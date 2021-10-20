https://ria.ru/20211020/pogoda-1755462444.html

Москвичей предупредили о мокром снеге с дождем

Москвичей предупредили о мокром снеге с дождем - РИА Новости, 20.10.2021

Москвичей предупредили о мокром снеге с дождем

В Москве пошел снег, который постепенно будет переходить в мокрый снег, а затем в дождь, основные осадки выпадут до утра четверга, ожидается ухудшение видимости РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T18:29

2021-10-20T18:29

2021-10-20T19:06

общество

москва

центр "фобос"

евгений тишковец

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. В Москве пошел снег, который постепенно будет переходить в мокрый снег, а затем в дождь, основные осадки выпадут до утра четверга, ожидается ухудшение видимости до 3 километров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Точно к 18 часам к Москве подошел теплый атмосферный фронт, из-за чего начался снег, который, усиливаясь, станет постепенно переходить в мокрый снег и дождь с кратковременным ухудшением видимости до 1-3 километров", - рассказал Тишковец.По его словам, порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду. "Основные осадки пройдут до утра 21 октября. В общей сложности выпадет до 8-9 миллиметров осадков при месячной норме 59 миллиметров", - сообщил Тишковец.При этом, по его словам, температура повысится с нынешних плюс 2-4 ночью до плюс 4-6.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, центр "фобос", евгений тишковец