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Песков ответил на вопрос о возможных перестановках в правительстве
Песков ответил на вопрос о возможных перестановках в правительстве - РИА Новости, 20.10.2021
Песков ответил на вопрос о возможных перестановках в правительстве
В Кремле заранее не сообщают о кадровых перестановках, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T08:03
2021-10-20T09:42
политика
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В Кремле заранее не сообщают о кадровых перестановках, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее в некоторых СМИ со ссылкой на источники, близкие к кабмину, появилась информация о грядущей ротации в правительстве, которая может затронуть несколько чиновников.Правительство — федеральный исполнительный орган госвласти, подотчетный президенту и Госдуме. Нынешнее — под председательством Михаила Мишустина — сформировано 16-21 января 2020 года, в него входит 21 министерство, а также несколько федеральных служб, агентств и комиссий. У премьера десять заместителей.Последние кадровые изменения были в ноябре прошлого года. Тогда Владимир Путин назначил трех новых министров и вице-премьера.
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политика, дмитрий песков, россия
08:03 20.10.2021 (обновлено: 09:42 20.10.2021)
 
Песков ответил на вопрос о возможных перестановках в правительстве

Песков прокомментировал сообщения СМИ о перестановках в правительстве

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. В Кремле заранее не сообщают о кадровых перестановках, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы никогда не анонсируем", — ответил он на соответствующий вопрос.
Ранее в некоторых СМИ со ссылкой на источники, близкие к кабмину, появилась информация о грядущей ротации в правительстве, которая может затронуть несколько чиновников.
Правительство — федеральный исполнительный орган госвласти, подотчетный президенту и Госдуме. Нынешнее — под председательством Михаила Мишустина — сформировано 16-21 января 2020 года, в него входит 21 министерство, а также несколько федеральных служб, агентств и комиссий. У премьера десять заместителей.
Последние кадровые изменения были в ноябре прошлого года. Тогда Владимир Путин назначил трех новых министров и вице-премьера.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
17 октября, 13:40
Путин никого не пугает, когда говорит о будущем, заявил Песков
 
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