https://ria.ru/20211020/nato-1755402861.html
В Госдуме назвали заявления о членстве Украины в НАТО серьезным сигналом
В Госдуме назвали заявления о членстве Украины в НАТО серьезным сигналом - РИА Новости, 20.10.2021
В Госдуме назвали заявления о членстве Украины в НАТО серьезным сигналом
Заявления о возможности вступления Украины в НАТО являются политическими миражом, вместе с тем, для России это может быть серьезным сигналом, заявил РИА Новости РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T14:50
2021-10-20T14:50
2021-10-20T14:50
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Заявления о возможности вступления Украины в НАТО являются политическими миражом, вместе с тем, для России это может быть серьезным сигналом, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Ранее министр обороны США Ллойд Остин, комментируя перспективы членства Украины в альянсе, заявил, что третьи страны не имеют права вето на вступление Украины в НАТО."Вся эта история с НАТО и Украиной - это некий политический мираж. И Соединённые Штаты понимают, что это не имеет серьёзной перспективы, и члены НАТО, соответственно, не хотели бы видеть Украину с таким хвостом проблем в своих рядах", - подчеркнул Шхагошев.Политик также отметил, что вступление в альянс может иметь негативные последствия для Украины."Что касается самой Украины, можно им посоветовать немного окунуться в международную политику и сделать исторический экскурс - что было, когда разные страны пытались не то чтобы вступить в НАТО, а активно сотрудничать, …как они потом теряли свои территории", - добавил политик.Вместе с тем, добавил депутат, "мы не можем доверять никаким заявлениям, которые идут со стороны членов НАТО", а "США сегодня понимают, что заигрывать с нами нельзя"."Россия очень серьезно относится к защите своих национальных интересов. Это, прежде всего, защита суверенитета, защита границ, а Украина - это наши границы, это братский народ. Когда НАТО к нам приближается - это очень серьезный сигнал", - констатировал Шхагошев.
https://ria.ru/20211012/razdel-1754280275.html
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в мире, украина, сша, нато, госдума рф, ллойд остин, адальби шхагошев, россия
В Госдуме назвали заявления о членстве Украины в НАТО серьезным сигналом
Депутат Шхагошев назвал заявления о членстве Украины в НАТО серьезным сигналом
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости.
Заявления о возможности вступления Украины
в НАТО
являются политическими миражом, вместе с тем, для России
это может быть серьезным сигналом, заявил РИА Новости член комитета Госдумы
по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев
.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин
, комментируя перспективы членства Украины в альянсе, заявил, что третьи страны не имеют права вето на вступление Украины в НАТО.
"Вся эта история с НАТО и Украиной - это некий политический мираж. И Соединённые Штаты понимают, что это не имеет серьёзной перспективы, и члены НАТО, соответственно, не хотели бы видеть Украину с таким хвостом проблем в своих рядах", - подчеркнул Шхагошев.
Политик также отметил, что вступление в альянс может иметь негативные последствия для Украины.
"Что касается самой Украины, можно им посоветовать немного окунуться в международную политику и сделать исторический экскурс - что было, когда разные страны пытались не то чтобы вступить в НАТО, а активно сотрудничать, …как они потом теряли свои территории", - добавил политик.
Вместе с тем, добавил депутат, "мы не можем доверять никаким заявлениям, которые идут со стороны членов НАТО", а "США сегодня понимают, что заигрывать с нами нельзя".
"Россия очень серьезно относится к защите своих национальных интересов. Это, прежде всего, защита суверенитета, защита границ, а Украина - это наши границы, это братский народ. Когда НАТО к нам приближается - это очень серьезный сигнал", - констатировал Шхагошев.