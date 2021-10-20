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Российский МИД дал оценку выборам в Кабо-Верде
Российский МИД дал оценку выборам в Кабо-Верде - РИА Новости, 20.10.2021
Российский МИД дал оценку выборам в Кабо-Верде
Россия приветствует успешное проведение президентских выборов в Кабо-Верде, настроена на дальнейшее укрепление связей между двумя странами, говорится в... РИА Новости, 20.10.2021
2021-10-20T18:48
2021-10-20T18:48
в мире
кабо-верде
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия приветствует успешное проведение президентских выборов в Кабо-Верде, настроена на дальнейшее укрепление связей между двумя странами, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.Как ранее сообщала местная газета Semana со ссылкой на предварительные данные ЦИК Кабо-Верде, бывший премьер-министр страны Жозе Мария Невеш победил на выборах президента."В Москве приветствуют успешное проведение президентских выборов в Кабо-Верде, ставших важным этапом в продвижении кабовердианского общества по пути стабильного и демократического развития. Настроены на дальнейшее укрепление традиционно дружественных связей между Россией и Кабо-Верде в различных областях в интересах народов обоих государств", - говорится в сообщении российского МИД.Невеш занимал пост премьер-министра с 2011 по 2016 год. Он возглавляет Африканскую партию независимости Кабо-Верде (ПАИКВ), на протяжении 1981-1990 годов являвшуюся единственной политической силой страны, руководящая и направляющая роль которой была закреплена в конституции.
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в мире, кабо-верде, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
18:48 20.10.2021
 
Российский МИД дал оценку выборам в Кабо-Верде

МИД России: Москва приветствует успешные президентские выборы в Кабо-Верде

© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкСкульптурная композиция на острове Сал архипелага Кабо-Верде
Скульптурная композиция на острове Сал архипелага Кабо-Верде - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Россия приветствует успешное проведение президентских выборов в Кабо-Верде, настроена на дальнейшее укрепление связей между двумя странами, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Как ранее сообщала местная газета Semana со ссылкой на предварительные данные ЦИК Кабо-Верде, бывший премьер-министр страны Жозе Мария Невеш победил на выборах президента.
Москве приветствуют успешное проведение президентских выборов в Кабо-Верде, ставших важным этапом в продвижении кабовердианского общества по пути стабильного и демократического развития. Настроены на дальнейшее укрепление традиционно дружественных связей между Россией и Кабо-Верде в различных областях в интересах народов обоих государств", - говорится в сообщении российского МИД.
Невеш занимал пост премьер-министра с 2011 по 2016 год. Он возглавляет Африканскую партию независимости Кабо-Верде (ПАИКВ), на протяжении 1981-1990 годов являвшуюся единственной политической силой страны, руководящая и направляющая роль которой была закреплена в конституции.
Остров Кабо-Верде - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
18 октября, 11:13
На президентских выборах в Кабо-Верде победил экс-премьер Жозе Мария Невеш
 
В миреКабо-ВердеМоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Россия
 
 
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