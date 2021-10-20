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Пермский край максимально снижает налоги для начинающего бизнеса
Пермский край максимально снижает налоги для начинающего бизнеса - РИА Новости, 20.10.2021
Пермский край максимально снижает налоги для начинающего бизнеса
С инициативой введения в Пермском крае максимально пониженных налоговых ставок в первые три года деятельности индивидуального предпринимателя или организации... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T12:27
2021-10-20T12:27
2021-10-20T12:27
экономика
пермский край
дмитрий махонин
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ПЕРМЬ, 20 окт – РИА Новости. С инициативой введения в Пермском крае максимально пониженных налоговых ставок в первые три года деятельности индивидуального предпринимателя или организации выступил губернатор края Дмитрий Махонин, сообщается на сайте главы региона и правительства."Дмитрий Махонин предложил утвердить новые региональные меры поддержки бизнеса. В частности, первыми в стране ввести максимально пониженные налоговые ставки в первые три года деятельности индивидуального предпринимателя или организации. В течение первого налогового периода по статье "Доходы" – 1%, по статье "Доходы-расходы" – 5%. В течение второго налогового периода – 2% и 7% соответственно. В течение третьего налогового периода – 4% и 10% соответственно", – говорится в сообщении.Предложение Махонина поддержали члены Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае.В пресс-службе губернатора уточняют, что льготы будут предоставляться всем видам бизнеса и независимо от количества сотрудников.Как отметили в пресс-службе губернатора Пермского края, планируется, что предлагаемые меры поддержки вступят в силу с 1 января 2022 года. "Льготные налоговые ставки будут распространяться на предпринимателей, зарегистрированных с начала следующего года и выбравших налоговый режим "Упрощенная система налогообложения". Новые меры поддержки будут действовать до 2026 года включительно. Соответствующий законопроект будет рассмотрен депутатами Законодательного Собрания Пермского края на ближайшем заседании", – добавили в пресс-службе губернатора.
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экономика, пермский край, дмитрий махонин
ПЕРМЬ, 20 окт – РИА Новости. С инициативой введения в Пермском крае максимально пониженных налоговых ставок в первые три года деятельности индивидуального предпринимателя или организации выступил губернатор края Дмитрий Махонин, сообщается на сайте главы региона и правительства.
"Дмитрий Махонин предложил утвердить новые региональные меры поддержки бизнеса. В частности, первыми в стране ввести максимально пониженные налоговые ставки в первые три года деятельности индивидуального предпринимателя или организации. В течение первого налогового периода по статье "Доходы" – 1%, по статье "Доходы-расходы" – 5%. В течение второго налогового периода – 2% и 7% соответственно. В течение третьего налогового периода – 4% и 10% соответственно", – говорится в сообщении.
Предложение Махонина поддержали члены Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае.
В пресс-службе губернатора уточняют, что льготы будут предоставляться всем видам бизнеса и независимо от количества сотрудников.
"Региональное правительство приняло беспрецедентное решение, снизив ставку по налогу на доходы в 6 раз, на "доходы-расходы" – в 3 раза для начинающих предпринимателей. Повышение ставки будет постепенным, в течение 3 лет. По сути – даем предпринимателям это время, чтобы "встать на ноги". Рассчитываем, что сэкономленные на налогах средства компании будут вкладывать в свое развитие и в создание новых рабочих мест", – отметил Махонин.
Как отметили в пресс-службе губернатора Пермского края, планируется, что предлагаемые меры поддержки вступят в силу с 1 января 2022 года. "Льготные налоговые ставки будут распространяться на предпринимателей, зарегистрированных с начала следующего года и выбравших налоговый режим "Упрощенная система налогообложения". Новые меры поддержки будут действовать до 2026 года включительно. Соответствующий законопроект будет рассмотрен депутатами Законодательного Собрания Пермского края на ближайшем заседании", – добавили в пресс-службе губернатора.