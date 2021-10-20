В Северной Осетии утверждена новая структура правительства

"Основная наша задача – уйти от ручного управления. К сожалению, уйти сразу мы не сможем, исходя из тех накопившихся проблем, но нужно постараться организовать работу системы. Для этого необходимо: первое – сама структура должна быть рабочая. Второй момент: четкое разграничение полномочий и ответственность", - подчеркнул на встрече Меняйло, слова которого приводит его пресс-служба.