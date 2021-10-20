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Каким отзывам в интернете нельзя верить
В Роскачестве рассказали, каким отзывам в интернете нельзя верить - РИА Новости, 20.10.2021
Каким отзывам в интернете нельзя верить
Практика выбирать товар или услугу, ориентируясь на отзывы в интернете, теряет эффективность, и "виноваты" в этом два фактора, рассказал в интервью радио... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T02:10
2021-10-20T02:10
общество
интернет
роскачество
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Практика выбирать товар или услугу, ориентируясь на отзывы в интернете, теряет эффективность, и "виноваты" в этом два фактора, рассказал в интервью радио Sputnik аналитик-исследователь по тестированию цифровых продуктов Роскачества Георгий Тарачев.Планируя покупку, вечер в ресторане или бронирование отеля для отдыха, многие россияне ищут в интернете дополнительные сведения об уровне сервиса в приглянувшемся заведении или о качестве понравившегося товара. Отзывы других клиентов зачастую помогают человеку сделать выбор в пользу того или иного бренда, магазина, гостиницы или кафе.Но ценность подобного источника информации снижают два фактора, предупредил Тарачев. Во-первых, в условиях пандемии многие комментарии быстро теряют актуальность.Режим работы заведений и ограничения, связанные с уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионах, где они расположены, могут меняться. Подобную информацию лучше проверять, например, по телефону, считает Георгий Тарачев.Второй фактор, заставляющий сомневаться в достоверности размещенных в интернете отзывов, – это большое количество "заказных" комментариев, продолжил специалист Роскачества. Иногда подобные тексты публикуют, чтобы прорекламировать какой-либо товар или услугу, а иногда – чтобы создать негативное впечатление о бизнесе конкурента, пояснил он.Георгий Тарачев посоветовал, на какие моменты обращать внимание, чтобы отличить настоящие отзывы от фейковых."Если вы видите, что много отзывов написано за один или два дня, а перед этим есть значительный перерыв, то, скорее всего, это заказанный копирайтерам пакет. У настоящих отзывов есть случайный разброс по дате. Также очень часто фейковые отзывы имеют одинаковый размер и стилистику. Реальные отзывы различаются и по размеру, и по содержанию", – объяснил эксперт в интервью радио Sputnik.По его словам, настоящие отзывы содержат конкретные детали, а написанные по заказу обычно конструируются из таких фраз, как "попробуйте, и сами все поймете", "самая лучшая компания", "убедитесь сами". Ведь копирайтер, как правило, не пользуется теми товарами и услугами, о которых сочиняет тексты.
https://ria.ru/20211011/roskachestvo-1753946414.html
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общество, интернет, роскачество
02:10 20.10.2021
 
В Роскачестве рассказали, каким отзывам в интернете нельзя верить

Эксперт Роскачества Тарачев раскритиковал выбор товаров на основании отзывов в Сети

© Pixabay / Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© Pixabay / Pixabay / Free-Photos
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Практика выбирать товар или услугу, ориентируясь на отзывы в интернете, теряет эффективность, и "виноваты" в этом два фактора, рассказал в интервью радио Sputnik аналитик-исследователь по тестированию цифровых продуктов Роскачества Георгий Тарачев.
Планируя покупку, вечер в ресторане или бронирование отеля для отдыха, многие россияне ищут в интернете дополнительные сведения об уровне сервиса в приглянувшемся заведении или о качестве понравившегося товара. Отзывы других клиентов зачастую помогают человеку сделать выбор в пользу того или иного бренда, магазина, гостиницы или кафе.
Но ценность подобного источника информации снижают два фактора, предупредил Тарачев. Во-первых, в условиях пандемии многие комментарии быстро теряют актуальность.
"Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, особенно в случае с отелями и ресторанами, мы рекомендуем обращать внимание исключительно на свежие отзывы, не старше двух месяцев", – уточнил эксперт.
Режим работы заведений и ограничения, связанные с уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионах, где они расположены, могут меняться. Подобную информацию лучше проверять, например, по телефону, считает Георгий Тарачев.
Второй фактор, заставляющий сомневаться в достоверности размещенных в интернете отзывов, – это большое количество "заказных" комментариев, продолжил специалист Роскачества. Иногда подобные тексты публикуют, чтобы прорекламировать какой-либо товар или услугу, а иногда – чтобы создать негативное впечатление о бизнесе конкурента, пояснил он.
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Георгий Тарачев посоветовал, на какие моменты обращать внимание, чтобы отличить настоящие отзывы от фейковых.
"Если вы видите, что много отзывов написано за один или два дня, а перед этим есть значительный перерыв, то, скорее всего, это заказанный копирайтерам пакет. У настоящих отзывов есть случайный разброс по дате. Также очень часто фейковые отзывы имеют одинаковый размер и стилистику. Реальные отзывы различаются и по размеру, и по содержанию", – объяснил эксперт в интервью радио Sputnik.
По его словам, настоящие отзывы содержат конкретные детали, а написанные по заказу обычно конструируются из таких фраз, как "попробуйте, и сами все поймете", "самая лучшая компания", "убедитесь сами". Ведь копирайтер, как правило, не пользуется теми товарами и услугами, о которых сочиняет тексты.
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