https://ria.ru/20211020/osmotr-1755491056.html

Собчак не смогла предоставить документы об осмотре у врача после ДТП в Сочи

Собчак не смогла предоставить документы об осмотре у врача после ДТП в Сочи - РИА Новости, 20.10.2021

Собчак не смогла предоставить документы об осмотре у врача после ДТП в Сочи

Телеведущая Ксения Собчак на допросе в сочинской полиции не смогла предоставить следователям документы, подтверждающие травмы после резонансного ДТП, сообщили в РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T22:14

2021-10-20T22:14

2021-10-20T22:36

происшествия

сочи

ксения собчак

volkswagen group

авто

адлер

красная поляна

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак на допросе в сочинской полиции не смогла предоставить следователям документы, подтверждающие травмы после резонансного ДТП, сообщили в пресс-центре МВД.В среду телеведущая побывала на следственных действиях в сочинской полиции."Ксения Собчак подтвердила, что она пострадала в результате ДТП и обращалась в медицинское учреждение. Следователь пытался выяснять характер и тяжесть причиненных в результате ДТП телесных повреждений. Свидетель заявила об отсутствии при себе медицинских документов о первичном осмотре после ДТП и пояснила, что в случае вынесения постановления о назначении судебно-медицинской экспертизы она откажется с ним знакомиться", - говорится в сообщении.Уточняется, что после допроса свидетелей для установления обстоятельств, имеющих доказательственное значение для уголовного дела, с ними проведут дальнейшие следственные действия. Кроме того, Собчак предупредили, что в случае уклонения от явки к следователю в отношении нее примут меры процессуального принуждения.Авария произошла 9 октября. По предварительным данным, Mercedes, в котором ехала Собчак, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Его пассажирка скончалась на месте, еще два человека попали в больницу.Как писали СМИ, Собчак спешно покинула место происшествия. На следующий день она заявила, что во время аварии потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов.Водитель Mercedes Олег Цой признал вину. Против него возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, и взяли подписку о невыезде.

https://ria.ru/20211013/sobchak-1754341451.html

https://ria.ru/20211010/avariya-1753900469.html

сочи

адлер

красная поляна

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сочи, ксения собчак, volkswagen group, авто, адлер, красная поляна