https://ria.ru/20211020/obyski-1755376379.html

В Кремле прокомментировали обыски в США у родственников Дерипаски

В Кремле прокомментировали обыски в США у родственников Дерипаски - РИА Новости, 20.10.2021

В Кремле прокомментировали обыски в США у родственников Дерипаски

В Кремле пока не располагают информацией, с чем связаны обыски в в особняке, предположительно, принадлежащем родственникам российского бизнесмена Олега... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T12:48

2021-10-20T12:48

2021-10-20T12:54

политика

сша

олег дерипаска

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. В Кремле пока не располагают информацией, с чем связаны обыски в в особняке, предположительно, принадлежащем родственникам российского бизнесмена Олега Дерипаски в Вашингтоне, если действия правоохранителей касаются российских граждан, Москва готова защищать их права, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В Кремле не может быть какого-то комментария. Мы слышали заявления, что эти объекты недвижимости не являются собственностью предпринимателя. Мы пока не располагаем информацией, с чем связаны эти обыски", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что Россия будет готова защищать интересы российских граждан. "В любом случае, если эти действия правоохранителей касаются наших российских граждан, то, конечно же, мы будем готовы всячески защищать их интересы, чтобы соблюдались все их права", - добавил Песков.Около 20.40 вторника по местному времени (03.40 среды мск) примерно полтора десятка сотрудников ФБР начали один за другим выходить из двухэтажного дома в фешенебельном районе американской столицы, вынося оттуда многочисленные коробки и чемоданчики. Погрузив их в припаркованные вблизи служебные внедорожники, они покинули место.Дом был куплен в мае 2006 года за 15 миллионов долларов, его нынешняя кадастровая стоимость вместе с участком оценивается почти в 16 миллионов. Особняк жилой площадью более чем в тысячу квадратных метров был построен в 1986 году, в нем 26 комнат, 12 ванных и пять каминов. Парадный вход отделен от зеленой улицы ажурной оградой, задняя часть обнесена глухой стеной. Дом находится по соседству с посольствами разных стран, городскими парками и резиденцией вице-президента США.Ранее ФБР подтвердило, что ведет обыск в двух домах в Нью-Йорке и Вашингтоне, которые СМИ связывали с Дерипаской. Представитель бизнесмена подтвердил РИА Новости факт проведения обысков, заявив, что дома принадлежат родственникам Дерипаски и что обыски связаны с санкциями США.

https://ria.ru/20211020/deripaska-1755373603.html

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политика, сша, олег дерипаска, дмитрий песков, россия