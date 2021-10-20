https://ria.ru/20211020/nato-1755402861.html

В Госдуме назвали заявления о членстве Украины в НАТО серьезным сигналом

В Госдуме назвали заявления о членстве Украины в НАТО серьезным сигналом - РИА Новости, 20.10.2021

В Госдуме назвали заявления о членстве Украины в НАТО серьезным сигналом

Заявления о возможности вступления Украины в НАТО являются политическими миражом, вместе с тем, для России это может быть серьезным сигналом, заявил РИА Новости РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T14:50

2021-10-20T14:50

2021-10-20T14:50

в мире

украина

сша

нато

госдума рф

ллойд остин

адальби шхагошев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/139167/85/1391678538_0:34:1706:994_1920x0_80_0_0_5b16da6b6530ecfc54b87f8c5409523f.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Заявления о возможности вступления Украины в НАТО являются политическими миражом, вместе с тем, для России это может быть серьезным сигналом, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Ранее министр обороны США Ллойд Остин, комментируя перспективы членства Украины в альянсе, заявил, что третьи страны не имеют права вето на вступление Украины в НАТО."Вся эта история с НАТО и Украиной - это некий политический мираж. И Соединённые Штаты понимают, что это не имеет серьёзной перспективы, и члены НАТО, соответственно, не хотели бы видеть Украину с таким хвостом проблем в своих рядах", - подчеркнул Шхагошев.Политик также отметил, что вступление в альянс может иметь негативные последствия для Украины."Что касается самой Украины, можно им посоветовать немного окунуться в международную политику и сделать исторический экскурс - что было, когда разные страны пытались не то чтобы вступить в НАТО, а активно сотрудничать, …как они потом теряли свои территории", - добавил политик.Вместе с тем, добавил депутат, "мы не можем доверять никаким заявлениям, которые идут со стороны членов НАТО", а "США сегодня понимают, что заигрывать с нами нельзя"."Россия очень серьезно относится к защите своих национальных интересов. Это, прежде всего, защита суверенитета, защита границ, а Украина - это наши границы, это братский народ. Когда НАТО к нам приближается - это очень серьезный сигнал", - констатировал Шхагошев.

https://ria.ru/20211012/razdel-1754280275.html

https://ria.ru/20211019/voyna-1755233730.html

https://ria.ru/20211020/nato-1755264600.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, сша, нато, госдума рф, ллойд остин, адальби шхагошев, россия