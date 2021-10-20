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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211020/ogranicheniya-1755374579.html
На Камчатке прорабатывают вопрос о новых ограничениях из-за COVID-19
На Камчатке прорабатывают вопрос о новых ограничениях из-за COVID-19 - РИА Новости, 20.10.2021
На Камчатке прорабатывают вопрос о новых ограничениях из-за COVID-19
Власти Камчатского края прорабатывают вопрос введения новых ограничительных мер, чтобы не допустить активного распространения коронавирусной инфекции, сообщил... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T12:40
2021-10-20T12:40
распространение коронавируса
общество
камчатский край
совет федерации рф
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирусы
владимир солодов
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Власти Камчатского края прорабатывают вопрос введения новых ограничительных мер, чтобы не допустить активного распространения коронавирусной инфекции, сообщил глава региона Владимир Солодов."В целом, сегодняшняя ситуация с коронавирусом в регионе достаточно стабильная. Безусловно, это равновесие хрупкое. Такова закономерность эпидемиологического процесса, что на Камчатке всегда всплеск эпидемии приходит несколько позже, чем в центральной России", - сказал Солодов в среду журналистам на площадке Совета Федерации РФ.По его словам, сейчас власти края готовят меры, чтобы не допустить активного распространения инфекции."В том числе мы прорабатываем ограничительные меры, которые будут реализованы после принятия решения на федеральном уровне", - сказал губернатор.Солодов также отметил отстающие темпы вакцинации в регионе. "Мы принимаем все меры, чтобы его нарастить. Моя задача - это разъяснительная работа вплоть для каждого жителя Камчатки необходимости вакцинации", - подчеркнул он.Накануне Роспотребнадзор на Камчатке уже ужесточил условия вакцинации от COVID-19.
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общество, камчатский край, совет федерации рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, владимир солодов, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:40 20.10.2021
 
На Камчатке прорабатывают вопрос о новых ограничениях из-за COVID-19

Власти Камчатского края прорабатывают вопрос введения новых ограничений из-за коронавируса

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Власти Камчатского края прорабатывают вопрос введения новых ограничительных мер, чтобы не допустить активного распространения коронавирусной инфекции, сообщил глава региона Владимир Солодов.
"В целом, сегодняшняя ситуация с коронавирусом в регионе достаточно стабильная. Безусловно, это равновесие хрупкое. Такова закономерность эпидемиологического процесса, что на Камчатке всегда всплеск эпидемии приходит несколько позже, чем в центральной России", - сказал Солодов в среду журналистам на площадке Совета Федерации РФ.
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По его словам, сейчас власти края готовят меры, чтобы не допустить активного распространения инфекции.
"В том числе мы прорабатываем ограничительные меры, которые будут реализованы после принятия решения на федеральном уровне", - сказал губернатор.
Солодов также отметил отстающие темпы вакцинации в регионе. "Мы принимаем все меры, чтобы его нарастить. Моя задача - это разъяснительная работа вплоть для каждого жителя Камчатки необходимости вакцинации", - подчеркнул он.
Накануне Роспотребнадзор на Камчатке уже ужесточил условия вакцинации от COVID-19.
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Распространение коронавирусаОбществоКамчатский крайСовет Федерации РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоКоронавирусыВладимир СолодовРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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