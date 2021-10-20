https://ria.ru/20211020/nazvanie-1755314044.html
Facebook сменит название, сообщил портал Verge
Facebook сменит название, сообщил портал Verge - РИА Новости, 20.10.2021
Facebook сменит название, сообщил портал Verge
Компания Facebook планирует на следующей неделе сменить название, сообщает портал Verge со ссылкой на источник. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T05:50
2021-10-20T05:50
2021-10-20T09:40
технологии
facebook
в мире
калифорния
марк цукерберг
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ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости. Компания Facebook планирует на следующей неделе сменить название, сообщает портал Verge со ссылкой на источник.Глава соцсети Марк Цукерберг планирует обсудить это на ежегодной конференции Facebook Connect, которая пройдет 28 октября, однако о ребрендинге могут объявить раньше.По данным портала, после этого само приложение Facebook станет одним из многих под контролем головной компании.Новое название держится в строгом секрете, даже не все члены руководства знают его. Предполагается, что оно может быть связано с Horizon — новинкой компании, представленной в августе. Это сеть виртуальных офисов, к которым можно подключиться в формате видеоконференции или с использованием шлема виртуальной реальности Oculus VR.Соцсеть Facebook основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке, Калифорния. Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp и Instagram.Цукерберг занимает третью строчку в списке богатейших американцев, в начале сентября его состояние оценивалось в 134,5 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20211008/feysbuk-1753769842.html
https://ria.ru/20211005/facebook-1753252535.html
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технологии, facebook, в мире, калифорния, марк цукерберг
05:50 20.10.2021 (обновлено: 09:40 20.10.2021)
Facebook сменит название, сообщил портал Verge
Verge: компания Facebook планирует на следующей неделе сменить название
ВАШИНГТОН, 20 окт — РИА Новости
. Компания Facebook
планирует на следующей неделе сменить название, сообщает портал Verge
со ссылкой на источник.
"Facebook планирует изменить название на следующей неделе, чтобы оно отражало ее направленность на построение "метавселенной", — утверждает собеседник Verge.
Глава соцсети Марк Цукерберг планирует обсудить это на ежегодной конференции Facebook Connect, которая пройдет 28 октября, однако о ребрендинге могут объявить раньше.
По данным портала, после этого само приложение Facebook станет одним из многих под контролем головной компании.
Новое название держится в строгом секрете, даже не все члены руководства знают его. Предполагается, что оно может быть связано с Horizon — новинкой компании, представленной в августе. Это сеть виртуальных офисов, к которым можно подключиться в формате видеоконференции или с использованием шлема виртуальной реальности Oculus VR.
Соцсеть Facebook основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке, Калифорния
. Facebook также принадлежат сервисы Messenger, WhatsApp
и Instagram.
Цукерберг занимает третью строчку в списке богатейших американцев, в начале сентября его состояние оценивалось в 134,5 миллиарда долларов.