https://ria.ru/20211020/moskva-1755462760.html

Член клуба "Валдай" из Германии рассказал о встрече с Собяниным

Член клуба "Валдай" из Германии рассказал о встрече с Собяниным - РИА Новости, 20.10.2021

Член клуба "Валдай" из Германии рассказал о встрече с Собяниным

Во время закрытой встречи с членами дискуссионного клуба "Валдай" мэр Москвы Сергей Собянин был очень откровенен, защищал столицу, сообщил РИА Новости член... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T18:30

2021-10-20T18:30

2021-10-20T18:35

москва

сергей собянин

александр рар

международный дискуссионный клуб "валдай"

россия

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СОЧИ, 20 окт - РИА Новости. Во время закрытой встречи с членами дискуссионного клуба "Валдай" мэр Москвы Сергей Собянин был очень откровенен, защищал столицу, сообщил РИА Новости член дискуссионного клуба "Валдай" из Германии Александр Рар.В среду в рамках XVIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" "Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство" состоялась закрытая встреча с мэром Москвы Сергеем Собяниным."В общих словах я могу сказать, что мэр обрисовал картину современного, мощного российского мегаполиса - Москвы. Ему задавались вопросы, в частности, вытягивает ли Москва энергию и деньги из всей России, или все-таки Москва кормит всю Россию, такая интересная постановка вопроса была. Он, конечно, защищал интересы Москвы, очень интеллигентно объяснил, что Россия идёт по пути модернизации, и главное окно модернизации, главный объект модернизации должен быть в столице, которая, по его мнению, модернизируется гораздо быстрее, чем другие европейские города, которые в плане цифровизации не способны выполнить задачи, которые выполняются в Москве",- сказал Рар.По его словам, мэр также говорил о том, что таким большим мегаполисом, как Москва, нужно управлять с умом и делать его в первую очередь комфортным для людей."12-миллионным городом, как Москва, управлять надо, это гигантский город, который растёт все больше и больше, много мигрантов, и просто многие приезжают, и нужно его делать комфортным для людей, так что это был очень откровенный разговор типичного серьёзного, думающего градоначальника",- заключил эксперт.

https://ria.ru/20211018/valday-1754959683.html

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сергей собянин, александр рар, международный дискуссионный клуб "валдай", россия