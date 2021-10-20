https://ria.ru/20211020/nalogi-1755362465.html

Пермский край максимально снижает налоги для начинающего бизнеса

Пермский край максимально снижает налоги для начинающего бизнеса - РИА Новости, 20.10.2021

Пермский край максимально снижает налоги для начинающего бизнеса

С инициативой введения в Пермском крае максимально пониженных налоговых ставок в первые три года деятельности индивидуального предпринимателя или организации... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T12:27

2021-10-20T12:27

2021-10-20T12:27

экономика

пермский край

дмитрий махонин

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ПЕРМЬ, 20 окт – РИА Новости. С инициативой введения в Пермском крае максимально пониженных налоговых ставок в первые три года деятельности индивидуального предпринимателя или организации выступил губернатор края Дмитрий Махонин, сообщается на сайте главы региона и правительства."Дмитрий Махонин предложил утвердить новые региональные меры поддержки бизнеса. В частности, первыми в стране ввести максимально пониженные налоговые ставки в первые три года деятельности индивидуального предпринимателя или организации. В течение первого налогового периода по статье "Доходы" – 1%, по статье "Доходы-расходы" – 5%. В течение второго налогового периода – 2% и 7% соответственно. В течение третьего налогового периода – 4% и 10% соответственно", – говорится в сообщении.Предложение Махонина поддержали члены Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае.В пресс-службе губернатора уточняют, что льготы будут предоставляться всем видам бизнеса и независимо от количества сотрудников.Как отметили в пресс-службе губернатора Пермского края, планируется, что предлагаемые меры поддержки вступят в силу с 1 января 2022 года. "Льготные налоговые ставки будут распространяться на предпринимателей, зарегистрированных с начала следующего года и выбравших налоговый режим "Упрощенная система налогообложения". Новые меры поддержки будут действовать до 2026 года включительно. Соответствующий законопроект будет рассмотрен депутатами Законодательного Собрания Пермского края на ближайшем заседании", – добавили в пресс-службе губернатора.

https://ria.ru/20211015/covid-19-1754774143.html

пермский край

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экономика, пермский край, дмитрий махонин