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Около двух тысяч деревьев высадят в Москве
Около двух тысяч деревьев высадят в Москве - РИА Новости, 20.10.2021
Около двух тысяч деревьев высадят в Москве
Около 2 тысяч деревьев и кустарников высадят этой осенью в рамках благоустройства вылетной магистрали Красная Пресня – Звенигородское шоссе до ТТК и парка... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T12:07
2021-10-20T12:07
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петр бирюков
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Около 2 тысяч деревьев и кустарников высадят этой осенью в рамках благоустройства вылетной магистрали Красная Пресня – Звенигородское шоссе до ТТК и парка Декабрьского восстания, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."На участке магистрали вдоль дороги запланирована аллейная высадка деревьев и кустарников, чтобы отделить транзитную часть улицы и шоссе от пешеходной. В ходе работ по благоустройству все существующие зеленые насаждения сохранили, для них проведем специальную программу по уходу и оздоровлению", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что на улице Красная Пресня появятся около 30 новых деревьев и 480 кустарников, на участке Звенигородского шоссе - 40 крупномеров и порядка 800 кустарников.Он уточнил, что в благоустроенном парке Декабрьского восстания запланирована высадка более 500 кустарников и 127 деревьев, в числе которых клены, дубы, липы, рябина, орех, черемуха и яблоня ягодная.Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что деревья и кустарники высаживают в подготовленные заранее посадочные ямы с плодородным грунтом, на дне которых уложен специальный дренажный слой. Он защитит корни от гниения и обеспечит необходимую вентиляцию. Если дерево или кустарник по каким-то причинам не приживутся, подрядная организация заменит их в рамках двухлетних гарантийных обязательств.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, озеленение
12:07 20.10.2021
 

Около двух тысяч деревьев высадят в Москве

© Фото : Официальный сайт мэра Москвы/М. ДенисовВ Пресненском районе высадят около двух тысяч деревьев и кустарников
В Пресненском районе высадят около двух тысяч деревьев и кустарников - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© Фото : Официальный сайт мэра Москвы/М. Денисов
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Около 2 тысяч деревьев и кустарников высадят этой осенью в рамках благоустройства вылетной магистрали Красная Пресня – Звенигородское шоссе до ТТК и парка Декабрьского восстания, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"На участке магистрали вдоль дороги запланирована аллейная высадка деревьев и кустарников, чтобы отделить транзитную часть улицы и шоссе от пешеходной. В ходе работ по благоустройству все существующие зеленые насаждения сохранили, для них проведем специальную программу по уходу и оздоровлению", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра рассказал, что на улице Красная Пресня появятся около 30 новых деревьев и 480 кустарников, на участке Звенигородского шоссе - 40 крупномеров и порядка 800 кустарников.
Он уточнил, что в благоустроенном парке Декабрьского восстания запланирована высадка более 500 кустарников и 127 деревьев, в числе которых клены, дубы, липы, рябина, орех, черемуха и яблоня ягодная.
"Выбор видов деревьев и кустарников определяется двумя факторами: способностью адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и визуальным обликом уличного пространства. Чтобы зеленые насаждения в период вегетации выглядели максимально привлекательно, учитывались такие особенности, как смена цветовых оттенков листьев в течение сезона и во время цветения", - пояснил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что деревья и кустарники высаживают в подготовленные заранее посадочные ямы с плодородным грунтом, на дне которых уложен специальный дренажный слой. Он защитит корни от гниения и обеспечит необходимую вентиляцию. Если дерево или кустарник по каким-то причинам не приживутся, подрядная организация заменит их в рамках двухлетних гарантийных обязательств.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство МосквыОзеленение
 
 
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