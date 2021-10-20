https://ria.ru/20211020/ozelenenie-1755358377.html

Около двух тысяч деревьев высадят в Москве

Около двух тысяч деревьев высадят в Москве - РИА Новости, 20.10.2021

Около двух тысяч деревьев высадят в Москве

Около 2 тысяч деревьев и кустарников высадят этой осенью в рамках благоустройства вылетной магистрали Красная Пресня – Звенигородское шоссе до ТТК и парка... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T12:07

2021-10-20T12:07

2021-10-20T12:07

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Около 2 тысяч деревьев и кустарников высадят этой осенью в рамках благоустройства вылетной магистрали Красная Пресня – Звенигородское шоссе до ТТК и парка Декабрьского восстания, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."На участке магистрали вдоль дороги запланирована аллейная высадка деревьев и кустарников, чтобы отделить транзитную часть улицы и шоссе от пешеходной. В ходе работ по благоустройству все существующие зеленые насаждения сохранили, для них проведем специальную программу по уходу и оздоровлению", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что на улице Красная Пресня появятся около 30 новых деревьев и 480 кустарников, на участке Звенигородского шоссе - 40 крупномеров и порядка 800 кустарников.Он уточнил, что в благоустроенном парке Декабрьского восстания запланирована высадка более 500 кустарников и 127 деревьев, в числе которых клены, дубы, липы, рябина, орех, черемуха и яблоня ягодная.Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что деревья и кустарники высаживают в подготовленные заранее посадочные ямы с плодородным грунтом, на дне которых уложен специальный дренажный слой. Он защитит корни от гниения и обеспечит необходимую вентиляцию. Если дерево или кустарник по каким-то причинам не приживутся, подрядная организация заменит их в рамках двухлетних гарантийных обязательств.

https://ria.ru/20211019/zelenograd-1755211428.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, озеленение