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Собчак не смогла предоставить документы об осмотре у врача после ДТП в Сочи
Собчак не смогла предоставить документы об осмотре у врача после ДТП в Сочи - РИА Новости, 20.10.2021
Собчак не смогла предоставить документы об осмотре у врача после ДТП в Сочи
Телеведущая Ксения Собчак на допросе в сочинской полиции не смогла предоставить следователям документы, подтверждающие травмы после резонансного ДТП, сообщили в РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T22:14
2021-10-20T22:36
происшествия
сочи
ксения собчак
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авто
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак на допросе в сочинской полиции не смогла предоставить следователям документы, подтверждающие травмы после резонансного ДТП, сообщили в пресс-центре МВД.В среду телеведущая побывала на следственных действиях в сочинской полиции."Ксения Собчак подтвердила, что она пострадала в результате ДТП и обращалась в медицинское учреждение. Следователь пытался выяснять характер и тяжесть причиненных в результате ДТП телесных повреждений. Свидетель заявила об отсутствии при себе медицинских документов о первичном осмотре после ДТП и пояснила, что в случае вынесения постановления о назначении судебно-медицинской экспертизы она откажется с ним знакомиться", - говорится в сообщении.Уточняется, что после допроса свидетелей для установления обстоятельств, имеющих доказательственное значение для уголовного дела, с ними проведут дальнейшие следственные действия. Кроме того, Собчак предупредили, что в случае уклонения от явки к следователю в отношении нее примут меры процессуального принуждения.Авария произошла 9 октября. По предварительным данным, Mercedes, в котором ехала Собчак, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Его пассажирка скончалась на месте, еще два человека попали в больницу.Как писали СМИ, Собчак спешно покинула место происшествия. На следующий день она заявила, что во время аварии потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов.Водитель Mercedes Олег Цой признал вину. Против него возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, и взяли подписку о невыезде.
https://ria.ru/20211013/sobchak-1754341451.html
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сочи
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происшествия, сочи, ксения собчак, volkswagen group, авто, адлер, красная поляна
22:14 20.10.2021 (обновлено: 22:36 20.10.2021)
 
Собчак не смогла предоставить документы об осмотре у врача после ДТП в Сочи

Собчак не смогла предоставить документы о первичном осмотре врача после ДТП в Сочи

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКсения Собчак
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак на допросе в сочинской полиции не смогла предоставить следователям документы, подтверждающие травмы после резонансного ДТП, сообщили в пресс-центре МВД.
В среду телеведущая побывала на следственных действиях в сочинской полиции.
"Ксения Собчак подтвердила, что она пострадала в результате ДТП и обращалась в медицинское учреждение. Следователь пытался выяснять характер и тяжесть причиненных в результате ДТП телесных повреждений. Свидетель заявила об отсутствии при себе медицинских документов о первичном осмотре после ДТП и пояснила, что в случае вынесения постановления о назначении судебно-медицинской экспертизы она откажется с ним знакомиться", - говорится в сообщении.
Уточняется, что после допроса свидетелей для установления обстоятельств, имеющих доказательственное значение для уголовного дела, с ними проведут дальнейшие следственные действия. Кроме того, Собчак предупредили, что в случае уклонения от явки к следователю в отношении нее примут меры процессуального принуждения.
Кадр видео ДТП с участием автомобиля, в котором находилась Ксения Собчак
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Момент смертельного ДТП с участием Собчак попал на видео
Авария произошла 9 октября. По предварительным данным, Mercedes, в котором ехала Собчак, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. Его пассажирка скончалась на месте, еще два человека попали в больницу.
Как писали СМИ, Собчак спешно покинула место происшествия. На следующий день она заявила, что во время аварии потеряла сознание и получила сотрясение мозга, а также ушибы внутренних органов.
Водитель Mercedes Олег Цой признал вину. Против него возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, и взяли подписку о невыезде.
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Перевозивший Собчак водитель Mercedes признал вину в ДТП в Сочи
 
ПроисшествияСочиКсения СобчакVolkswagen GroupАвтоАдлерКрасная Поляна
 
 
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