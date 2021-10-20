В Северной Осетии утверждена новая структура правительства
© РИА Новости / Максим БлиновПолномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло
ВЛАДИКАВКАЗ, 20 окт – РИА Новости. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло подписал указ о новой структуре органов исполнительной власти РСО-Алании, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Указом установлено, что председатель правительства республики имеет шесть заместителей. Республиканское министерство по вопросам национальных отношений переименовано в министерство по национальной политике и внешним связям, министерство сельского хозяйства и продовольствия - в министерство сельского хозяйства. Комитет по архитектуре и градостроительству Республики Северная Осетия-Алания присоединен к министерству строительства и архитектуры РСО-Алании.
Кроме того, Управление по информационным технологиям преобразовано в Комитет цифрового развития республики.
Накануне обновленную структуру правительства главе Северной Осетии представил премьер Борис Джанаев.
"Основная наша задача – уйти от ручного управления. К сожалению, уйти сразу мы не сможем, исходя из тех накопившихся проблем, но нужно постараться организовать работу системы. Для этого необходимо: первое – сама структура должна быть рабочая. Второй момент: четкое разграничение полномочий и ответственность", - подчеркнул на встрече Меняйло, слова которого приводит его пресс-служба.