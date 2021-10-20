https://ria.ru/20211020/poklonskaya-1755348074.html
Первое фото Поклонской в дипломатическом мундире
Поклонская опубликовала первое фото в дипломатическом мундире - РИА Новости, 20.10.2021
Первое фото Поклонской в дипломатическом мундире
Наталья Поклонская, назначенная послом России в Кабо-Верде, выложила в Instagram фотографию в дипломатическом мундире. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T11:19
2021-10-20T11:19
2021-10-20T17:56
политика
кабо-верде
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Наталья Поклонская, назначенная послом России в Кабо-Верде, выложила в Instagram фотографию в дипломатическом мундире.В комментариях под публикацией многие пожелали ей удачи на новой должности, а некоторые назвали ее "самым красивым послом".Ранее Владимир Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде. В комментарии для РИА Новости она сообщила, что обрадовалась решению и уже прошла стажировку в МИД и курсы в дипакадемии.До этого Поклонская была депутатом Госдумы седьмого созыва. Она собиралась участвовать в праймериз "Единой России" и в этом году, но сняла свою кандидатуру.
https://radiosputnik.ria.ru/20211018/poklonskaya-1755026543.html
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политика, кабо-верде, владимир путин, единая россия, госдума рф, наталья поклонская, россия
11:19 20.10.2021 (обновлено: 17:56 20.10.2021)
Поклонская опубликовала первое фото в дипломатическом мундире
Посол России в Кабо-Верде Поклонская опубликовала первое фото в дипломатическом мундире