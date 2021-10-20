18:30 20.10.2021 (обновлено: 18:35 20.10.2021)
Член клуба "Валдай" из Германии рассказал о встрече с Собяниным
Член клуба "Валдай" Рар отметил откровенность Собянина во время дискуссии
СОЧИ, 20 окт - РИА Новости. Во время закрытой встречи с членами дискуссионного клуба "Валдай" мэр Москвы Сергей Собянин был очень откровенен, защищал столицу, сообщил РИА Новости член дискуссионного клуба "Валдай" из Германии Александр Рар.
В среду в рамках XVIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" "Глобальная встряска – XXI: человек, ценности, государство" состоялась закрытая встреча с мэром Москвы Сергеем Собяниным.
"В общих словах я могу сказать, что мэр обрисовал картину современного, мощного российского мегаполиса - Москвы. Ему задавались вопросы, в частности, вытягивает ли Москва энергию и деньги из всей России, или все-таки Москва кормит всю Россию, такая интересная постановка вопроса была. Он, конечно, защищал интересы Москвы, очень интеллигентно объяснил, что Россия идёт по пути модернизации, и главное окно модернизации, главный объект модернизации должен быть в столице, которая, по его мнению, модернизируется гораздо быстрее, чем другие европейские города, которые в плане цифровизации не способны выполнить задачи, которые выполняются в Москве",- сказал Рар.
По его словам, мэр также говорил о том, что таким большим мегаполисом, как Москва, нужно управлять с умом и делать его в первую очередь комфортным для людей.
"12-миллионным городом, как Москва, управлять надо, это гигантский город, который растёт все больше и больше, много мигрантов, и просто многие приезжают, и нужно его делать комфортным для людей, так что это был очень откровенный разговор типичного серьёзного, думающего градоначальника",- заключил эксперт.