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Москвичей предупредили о мокром снеге с дождем
Москвичей предупредили о мокром снеге с дождем - РИА Новости, 20.10.2021
Москвичей предупредили о мокром снеге с дождем
В Москве пошел снег, который постепенно будет переходить в мокрый снег, а затем в дождь, основные осадки выпадут до утра четверга, ожидается ухудшение видимости РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T18:29
2021-10-20T19:06
общество
москва
центр "фобос"
евгений тишковец
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. В Москве пошел снег, который постепенно будет переходить в мокрый снег, а затем в дождь, основные осадки выпадут до утра четверга, ожидается ухудшение видимости до 3 километров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Точно к 18 часам к Москве подошел теплый атмосферный фронт, из-за чего начался снег, который, усиливаясь, станет постепенно переходить в мокрый снег и дождь с кратковременным ухудшением видимости до 1-3 километров", - рассказал Тишковец.По его словам, порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду. "Основные осадки пройдут до утра 21 октября. В общей сложности выпадет до 8-9 миллиметров осадков при месячной норме 59 миллиметров", - сообщил Тишковец.При этом, по его словам, температура повысится с нынешних плюс 2-4 ночью до плюс 4-6.
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общество, москва, центр "фобос", евгений тишковец
18:29 20.10.2021 (обновлено: 19:06 20.10.2021)
 
Москвичей предупредили о мокром снеге с дождем

Москвичей предупредили о мокром снеге с дождем до утра четверга и ухудшении видимости

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобили стоят в пробке на Новорижском шоссе. 4 декабря 2017
Автомобили стоят в пробке на Новорижском шоссе. 4 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. В Москве пошел снег, который постепенно будет переходить в мокрый снег, а затем в дождь, основные осадки выпадут до утра четверга, ожидается ухудшение видимости до 3 километров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Точно к 18 часам к Москве подошел теплый атмосферный фронт, из-за чего начался снег, который, усиливаясь, станет постепенно переходить в мокрый снег и дождь с кратковременным ухудшением видимости до 1-3 километров", - рассказал Тишковец.
По его словам, порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду. "Основные осадки пройдут до утра 21 октября. В общей сложности выпадет до 8-9 миллиметров осадков при месячной норме 59 миллиметров", - сообщил Тишковец.
При этом, по его словам, температура повысится с нынешних плюс 2-4 ночью до плюс 4-6.
 
ОбществоМоскваЦентр "Фобос"Евгений Тишковец
 
 
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