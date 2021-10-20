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Туризм
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В Праге начали бороться с "визуальным смогом"
В Праге начали бороться с "визуальным смогом" - РИА Новости, 20.10.2021
В Праге начали бороться с "визуальным смогом"
Власти Праги приняли решение убрать с улиц города все рекламные баннеры и растяжки, сообщает "Европульс". РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T06:40
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Власти Праги приняли решение убрать с улиц города все рекламные баннеры и растяжки, сообщает "Европульс".По мнению мэрии, "визуальный смог" (так называют чрезмерную рекламу) уродует исторический облик чешской столицы, отпугивает туристов и профессиональных фотографов.Раньше запрет действовал только в центре, теперь же его распространили на весь город. Кроме того, рекламу перестанут клеить и на общественный транспорт.Уточняется, что новая мера не коснется только бумажных плакатов, однако размещать их можно будет лишь в специально отведенных местах.
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прага, чехия, новости - туризм, туристы, транспорт, реклама, городская среда, урбанистика, стиль жизни
06:40 20.10.2021
 
В Праге начали бороться с "визуальным смогом"

С улиц Праги уберут рекламу, потому что она "отпугивает туристов и уродует облик города"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на Вацлавскую площадь в Праге
Вид на Вацлавскую площадь в Праге - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Власти Праги приняли решение убрать с улиц города все рекламные баннеры и растяжки, сообщает "Европульс".
По мнению мэрии, "визуальный смог" (так называют чрезмерную рекламу) уродует исторический облик чешской столицы, отпугивает туристов и профессиональных фотографов.
Раньше запрет действовал только в центре, теперь же его распространили на весь город. Кроме того, рекламу перестанут клеить и на общественный транспорт.
Уточняется, что новая мера не коснется только бумажных плакатов, однако размещать их можно будет лишь в специально отведенных местах.
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