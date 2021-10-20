https://ria.ru/20211020/nato-1755382314.html

Эксперт высказался о возможности вступления Украины в НАТО

Эксперт высказался о возможности вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 20.10.2021

Эксперт высказался о возможности вступления Украины в НАТО

Слова американской стороны о поддержке включения Украины в НАТО следует рассматривать не как желание включить ее в альянс, а как давление на Россию, считает... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T13:12

2021-10-20T13:12

2021-10-20T13:13

украина

нато

богдан безпалько

ллойд остин

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Слова американской стороны о поддержке включения Украины в НАТО следует рассматривать не как желание включить ее в альянс, а как давление на Россию, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.Во вторник министр обороны США Ллойд Остин, комментируя перспективы членства Украины в альянсе заявил, что третьи страны не имеют права вето на вступление Украины в НАТО. Он также отметил, что поддержка со стороны США украинского суверенитета является "непоколебимой"."Включение в НАТО страны, которая имеет обширные границы с нами, - это, безусловно, почти объявление войны. Очевидно, что если это произойдет, Россия задействует массу инструментов, не обязательно военных, но направленных против Украины или против этого процесса", - сказал Безпалько РИА Новости.Эксперт добавил, что это пока не включение Украины в НАТО. "Потому что для этого требуется выполнение большого количества условий. Конечно, можно и в виде исключения ее включить, чтобы использовать ее как пушечное мясо против России. Но я не думаю, что американцы на это пойдут. Грузию не нужно было включать в НАТО, чтобы организовать провокации на границе с Российской Федерацией в Южной Осетии", - добавил собеседник агентства.По его словам, жесткой необходимости для включения Украины в НАТО нет. "Поэтому это можно рассматривать не как желание включить Украину в НАТО, но как давление на нашу страну", - считает Безпалько. Он уточнил, что для того, чтобы осуществлять какую-либо военную деятельность на территории Украины, не обязательно включать ее в НАТО."В мире большое количество стран, в которых достаточно значимо военное американское присутствие, например, Таиланд, страны персидского залива, Япония - они не входят в НАТО.Поэтому и на Украине можно, в нарушение конституции, но все-таки настроить какие-либо военные объекты под видом, например, учебных центров, это уже происходит. Всегда можно накачать оружием, предоставить кредиты. Поэтому здесь я не вижу особых причин для включения Украины в НАТО", - уточнил эксперт.Он пояснил, что в противном случае, если произойдет военный конфликт Украины с Россией, то членам альянса придется за Украину заступаться. "А это может быть чревато и неприятными последствиями. А если Украина не будет в НАТО, то всегда можно договориться и сказать, что мы ничего не должны ей, потому что она не входит в наш блок", - заключил собеседник агентства.

https://radiosputnik.ria.ru/20211020/nato-1755346184.html

https://ria.ru/20211020/nato-1755264600.html

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украина, нато, богдан безпалько, ллойд остин