https://ria.ru/20211020/mid-1755466403.html

Российский МИД дал оценку выборам в Кабо-Верде

Российский МИД дал оценку выборам в Кабо-Верде - РИА Новости, 20.10.2021

Российский МИД дал оценку выборам в Кабо-Верде

Россия приветствует успешное проведение президентских выборов в Кабо-Верде, настроена на дальнейшее укрепление связей между двумя странами, говорится в... РИА Новости, 20.10.2021

2021-10-20T18:48

2021-10-20T18:48

2021-10-20T18:48

в мире

кабо-верде

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156006/48/1560064839_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_1167f68b2cc32e724129c0ba28ac932c.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия приветствует успешное проведение президентских выборов в Кабо-Верде, настроена на дальнейшее укрепление связей между двумя странами, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.Как ранее сообщала местная газета Semana со ссылкой на предварительные данные ЦИК Кабо-Верде, бывший премьер-министр страны Жозе Мария Невеш победил на выборах президента."В Москве приветствуют успешное проведение президентских выборов в Кабо-Верде, ставших важным этапом в продвижении кабовердианского общества по пути стабильного и демократического развития. Настроены на дальнейшее укрепление традиционно дружественных связей между Россией и Кабо-Верде в различных областях в интересах народов обоих государств", - говорится в сообщении российского МИД.Невеш занимал пост премьер-министра с 2011 по 2016 год. Он возглавляет Африканскую партию независимости Кабо-Верде (ПАИКВ), на протяжении 1981-1990 годов являвшуюся единственной политической силой страны, руководящая и направляющая роль которой была закреплена в конституции.

https://ria.ru/20211018/vybory-1754992852.html

кабо-верде

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабо-верде, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия