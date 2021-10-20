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Российский МИД дал оценку выборам в Кабо-Верде
Российский МИД дал оценку выборам в Кабо-Верде - РИА Новости, 20.10.2021
Российский МИД дал оценку выборам в Кабо-Верде
Россия приветствует успешное проведение президентских выборов в Кабо-Верде, настроена на дальнейшее укрепление связей между двумя странами, говорится в... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T18:48
2021-10-20T18:48
2021-10-20T18:48
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия приветствует успешное проведение президентских выборов в Кабо-Верде, настроена на дальнейшее укрепление связей между двумя странами, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.Как ранее сообщала местная газета Semana со ссылкой на предварительные данные ЦИК Кабо-Верде, бывший премьер-министр страны Жозе Мария Невеш победил на выборах президента."В Москве приветствуют успешное проведение президентских выборов в Кабо-Верде, ставших важным этапом в продвижении кабовердианского общества по пути стабильного и демократического развития. Настроены на дальнейшее укрепление традиционно дружественных связей между Россией и Кабо-Верде в различных областях в интересах народов обоих государств", - говорится в сообщении российского МИД.Невеш занимал пост премьер-министра с 2011 по 2016 год. Он возглавляет Африканскую партию независимости Кабо-Верде (ПАИКВ), на протяжении 1981-1990 годов являвшуюся единственной политической силой страны, руководящая и направляющая роль которой была закреплена в конституции.
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в мире, кабо-верде, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
Российский МИД дал оценку выборам в Кабо-Верде
МИД России: Москва приветствует успешные президентские выборы в Кабо-Верде