового развития республики.
Накануне обновленную структуру правительства главе Северной Осетии представил премьер Борис Джанаев.
"Основная наша задача – уйти от ручного управления. К сожалению, уйти сразу мы не сможем, исходя из тех накопившихся проблем, но нужно постараться организовать работу системы. Для этого необходимо: первое – сама структура должна быть рабочая. Второй момент: четкое разграничение полномочий и ответственность", - подчеркнул на встрече Меняйло, слова которого приводит его пресс-служба.
 
Республика Северная Осетия - АланияПолитикаСергей МеняйлоЖКХ
 
 
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