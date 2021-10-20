https://ria.ru/20211020/pepel-1755311483.html

Шлейф от вулкана Карымский на Камчатке растянулся на 89 километров

Шлейф от вулкана Карымский на Камчатке растянулся на 89 километров - РИА Новости, 20.10.2021

Шлейф от вулкана Карымский на Камчатке растянулся на 89 километров

Пепловый шлейф камчатского вулкана Карымский, образовавшийся после пеплового выброса, растянулся на 89 километров, сообщает Камчатская группа реагирования на... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T04:13

2021-10-20T04:13

2021-10-20T04:13

происшествия

петропавловск-камчатский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

российская академия наук

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155149/62/1551496275_0:71:960:611_1920x0_80_0_0_61da0b85a6dfd783482a5a081e45da37.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 окт - РИА Новости. Пепловый шлейф камчатского вулкана Карымский, образовавшийся после пеплового выброса, растянулся на 89 километров, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН."Умеренное извержение вулкана продолжается. Спутниковые данные KVERT показали, что взрывы привели к выбросу пепла на высоту до 4 километров над уровнем моря. Шлейф пепла простирается на 89 километров к востоку-северо-востоку от вулкана ", - говорится в сообщении.В региональном управлении МЧС сообщили, что на пути распространения пеплового шлейфа населенных пунктов нет, пеплопадов в жилых районах не зарегистрировано.Вулкан Карымский расположен в восточной части полуострова Камчатка, в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана - 1486 метров.

https://ria.ru/20210924/vulkan-1751558338.html

петропавловск-камчатский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук