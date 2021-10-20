https://ria.ru/20211020/pepel-1755311483.html
Шлейф от вулкана Карымский на Камчатке растянулся на 89 километров
Шлейф от вулкана Карымский на Камчатке растянулся на 89 километров - РИА Новости, 20.10.2021
Шлейф от вулкана Карымский на Камчатке растянулся на 89 километров
Пепловый шлейф камчатского вулкана Карымский, образовавшийся после пеплового выброса, растянулся на 89 километров, сообщает Камчатская группа реагирования на... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T04:13
2021-10-20T04:13
2021-10-20T04:13
происшествия
петропавловск-камчатский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 окт - РИА Новости. Пепловый шлейф камчатского вулкана Карымский, образовавшийся после пеплового выброса, растянулся на 89 километров, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН."Умеренное извержение вулкана продолжается. Спутниковые данные KVERT показали, что взрывы привели к выбросу пепла на высоту до 4 километров над уровнем моря. Шлейф пепла простирается на 89 километров к востоку-северо-востоку от вулкана ", - говорится в сообщении.В региональном управлении МЧС сообщили, что на пути распространения пеплового шлейфа населенных пунктов нет, пеплопадов в жилых районах не зарегистрировано.Вулкан Карымский расположен в восточной части полуострова Камчатка, в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана - 1486 метров.
https://ria.ru/20210924/vulkan-1751558338.html
петропавловск-камчатский
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происшествия, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук
Шлейф от вулкана Карымский на Камчатке растянулся на 89 километров
Шлейф пепла от вулкана Карымский на Камчатке растянулся на 89 километров