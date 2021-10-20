https://ria.ru/20211020/mosoblduma-1755448254.html

Более 80% депутатов Мособлдумы вакцинировались от COVID-19

Более 80% депутатов Мособлдумы вакцинировались от COVID-19 - РИА Новости, 20.10.2021

Более 80% депутатов Мособлдумы вакцинировались от COVID-19

Более 80% депутатов Мособлдумы вакцинировались от коронавируса, сообщает пресс-центр Мособлдумы. РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T17:28

2021-10-20T17:28

2021-10-20T17:28

распространение коронавируса

общество

московская областная дума

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коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Более 80% депутатов Мособлдумы вакцинировались от коронавируса, сообщает пресс-центр Мособлдумы."Новый состав Мособлдумы VII созыва вакцинирован на 82% - прививку поставили 41 депутат из 50-ти", - говорится в сообщении. Там же добавляется со ссылкой на председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, что многие депутаты делают уже вторую, третью прививки."Вакцинация – это единственный способ остановить эпидемию, спасти себя и окружающих, поэтому мы стараемся своим примером показать, что тут необходим самый ответственный подход", - подчеркнул Брынцалов, чьи слова приводятся в сообщении.Пункты вакцинации развернуты в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, на предприятиях и в СНТ.

https://ria.ru/20211019/gosduma-1755258518.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская областная дума, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19