Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211020/nato-1755402861.html
В Госдуме назвали заявления о членстве Украины в НАТО серьезным сигналом
В Госдуме назвали заявления о членстве Украины в НАТО серьезным сигналом - РИА Новости, 20.10.2021
В Госдуме назвали заявления о членстве Украины в НАТО серьезным сигналом
Заявления о возможности вступления Украины в НАТО являются политическими миражом, вместе с тем, для России это может быть серьезным сигналом, заявил РИА Новости РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T14:50
2021-10-20T14:50
в мире
украина
сша
нато
госдума рф
ллойд остин
адальби шхагошев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139167/85/1391678538_0:34:1706:994_1920x0_80_0_0_5b16da6b6530ecfc54b87f8c5409523f.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Заявления о возможности вступления Украины в НАТО являются политическими миражом, вместе с тем, для России это может быть серьезным сигналом, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.Ранее министр обороны США Ллойд Остин, комментируя перспективы членства Украины в альянсе, заявил, что третьи страны не имеют права вето на вступление Украины в НАТО."Вся эта история с НАТО и Украиной - это некий политический мираж. И Соединённые Штаты понимают, что это не имеет серьёзной перспективы, и члены НАТО, соответственно, не хотели бы видеть Украину с таким хвостом проблем в своих рядах", - подчеркнул Шхагошев.Политик также отметил, что вступление в альянс может иметь негативные последствия для Украины."Что касается самой Украины, можно им посоветовать немного окунуться в международную политику и сделать исторический экскурс - что было, когда разные страны пытались не то чтобы вступить в НАТО, а активно сотрудничать, …как они потом теряли свои территории", - добавил политик.Вместе с тем, добавил депутат, "мы не можем доверять никаким заявлениям, которые идут со стороны членов НАТО", а "США сегодня понимают, что заигрывать с нами нельзя"."Россия очень серьезно относится к защите своих национальных интересов. Это, прежде всего, защита суверенитета, защита границ, а Украина - это наши границы, это братский народ. Когда НАТО к нам приближается - это очень серьезный сигнал", - констатировал Шхагошев.
https://ria.ru/20211012/razdel-1754280275.html
https://ria.ru/20211019/voyna-1755233730.html
https://ria.ru/20211020/nato-1755264600.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/139167/85/1391678538_169:0:1538:1027_1920x0_80_0_0_38ce38386730e2776cf0fa91dec391e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, сша, нато, госдума рф, ллойд остин, адальби шхагошев, россия
14:50 20.10.2021
 
В Госдуме назвали заявления о членстве Украины в НАТО серьезным сигналом

Депутат Шхагошев назвал заявления о членстве Украины в НАТО серьезным сигналом

© Фото : предоставлено пресс-службой депутатаДепутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев
Депутат Госдумы от фракции Единая Россия Адальби Шхагошев - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой депутата
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Заявления о возможности вступления Украины в НАТО являются политическими миражом, вместе с тем, для России это может быть серьезным сигналом, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин, комментируя перспективы членства Украины в альянсе, заявил, что третьи страны не имеют права вето на вступление Украины в НАТО.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 20:49
В Киеве рассказали, как Россия и США "разделят" Украину
"Вся эта история с НАТО и Украиной - это некий политический мираж. И Соединённые Штаты понимают, что это не имеет серьёзной перспективы, и члены НАТО, соответственно, не хотели бы видеть Украину с таким хвостом проблем в своих рядах", - подчеркнул Шхагошев.
Политик также отметил, что вступление в альянс может иметь негативные последствия для Украины.
"Что касается самой Украины, можно им посоветовать немного окунуться в международную политику и сделать исторический экскурс - что было, когда разные страны пытались не то чтобы вступить в НАТО, а активно сотрудничать, …как они потом теряли свои территории", - добавил политик.
Министр обороны США Ллойд Остин проводит брифинг в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 16:14
Глава Пентагона обвинил Россию в начале войны в Донбассе
Вместе с тем, добавил депутат, "мы не можем доверять никаким заявлениям, которые идут со стороны членов НАТО", а "США сегодня понимают, что заигрывать с нами нельзя".
"Россия очень серьезно относится к защите своих национальных интересов. Это, прежде всего, защита суверенитета, защита границ, а Украина - это наши границы, это братский народ. Когда НАТО к нам приближается - это очень серьезный сигнал", - констатировал Шхагошев.
Министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
Вчера, 08:00
"Противостоять России": НАТО поможет Украине убить больше людей
 
В миреУкраинаСШАНАТОГосдума РФЛлойд ОстинАдальби ШхагошевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:44В Киеве заявили о превосходстве Украины над Германией
04:36МИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против США
04:22В Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстера
04:15Российские и египетские десантники провели совместные учения
04:09Вирусолог назвал возможные пути эволюции коронавируса
03:55Компания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH Social
03:50Мошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинации
03:43Врач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местах
03:34Times: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракет
03:24Space Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризм
03:18Эксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсию
03:05Глава АСВ назвал самый безопасный способ накоплений
03:00СМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодок
03:00В России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищи
03:00В России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист
02:55"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"
02:53Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войне
02:47Немцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"
02:17Автолюбителям рассказали, кого чаще всего останавливает ГИБДД
02:08Врач рассказала, кому нельзя есть чеснок
Лента новостейМолния
В Киеве заявили о превосходстве Украины над ГерманиейМИД КНДР заявил, что испытание ракет не направлено против СШАВ Германии археологи обнаружили останки средневекового хипстераРоссийские и египетские десантники провели совместные ученияВирусолог назвал возможные пути эволюции коронавирусаКомпания Трампа объявила о создании новой соцсети TRUTH SocialМошенники активизировали продажу фейковых сертификатов о вакцинацииВрач рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местахTimes: Украина ведет переговоры с Британией о поставках ракетSpace Adventures: полет "киноэкипажа" повлиял на космический туризмЭксперт напомнила о гражданах, которые могут досрочно выйти на пенсиюГлава АСВ назвал самый безопасный способ накопленийСМИ: инженера ВМС США обвинили в попытке передачи Франции чертежей подлодокВ России создали самый быстрый в мире анализатор токсичности пищиВ России появились новые мошенники в сфере ЖКХ, предупредил юрист"Прогресс" отстыковался от МКС для перестыковки на модуль "Наука"Пушков объяснил, почему Польша проиграла в газовой войнеНемцы раскритиковали Бербок из-за слов в адрес "Северного потока — 2"Автолюбителям рассказали, кого чаще всего останавливает ГИБДДВрач рассказала, кому нельзя есть чеснок