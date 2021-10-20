https://ria.ru/20211020/perestanovki-1755317901.html
Песков ответил на вопрос о возможных перестановках в правительстве
Песков ответил на вопрос о возможных перестановках в правительстве - РИА Новости, 20.10.2021
Песков ответил на вопрос о возможных перестановках в правительстве
В Кремле заранее не сообщают о кадровых перестановках, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T08:03
2021-10-20T08:03
2021-10-20T09:42
политика
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В Кремле заранее не сообщают о кадровых перестановках, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее в некоторых СМИ со ссылкой на источники, близкие к кабмину, появилась информация о грядущей ротации в правительстве, которая может затронуть несколько чиновников.Правительство — федеральный исполнительный орган госвласти, подотчетный президенту и Госдуме. Нынешнее — под председательством Михаила Мишустина — сформировано 16-21 января 2020 года, в него входит 21 министерство, а также несколько федеральных служб, агентств и комиссий. У премьера десять заместителей.Последние кадровые изменения были в ноябре прошлого года. Тогда Владимир Путин назначил трех новых министров и вице-премьера.
https://ria.ru/20211017/putin-1754923062.html
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политика, дмитрий песков, россия
08:03 20.10.2021 (обновлено: 09:42 20.10.2021)
Песков ответил на вопрос о возможных перестановках в правительстве
Песков прокомментировал сообщения СМИ о перестановках в правительстве