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Эксперт высказался о возможности вступления Украины в НАТО
Эксперт высказался о возможности вступления Украины в НАТО - РИА Новости, 20.10.2021
Эксперт высказался о возможности вступления Украины в НАТО
Слова американской стороны о поддержке включения Украины в НАТО следует рассматривать не как желание включить ее в альянс, а как давление на Россию, считает... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T13:12
2021-10-20T13:13
украина
нато
богдан безпалько
ллойд остин
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Слова американской стороны о поддержке включения Украины в НАТО следует рассматривать не как желание включить ее в альянс, а как давление на Россию, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.Во вторник министр обороны США Ллойд Остин, комментируя перспективы членства Украины в альянсе заявил, что третьи страны не имеют права вето на вступление Украины в НАТО. Он также отметил, что поддержка со стороны США украинского суверенитета является "непоколебимой"."Включение в НАТО страны, которая имеет обширные границы с нами, - это, безусловно, почти объявление войны. Очевидно, что если это произойдет, Россия задействует массу инструментов, не обязательно военных, но направленных против Украины или против этого процесса", - сказал Безпалько РИА Новости.Эксперт добавил, что это пока не включение Украины в НАТО. "Потому что для этого требуется выполнение большого количества условий. Конечно, можно и в виде исключения ее включить, чтобы использовать ее как пушечное мясо против России. Но я не думаю, что американцы на это пойдут. Грузию не нужно было включать в НАТО, чтобы организовать провокации на границе с Российской Федерацией в Южной Осетии", - добавил собеседник агентства.По его словам, жесткой необходимости для включения Украины в НАТО нет. "Поэтому это можно рассматривать не как желание включить Украину в НАТО, но как давление на нашу страну", - считает Безпалько. Он уточнил, что для того, чтобы осуществлять какую-либо военную деятельность на территории Украины, не обязательно включать ее в НАТО."В мире большое количество стран, в которых достаточно значимо военное американское присутствие, например, Таиланд, страны персидского залива, Япония - они не входят в НАТО.Поэтому и на Украине можно, в нарушение конституции, но все-таки настроить какие-либо военные объекты под видом, например, учебных центров, это уже происходит. Всегда можно накачать оружием, предоставить кредиты. Поэтому здесь я не вижу особых причин для включения Украины в НАТО", - уточнил эксперт.Он пояснил, что в противном случае, если произойдет военный конфликт Украины с Россией, то членам альянса придется за Украину заступаться. "А это может быть чревато и неприятными последствиями. А если Украина не будет в НАТО, то всегда можно договориться и сказать, что мы ничего не должны ей, потому что она не входит в наш блок", - заключил собеседник агентства.
https://radiosputnik.ria.ru/20211020/nato-1755346184.html
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украина, нато, богдан безпалько, ллойд остин
13:12 20.10.2021 (обновлено: 13:13 20.10.2021)
 
Эксперт высказался о возможности вступления Украины в НАТО

Член Совета по межнациональным отношениям Безпалько: Украина вряд ли будет нужна в НАТО

© РИА Новости / СтрингерВоеннослужащий на тактических учениях "Три меча-2021" (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области
Военнослужащий на тактических учениях Три меча-2021 (Three swords-2021) с участием вооружённых сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Слова американской стороны о поддержке включения Украины в НАТО следует рассматривать не как желание включить ее в альянс, а как давление на Россию, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Во вторник министр обороны США Ллойд Остин, комментируя перспективы членства Украины в альянсе заявил, что третьи страны не имеют права вето на вступление Украины в НАТО. Он также отметил, что поддержка со стороны США украинского суверенитета является "непоколебимой".
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"Включение в НАТО страны, которая имеет обширные границы с нами, - это, безусловно, почти объявление войны. Очевидно, что если это произойдет, Россия задействует массу инструментов, не обязательно военных, но направленных против Украины или против этого процесса", - сказал Безпалько РИА Новости.
Эксперт добавил, что это пока не включение Украины в НАТО. "Потому что для этого требуется выполнение большого количества условий. Конечно, можно и в виде исключения ее включить, чтобы использовать ее как пушечное мясо против России. Но я не думаю, что американцы на это пойдут. Грузию не нужно было включать в НАТО, чтобы организовать провокации на границе с Российской Федерацией в Южной Осетии", - добавил собеседник агентства.
По его словам, жесткой необходимости для включения Украины в НАТО нет. "Поэтому это можно рассматривать не как желание включить Украину в НАТО, но как давление на нашу страну", - считает Безпалько. Он уточнил, что для того, чтобы осуществлять какую-либо военную деятельность на территории Украины, не обязательно включать ее в НАТО.
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"В мире большое количество стран, в которых достаточно значимо военное американское присутствие, например, Таиланд, страны персидского залива, Япония - они не входят в НАТО.
Поэтому и на Украине можно, в нарушение конституции, но все-таки настроить какие-либо военные объекты под видом, например, учебных центров, это уже происходит. Всегда можно накачать оружием, предоставить кредиты. Поэтому здесь я не вижу особых причин для включения Украины в НАТО", - уточнил эксперт.
Он пояснил, что в противном случае, если произойдет военный конфликт Украины с Россией, то членам альянса придется за Украину заступаться. "А это может быть чревато и неприятными последствиями. А если Украина не будет в НАТО, то всегда можно договориться и сказать, что мы ничего не должны ей, потому что она не входит в наш блок", - заключил собеседник агентства.
 
УкраинаНАТОБогдан БезпалькоЛлойд Остин
 
 
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