https://ria.ru/20211020/mosoblduma-1755448254.html
Более 80% депутатов Мособлдумы вакцинировались от COVID-19
Более 80% депутатов Мособлдумы вакцинировались от COVID-19 - РИА Новости, 20.10.2021
Более 80% депутатов Мособлдумы вакцинировались от COVID-19
Более 80% депутатов Мособлдумы вакцинировались от коронавируса, сообщает пресс-центр Мособлдумы. РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T17:28
2021-10-20T17:28
2021-10-20T17:28
распространение коронавируса
общество
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вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Более 80% депутатов Мособлдумы вакцинировались от коронавируса, сообщает пресс-центр Мособлдумы."Новый состав Мособлдумы VII созыва вакцинирован на 82% - прививку поставили 41 депутат из 50-ти", - говорится в сообщении. Там же добавляется со ссылкой на председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, что многие депутаты делают уже вторую, третью прививки."Вакцинация – это единственный способ остановить эпидемию, спасти себя и окружающих, поэтому мы стараемся своим примером показать, что тут необходим самый ответственный подход", - подчеркнул Брынцалов, чьи слова приводятся в сообщении.Пункты вакцинации развернуты в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, на предприятиях и в СНТ.
https://ria.ru/20211019/gosduma-1755258518.html
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общество, московская областная дума, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
Более 80% депутатов Мособлдумы вакцинировались от COVID-19
В новом созыве Мособлдумы 41 депутат из 50 вакцинировался от COVID-19