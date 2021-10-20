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Житель Якутии получил два года колонии за гибель жены и детей при пожаре
Житель Якутии получил два года колонии за гибель жены и детей при пожаре - РИА Новости, 20.10.2021
Житель Якутии получил два года колонии за гибель жены и детей при пожаре
Житель Якутии приговорен к двум годам колонии за гибель супруги и четырех малолетних детей на пожаре из-за короткого замыкания в доме, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T09:27
2021-10-20T09:27
происшествия
республика саха (якутия)
россия
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ЯКУТСК, 20 окт – РИА Новость. Житель Якутии приговорен к двум годам колонии за гибель супруги и четырех малолетних детей на пожаре из-за короткого замыкания в доме, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.Ранее сообщалось, что в октябре 2020 года в селе Крест-Кытыл Намского района сгорел частный дом. В результате пожара погибли 37-летняя женщина и ее дети – 5, 6, 9 лет и полуторамесячный ребенок. Пострадал мужчина.Как отметили в прокуратуре, глава семейства, не являясь электриком, самостоятельно изменил конструкцию греющего кабеля для септика – отрезал штатную вилку и подключил провода кабеля к автоматике безопасности, должным образом не закрепив фиксирующие винты. Это в последующем привело к короткому замыканию, из-за чего вспыхнул пожар."Прокуратура Намского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)… суд… приговорил подсудимого к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - рассказали в пресс-службе.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
https://ria.ru/20211001/prigovor-1752685263.html
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происшествия, республика саха (якутия), россия
09:27 20.10.2021
 
Житель Якутии получил два года колонии за гибель жены и детей при пожаре

Житель Якутии получил два года колонии за гибель жены и четырех детей при пожаре

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЯКУТСК, 20 окт – РИА Новость. Житель Якутии приговорен к двум годам колонии за гибель супруги и четырех малолетних детей на пожаре из-за короткого замыкания в доме, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Ранее сообщалось, что в октябре 2020 года в селе Крест-Кытыл Намского района сгорел частный дом. В результате пожара погибли 37-летняя женщина и ее дети – 5, 6, 9 лет и полуторамесячный ребенок. Пострадал мужчина.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
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Как отметили в прокуратуре, глава семейства, не являясь электриком, самостоятельно изменил конструкцию греющего кабеля для септика – отрезал штатную вилку и подключил провода кабеля к автоматике безопасности, должным образом не закрепив фиксирующие винты. Это в последующем привело к короткому замыканию, из-за чего вспыхнул пожар.
"Прокуратура Намского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)… суд… приговорил подсудимого к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - рассказали в пресс-службе.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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ПроисшествияРеспублика Саха (Якутия)Россия
 
 
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